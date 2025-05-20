Коли чекати на нові «пекельні» санкції проти росії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 травня 2025, 18:10

Коли чекати на нові «пекельні» санкції проти росії

Після телефонної розмови президентів США та росії, яка відбулася у понеділок, все вказує на те, що путін виграв час. Чи змінюється при цьому подальша стратегія сторін, розмірковує політичний експерт Вадим Денисенко.

Після телефонної розмови президентів США та росії, яка відбулася у понеділок, все вказує на те, що путін виграв час.

1. Все, що відбувалося останніми тижнями, було театром для одного глядача. Путін робив все від себе залежне, щоб не викликати вибух гніву Трампа. Європейці «заганяли» Трампа в кут, щоб той нарешті вибухнув. Частина республіканців також, схоже, підтримали європейців. Але Трамп не вибухнув. А відтак, починається другий акт цієї пʼєси для одного глядача.

2. Яким буде цей акт? Путін знову гратиме в гру «переговори зриває Україна та ЄС». Паралельно, за лінією Дмітрієва, рф продовжить робити заманливі економічні пропозиції (якщо відкинути конспірологію, то дуже схоже, що саме ці пропозиції, які передбачають мільярдні заробітки вже сьогодні, є головним гальмом для «вибуху» Трампа).

3. Європейці, схоже, продовжать попередню тактику заганяння Трампа в пастку. Нагадаю вкотре: всі пропозиції Дмітрієва неможливі без погодження ЄС. А Європа не розглядатиме будь-які послаблення для росії, поки не буде вирішено питання американських мит, питання безпеки (НАТО в Європі) і українське питання. Єдина відмінність другого акту від першого — у стратегії європейців — це потенційне бажання Ватикану грати вагомішу гру. А відтак, за цією лінією можуть активізуватися контакти в США.

4. Закон Ліндсі Грема, який, схоже, має шанси на запуск, як паралельний трек до мейнстріму Білого дому, має дві суттєві проблеми. Прийняття цього закону, без попередніх домовленостей на Близькому Сході, означатиме зупинку переговорів з Китаєм і сварку з Індією, які є головними покупцями російської нафти. Тому, варто дивитися за тим, як відбуватимуться (чи відбуватимуться) переговори США-Індія, США-Саудівська Аравія, США-ОАЕ, США-Ізраїль (особливо в контексті ядерної угоди з Іраном). Але, навіть якщо все піде за найпозитивнішим для нас сценарієм, мінімальний часовий лаг для реалізації цього закону — кінець 2025 року. Але паралельно з цим треба дивитися на рейтинги Трампа і їхню кореляцію зі ставленням до рф та путіна. Погіршення рейтингів змушуватиме Білий дім бути рішучішими.

5. Окремо хочу зупинитися на «сенсаційній» новині Bloomberg про те, що путін хворий літнім наступом і вважає, що саме цього літа йому вдасться зробити прориви, хоча військові аналітики не розуміють, на чому базується цей оптимізм. Я про це говорю вже декілька місяців, але Західні аналітики не помічають ще три вагомі причини, чому він хоче продовження війни:

А) путінський режим опирається на проактивну меншість (до третини населення), яка хоче повного знищення України. Зупинка війни може призвести до того, що велика частина цих людей перейде в реальну опозицію. Що з цим робити, поки що кремль не розуміє;

Б) внутрішньополітичний блок кремля тільки приступає до формування системи, в якій ветеранів, що повертатимуться з фронту, контролюватиме не лише ФСБ та МВД, але й самі ветерани. Восени пройде єдиний день голосування, де буде апробована ідея «кожен десятий депутат буде ветераном». Потім цю систему треба буде «апробовувати і доточувати». Раніше, ніж на початок весни 2026 року, Кірієнко і ко навряд чи скажуть, що вони готові до повернення людей. І це лише один аспект підготовки до повернення до миру;

В) в росії розгорнулася найбільша в історії (після 1917 року) компанія з націоналізації і реприватизації. Головних бенефіціарів — 6 (Чемезов, Кірієнко, Ковальчуки, Ротенберги, Сєчін, Патрушев), ще приблизно 10 сімей є в другому ешелоні всієї цієї історії. Зупинка війни означає щонайменше сповільнення націоналізації. І я впевнений, що ці люди з найближчого кола путіна роблять все, щоб війна не мала шансів на зупинку.

Читайте також: Трамп витяг путіна з багна, але зараз не хоче фіксувати збиток: чи є у нас вибір

Тепер щодо перспектив: я продовжую вважати, що наступне переговорне «вікно можливостей» відкриється не раніше кінця 2025 року. При цьому я не виключаю, що до переговорів, можливо, буде підключено Китай — в рамках переговорів у трикутнику США-ЄС-Китай.

Автор:
Денисенко Вадим
Політолог Денисенко Вадим
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами