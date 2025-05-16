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16 мая 2025, 17:47 Читати українською

JPMorgan прогнозирует больший потенциал роста биткоина по сравнению с золотом во второй половине года

Инвесторы покупали золото и биткоин как страховку от обесценивания обычных денег. Благодаря этому оба актива выросли в цене в конце прошлого года. Но в 2025 году эта тенденция остановилась и превратилась в игру с нулевой суммой, где рост одного актива происходит за счет другого, считают аналитики JPMorgan, сообщает The Block.

Инвесторы покупали золото и биткоин как страховку от обесценивания обычных денег.
Фото: pixabay.com

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Эксперты отметили, что с середины февраля по середину апреля золото росло в цене, тогда как биткоин терял позиции. Однако в последние три недели наблюдается обратная ситуация — биткоин дорожает за счет золота.

«В целом мы ожидаем, что игра с нулевой суммой между золотом и биткоином, которая наблюдается с начала года, будет продолжаться до конца года. Однако мы склоняемся к мнению, что специфические для криптовалют катализаторы создадут больше возможностей для роста биткоина по сравнению с золотом во второй половине года», — заявили аналитики JPMorgan во главе с управляющим директором Николаосом Панигирцоглу.

С момента достижения пика 22 апреля цена золота упала почти на 8%, тогда как биткоин за тот же период вырос на 18%. Аналитики отмечают, что это изменение также отражается в потоках инвестиций: за последние три недели наблюдается отток средств из биржевых фондов, ориентированных на золото, и приток в спотовые биткойн- и криптофонды.

Данные фьючерсных контрактов демонстрируют аналогичную тенденцию — объемы позиций в золоте снизились, а в фьючерсах на биткойн выросли. В начале этого года наблюдалась противоположная картина — золото росло, в то время как биткоин отставал, как и другие рисковые активы.

Аналитики утверждают, что недавний рост биткоина не только связан со снижением цены на золото, но и обусловлен специфическими для криптовалют факторами.

Компании увеличивают запасы биткоинов

Такие компании, как Strategy (ранее MicroStrategy) и Metaplanet, продолжают увеличивать свои запасы биткоинов. В частности, Strategy уже выполнила 60% цели в рамках так называемого плана «21/21» и планирует привлечь еще $42 млрд к 2027 году, подчеркнули аналитики.

Отметим, что «21/21» компании MicroStrategy заключается в привлечении $42 млрд в течение трех лет для покупки биткоинов.

Биткоин-резервы

Некоторые штаты США также начинают добавлять биткоин в свои резервы. Например, Нью-Гэмпшир теперь позволяет инвестировать до 5% государственных активов в биткоин и золото.

Аризона создает резерв цифровых активов, финансируемых за счет вознаграждений за стейкинг и аирдропов, и при этом обещает не повышать налоги.

«Поскольку этот список растет, и другие штаты США потенциально рассматривают возможность добавления биткоина в свои стратегические резервы, это может стать более устойчивым положительным катализатором для BTC», — отметили аналитики.

Читайте также: Гетманцев опроверг слухи о запуске стратегического биткоина-резерва

Рынок криптодеривативов

Рынок криптовалютных деривативов также развивается. Американские биржи приобрели большие платформы: Coinbase купила Deribit, Kraken приобрела NinjaTrader, а Gemini получила лицензию на предоставление услуг по деривативам по всей Европе.

Аналитики считают, что эти события могут поощрить большее участие институциональных инвесторов в криптпространстве, поскольку регулирование повышает доверие.

В общем, благодаря снижению цен на золото и этим специфическим криптовалют факторам, аналитики JPMorgan прогнозируют больший потенциал роста биткоина во второй половине года.

Отметим, что на момент написания новости цена биткоина составляет около $103 700.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
16 мая 2025, 18:08
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Що ще може сказати новачок у крипті?
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