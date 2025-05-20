Когда ждать новых «адских» санкций против россии

После состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и россии все указывает на то, что путин выиграл время. Меняется ли при этом дальнейшая стратегия сторон, рассуждает политический эксперт Вадим Денисенко.

1. Все, что происходило в последние недели, было театром для одного зрителя. Путин делал все от себя зависящее, чтобы не вызвать взрыв гнева Трампа. Европейцы «загоняли» Трампа в угол, чтобы тот наконец-то взорвался. Часть республиканцев тоже, похоже, поддержали европейцев. Но Трамп не взорвался. Следовательно, начинается второй акт этой пьесы для одного зрителя.

2. Каким будет этот акт? Путин будет снова играть в игру «переговоры срывает Украина и ЕС». Параллельно, по линии Дмитриева, рф продолжит делать заманчивые экономические предложения (если отвергнуть конспирологию, то очень похоже, что именно эти предложения, предусматривающие миллиардные заработки уже сегодня, являются главным тормозом для «взрыва» Трампа).

3. Европейцы, похоже, продолжат предварительную тактику загонки Трампа в ловушку. Напомню еще раз: все предложения Дмитриева невозможны без согласования ЕС. А Европа не будет рассматривать какие-либо послабления для россии, пока не будут решены вопросы американских пошлин, вопросы безопасности (НАТО в Европе) и украинский вопрос. Единственное отличие второго акта от первого — в стратегии европейцев — это потенциальное желание Ватикана играть более весомую игру. Следовательно, по этой линии могут активизироваться контакты в США.

4. У закона Линдси Грэма, у которого, похоже, есть шансы на запуск, как параллельного трека к мейнстриму Белого дома, есть две существенные проблемы. Принятие данного закона, без предварительных договоренностей на Ближнем Востоке, будет означать остановку переговоров с Китаем и ссору с Индией, которые являются главными покупателями российской нефти. Поэтому, следует смотреть за тем, как будут проходить (и будут ли) переговоры США-Индия, США-Саудовская Аравия, США-ОАЭ, США-Израиль (особенно в контексте ядерного соглашения с Ираном). Но, даже если все пойдет по самому положительному для нас сценарию, минимальный временной лаг для реализации этого закона — конец 2025 года. Но параллельно с этим нужно смотреть на рейтинги Трампа и их корреляцию с отношением к рф и Путину. Ухудшение рейтингов заставит Белый дом быть более решительными.

5. Отдельно хочу остановиться на «сенсационной» новости Bloomberg о том, что путин болен летним наступлением и считает, что именно этим летом ему удастся совершить прорывы, хотя военные аналитики не понимают, на чем базируется этот оптимизм. Я об этом говорю уже несколько месяцев, но Западные аналитики не замечают еще три веских причины, почему он хочет продолжения войны:

А) путинский режим опирается на проактивное меньшинство (до трети населения), которые хотят полного уничтожения Украины. Остановка войны может привести к тому, что большинство этих людей перейдут в реальную оппозицию. Что с этим делать, пока кремль не понимает;

Б) внутриполитический блок кремля только приступает к формированию системы, в которой возвращающихся с фронта ветеранов будут контролировать не только ФСБ и МВД, но и сами ветераны. Осенью пройдет единственный день голосования, где будет апробирована идея «каждый десятый депутат будет ветераном». Затем эту систему нужно будет «апробировать и дотачивать». Раньше, чем к началу весны 2026 года, Кириенко и ко вряд ли скажут, что они готовы к возвращению людей. И это только один аспект подготовки к возвращению к миру;

В) в россии развернулась крупнейшая в истории (после 1917 года) компания по национализации и реприватизации. Главных бенефициаров — 6 (Чемезов, Кириенко, Ковальчуки, Ротенберги, Сечин, Патрушев), еще примерно 10 семей находятся во втором эшелоне всей этой истории. Остановка войны означает как минимум замедление национализации. И я уверен, что эти люди из ближайшего круга путина делают все, чтобы у войны не было шансов на остановку.

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Теперь о перспективах: я продолжаю считать, что следующее переговорное «окно возможностей» откроется не раньше конца 2025 года. При этом я не исключаю, что к переговорам, возможно, будет подключен Китай — в рамках переговоров в треугольнике США-ЕС-Китай.