Офис президента заблокировал законопроект о криптоактивах в Украине — Железняк

Офис президента заблокировал дальнейшее рассмотрение законопроекта о регулировании и налогообложении криптовалют в Украине. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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По его словам, президент Владимир Зеленский снял документ с повестки дня Верховной Рады после совещания в Офисе президента. Срок возврата к рассмотрению не определен.

«Он исчез из повестки дня не просто так. Его сняли после так называемой встречи в Офисе президента, которую проводил лично глава государства со своими заместителями, представителями фракции и председателями комитетов. И именно этот пункт снимался с повестки дня лично президентом. Это подтверждают многие мои источники, которые присутствовали на этой встрече», — сказал Железняк.

По мнению Железняка, решение президента могло быть принято под влиянием главы НКЦБФР Руслана Магомедова, который, по его словам, был единственным должностным лицом, настаивающим на полном отзыве инициативы.

Среди претензий НКЦБФР к законопроекту:

отсутствие соответствия регламенту MiCA: понятие токенизированных ценных бумаг не отнесено к компетенции регулятора рынка капитала, что может помешать евроинтеграции;

текст документа не утвержден Советом по финансовой стабильности и международными партнерами;

предусмотрен автоматический доступ к рынку для неавторизованных сервис-провайдеров, что создает риск для проникновения российских финансовых структур, зарегистрированных в других юрисдикциях.

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Также Магомедов требует передать текст законопроекта на экспертизу СБУ и другим правоохранителям для контроля санкционной политики.

Железняк расценил эти аргументы как манипулятивные, назвав их «суперпасом на СБУ» под предлогом борьбы с нелегальным рынком.

Также он отметил, что отсутствие должного регулирования негативно влияет на страну: государство недополучает налоги, а правоохранительные органы оказывают давление на бизнес, сдерживающий развитие Web3-сектора.

Напомним

Минфин писал, что 24 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов.

Что предполагается в законопроекте

Определение виртуального актива — это особый вид цифрового объекта (имущества), существующего в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна).

Важно: виртуальные активы не деньги и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права.

Вместе с тем, редакция, предложенная к первому чтению, еще обсуждаемая, предусматривает отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании Закона Украины «О платежных услугах».

Проект разделяет все виртуальные активы на три основные категории:

токены с привязкой к активам — их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество;

токены электронных денег — привязаны к одной официальной валюте;

другие виртуальные активы — категория, охватывающая активы, не относящиеся к первым двум типам. Здесь предложена модель, согласно которой регулятор будет определять какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенам электронных денег) будут относиться к этой категории.

Право собственности на виртуальные активы приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи. Закон предусматривает презумпцию правомерности владения, если судом не установлено иное.

Публичное предложение виртуальных активов требует оформления «белой книги» — документа с подробной информацией об активе, эмитентах и рисках. Допуск к торгам на торговых площадках также регулируется четкими процедурами, включая авторизацию и раскрытие информации.

«Белая книга» является обязательным документом для публичного предложения, которое должно быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать оговорки о рисках и не распространяться на обнародование белой книги.

Поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (хранение, торговля, перевод и т. п. ) должны пройти авторизацию, отвечать организационным и финансовым требованиям и обеспечивать защиту клиентов.

Защита владельцев активов и клиентов через прозрачность, раскрытие информации и меры против инсайдерской торговли, манипулирование рынком и незаконное разглашение информации.

Налогообложение

Относительно налога на доходы физических лиц:

вести отдельное (от других доходов и другой инвестиционной прибыли) налогообложение доходов от операций с виртуальными активами;

облагать именно прибыль от операций с виртуальными активами, полученную в течение года, как разницу между доходами от продаж и расходами на приобретение виртуальных активов в течение года;

физическое лицо должно само декларировать доходы и уплачивать налоги;

не облагать налогом: а) доходы от операций по обмену виртуальных активов на другие виртуальные активы, а также доход от продажи виртуальных активов в пределах одной минимальной заработной платы; б) стоимость виртуальных активов, полученных в результате их эмиссии (создание) или безвозмездной передачи от их эмитентов или оферентов и/или полученные исключительно в обмен на персональные данные физического лица;

убытки, полученные в предыдущие периоды (если продавали дешевле, чем покупали — это рисковый рынок), учитывать до их погашения (за некоторыми исключениями);

для виртуальных активов, приобретенных до вступления этого закона в силу, в случае их продажи в течение 2026 года физические лица будут иметь право выбрать льготную ставку НДФЛ — 5%.

Относительно налога на прибыль юридических лиц:

вводятся новые разницы для корректировки финансового результата (аналогично тому, как облагаются налогом операции с ценными бумагами);

перечень расходов, учитываемых при совершении сделок с виртуальными активами, будет определяться Минфином по представлению регулятора.

Относительно налога на добавленную стоимость:

не является объектом обложения НДС:

операции по выпуску (эмиссии), размещение в любых формах управления, продаж, обмена, погашения виртуальных активов, кроме: а) продаж и обмена NFT; б) продажи и обмена виртуальных активов, удостоверяющих право требовать передачи имущества или предоставления услуги;

услуги поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (кроме консультационных услуг, облагаемых налогом на общих основаниях).

Относительно упрощенной системы налогообложения:

плательщикам единого налога запрещены операции по виртуальным активам;

поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, не вправе использовать упрощенную систему налогообложения.

В части администрирования: