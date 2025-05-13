Открыли ФОП? — выбираем банк: какие условия предлагают банки частным предпринимателям

Ежемесячно в Украине открывается более 20 тыс. ФОПов, и новоиспеченному предпринимателю приходится выбирать для себя банк. «Минфин» решил разобраться, чего хотят предприниматели, что готовы предложить им банки, и где в конце концов лучше открыть счет частному предпринимателю.

ФОПы в первую очередь открывают счета для осуществления предпринимательской деятельности. Это базовая вещь для каждого предпринимателя, ведь принимать на собственные карты деньги, заработанные ведением бизнеса, запрещено. А в случае проверки, такие средства будут облагаться налогом, как доход физлица, — по ставке 23% (18% НДФЛ + 5% ВС) от суммы.

«Считаю, что каждому, кто занимается предпринимательством, 100% нужно открыть счет ФОП. Будет ли он им пользоваться, или нет — это уже второй вопрос, главный — такая возможность всегда будет», — подчеркивает независимый бухгалтер-эксперт по налогообложению и учету Виталий Цветков.

На что обратить внимание при выборе банка

Украинские банки предлагают достаточно широкий спектр услуг для ФОПов, разобраться во всех нюансах, особенно человеку, делающему первые шаги в бизнесе, довольно сложно. При выборе финучреждения эксперты советуют, во-первых, обратить внимание на тарифную политику: сколько стоит открытие счета, какая абонплата за обслуживание, какие комиссии за переводы и снятие наличных.

«Оцените, насколько понятны и прозрачны комиссионные составляющие, и к чему они применяются. На рынке становятся популярными предложения, предполагающие не только бесплатное открытие счетов, но и их дальнейшее бесплатное обслуживание. Поскольку бизнес в сегменте „микро“ может быть сезонным или нерегулярным — переплачивать за „обслуживание“, а не за реально проведенные операции, нет смысла», — отмечает Александр Николенко, руководитель направления малого и среднего бизнеса Абанка.

Во-вторых, важно учесть, кто будут ваши клиенты. Как отмечает бухгалтер, владелец компании «Идеальная бухгалтерия» Елена Запорожец, если это население, лучше обратить внимание на банки с крупнейшей клиентской базой физлиц.

Это обеспечит клиентам удобство при оплате через мобильные приложения или терминалы самообслуживания. Часто реквизиты автоматически подтягиваются, поэтому не нужно вводить их вручную. В этом случае главное не столько бесплатное обслуживание, сколько удобство для клиентов.

Если же плательщиками будут другие ФОПы, юридические лица, госучреждения или общественные организации, то можно выбрать банк, ориентируясь на выгодные условия: бесплатное обслуживание, льготный период и т. п.

В-третьих, следует отталкиваться также и от сферы деятельности ФОП. «Если работаете с наличными деньгами — выбирайте банк с широкой сетью банкоматов и отделений и низкими комиссиями за снятие. Если у вас торговля или услуги — узнайте, можно ли подключить POS-терминал или кассовый аппарат. Если вы фрилансер или IТ-специалист, обратите внимание на удобное открытие валютного счета и возможность легко получать оплату от иностранных клиентов», — обращает внимание Елена Запорожец.

Следующий, четвертый критерий — скорость, простота открытия счета и удобство пользования им. Идеально, когда все можно сделать дистанционно, за несколько кликов в приложении или на сайте банка.

Александр Николенко из Абанка считает, что развитость и технологичность банка в обслуживании физических лиц — это база, на которой строится формат комплексного обслуживания. Он убежден: если банки открывают счета и карты, или проводят оформление ключевых продуктов (депозиты, кредиты, эквайринг) только через отделения, на них даже не стоит обращать внимание. В противном случае, ФОП будет постоянно территориально «привязан» к отделению, а решение вопросов — к расписанию его работы.

«Не менее важны скорость обработки платежей и время зачисления средств. Некоторые банки могут задерживать зачисление до 3 рабочих дней, а после 17:00 вообще не обрабатывают платежи, или берут дополнительную комиссию», — добавляет Елена Запорожец.

Не последним вопросом также является безопасность средств. Поэтому пятым и, возможно, решающим фактором для открытия счета ФОП должна быть репутация банка.

В целом эксперты рекомендуют открывать счета сразу в нескольких банках. «Сейчас финмониторинг становится более сложным, и получить проблемы может кто-угодно. А если счет заблокируют, что делать? Иметь 2−3−4 счета», — объясняет Виталий Цветков.

С другой стороны, это вопрос удобства. Несколько счетов означают, что у клиентов есть выбор, на счет какого банка им более комфортно платить.

Предприниматель тоже получает определенные дополнительные преимущества. Например, если банк видит движение по счету ФОП, то повышает кредитный лимит, и в случае кассовых разрывов или масштабирования у ФОП есть возможность привлечения кредитных средств без лишних проблем, да еще и бесплатно на период действия льготного периода. Однако нужно быть внимательными. Ведь после окончания льготного периода ставки растут.

Кроме того, как отмечает Виталий Цветков, работая с разными счетами, важно учитывать ежемесячные комиссии и открывать счета там, где их нет, чтобы не наделать себе лишних расходов.

Банки на выбор

Финучреждения заинтересованы в сотрудничестве с физлицами-предпринимателями. Ведь открыв счет в одном из банков, они редко меняют его на другой. Поэтому банки соревнуются между собой, стремясь завоевать расположение таких клиентов. А это не так просто, ведь ФОПы становятся все более требовательными. По словам директора департамента продаж ММСБ Ощадбанка Юрия Войчака, физические лица-предприниматели ждут не просто расчетный счет, а комплексное обслуживание: выгодные тарифы, быстрое открытие счета, простые онлайн-сервисы, возможность финансирования и консультационную поддержку льготного кредитования и грантовых возможностей. В соответствии с этим, клиенты и делают свой выбор.

«Сегодня физические лица-предприниматели выбирают банк, способный обеспечить максимальную скорость, удобство и прозрачность обслуживания», — добавляют в Приватбанке.

«Минфин» пообщался с бухгалтерами и экспертами в сфере налогообложения и учета, и отобрал 5 самых популярных банков, которые предлагают наиболее выгодные условия обслуживания для физических лиц-предпринимателей. Обычно в своем арсенале у банков есть несколько тарифных пакетов. Например, в Приватбанке, кроме базовых условий открытия счета для всех ФОП, действуют специальные предложения для ФОПов IТ-сегмента, а именно: индивидуальный тарифный план без каких-либо комиссий, отвечающий потребностям современного технологического бизнеса.

Ощадбанк отдельные условия подготовил для ФОП-ветеранов, начинающих свое дело. Им предоставлена возможность бесплатного открытия счета, в том числе онлайн, отсутствие абонплаты в первые месяцы, бесплатные консультации.

Мы в своем обзоре решили сосредоточиться только на общих вариантах тарифных пакетов, которые подходят для любого вида деятельности и содержат выгодные условия. Информацию получали в контакт-центрах и на сайтах банков.

Абанк предлагает один тарифный план для всех ФОПов, вне зависимости от отрасли, в которой они работают. Для многих клиентов такой подход является весомым преимуществом, ведь не нужно лишний раз углубляться в таблицы с комиссиями по разным пакетам услуг.

Открытие счетов (первый, дополнительный, в иностранной валюте) и выпуск бизнес-карты — онлайн, бесплатно, как и обслуживание всех счетов и карт.

За платежи на свои счета и счета других клиентов в Абанке тоже платить не придется, но за его пополнение и переводы в пределах Украины банк уже будет взимать комиссию. Платеж в другой банк стоит 3 грн за каждый платеж, вне зависимости от суммы.

При пополнении наличными установлен тариф 0,1% (минимум 10 грн). Впрочем, забросить деньги можно и безналичным способом, что не приведет к лишним расходам.

За снятие наличных ФОПу, который обслуживается в Абанке, придется заплатить 0,75% от суммы. Перевод средств с карты ФОП на свою личную карту в Абанке и расчеты в торговой сети — бесплатно.

Выгодные условия в Абанке по работе с валютой. В частности, комиссии на отправку SWIFT-платежа в валюте — 0,1% от суммы платежа (минимум 25 $€, максимум 100 $€). Кроме того, это едва ли не самый лучший банк для проведения ВЭД-контрактов.

Среди многочисленных преимуществ Абанка — мобильное приложение АВаnk24, в котором объединен функционал как для частных клиентов, так и для предпринимателей. У последних в едином приложении и клиент-банке есть возможность управлять текущим счетом, доступами доверенных лиц, оформлять основные продукты (депозиты, кредиты, эквайринг, валютные операции, выплаты). У АВаnk24 самые высокие рейтинги как в целом, так и отдельно по бизнес-операциям.

Приватбанк

Приватбанк предлагает несколько тарифных пакетов. Для начинающих сотрудничество с банком больше всего подойдет «Бизнес Стандарт».

Счет можно открыть в отделении банка, а их хватает, поскольку у финучреждения самая большая сеть отделений и банкоматов, а также онлайн. Приватбанк располагает удобным онлайн-банкингом «Приват24», который облегчит управление счетами и проведение различных финансовых операций. Все управление происходит онлайн через приложение.

Открытие счета в Приватбанке бесплатное. А вот при его обслуживании придется заплатить 150 грн в месяц (для новичков первые 3 месяца — бесплатно).

Инкассация выручки обойдется предпринимателям в 0,1% от суммы (минимум 20 грн).

Чтобы снять наличные с карты, придется заплатить 1% от суммы. Поэтому, если нужно часто совершать такую операцию, лучше поискать другой банк.

За нецелевое пополнение карт банк взимает комиссию 0,5%.

Открытие счета ФОП в Приватбанке будет интересно тем, кто ориентируется на крупную клиентскую базу Привата, потому что платежи внутри банка будут бесплатными, а вот переводы на карты других банков уже с комиссией — 5 или 15 грн (если сумма равна или превышает 100 тыс. грн).

Закрытие счета ФОП в Привате не тарифицируется, но, чтобы не возникло проблем, лучше заказать у банка справку о закрытии. Если заказать ее в течение 3 дней после инициации о закрытии, она будет бесплатной. В противном случае, придется заплатить 100 грн.

В ответ на растущий спрос предпринимателей на международные расчеты, Приватбанк предлагает ФОПам фиксированный тариф на SWIFT-переводы — 25 $€.

К преимуществам для ФОП в Приватбанке относится возможность получения кредитов на развитие бизнеса на выгодных условиях. Также через «Приват24» доступно сделать ключ ЭЦП и затем подавать с ним отчетность.

К недостаткам «Приват24» можно отнести отдельный вход для физлиц и отдельный — для бизнеса.

У monobank нет физических отделений, но он предлагает широкий спектр услуг через мобильное приложение.

Основные преимущества: удобное мобильное приложение и полностью дистанционное обслуживание. Кроме того, большую роль в привлечении клиентов играет бесплатное открытие счета, отсутствие ежемесячной абонплаты и комиссии за перевод на счета других банков.

Если нужно будет снять наличные деньги, необходимую сумму можно перевести на свою карту физлица. Затем до 50 тыс. грн в месяц можно будет снять без комиссии, остальные — с комиссией 0,5%.

На SWIFT-переводы установлены комиссии 0,5% от суммы + $12, но не более $90 по курсу НБУ. В то же время, нужно иметь в виду, что в случае работы с импортом, в monobank сложно согласовать ВЭД-контракты, но это не всем нужно.

Для работы и со счетом ФОП, и с личными картами используется одно мобильное приложение monobank, что, несомненно, очень удобно.

Несмотря на то, что банк предлагает инкассацию выручки без комиссии, сделать это можно только в отделениях Универсал Банка, которые есть далеко не в каждом областном центре, не говоря уже о более мелких населенных пунктах. Поэтому тем, кто работает с наличными, этот вариант не подойдет.

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк предлагает бизнес-клиентам на выбор 5 тарифных пакетов. Самым оптимальным по своим условиям, особенно для клиентов-новичков, является пакет «Бизнес Классик». Преимуществом банка является то, что это крупнейший украинский банк с западным капиталом, что придает ему надежный и стабильный статус. Также в Райффе ФОПу предлагают широкий спектр услуг: разнообразные финансовые продукты, включая кредиты, депозиты, страхование, услуги по инвестированию.

Основным недостатком является то, что процедура открытия счета может быть более сложной и продолжительной, чем в других банках. Хотя Райффайзен и предлагает онлайн-банкинг, но его функциональность проигрывает многим другим более развитым банкам. Также недостатком является стоимость обслуживания счетов и проведения операций. Во многих моментах она выше, чем у других финучреждений.

Открытие текущего счета — бесплатное. Ежемесячная плата за использование пакета составляет 150 грн. При этом первые три месяца для новых клиентов — бесплатные.

Безналичные платежи в рамках банка через Raiffeisen Business Online — по 3 грн за каждый платеж, если сумма до 100 тыс. грн, если свыше — 12 грн.

Внесение наличных денег на счет обойдется клиенту в 0,2% от суммы (минимум 25 грн), снятие в кассе с текущего счета — 1,1% от суммы (минимум 50 грн), в кассе с текущего карточного счета — 1,3% от суммы (но не менее 50 грн), в банкомате: до 20 тыс. грн в месяц — бесплатно; от 20 тыс. грн — 0,85% + 5,0 грн.

Выгодно проводить вместе с Райффом международные расчеты. Тариф на SWIFT-платежи — всего 20 $€ за операцию.

Ощадбанк

Для ФОП в Ощадбанке тоже предлагают несколько тарифных пакетов. Мы остановились на самом универсальном «Мое дело», стоимостью 199 грн в месяц. При его подключении плата отсутствует. Открыть его можно только в отделении банка.

Если необходимо работать с наличными деньгами, есть смысл подключить дополнительную услугу «Наличные». В этом случае ежемесячная абонплата увеличивается до 219 грн.

Разновидность пакета предусматривает плату за выдачу наличных денег в размере 1% от суммы, плата за зачисление наличных денег на счет клиента — 0,1% от суммы, но минимум 20 грн.

Перевод средств внутри банка осуществляется бесплатно, на счета других банков установлены комиссии: в операционное время 3 грн — до 100 тыс. грн, 12 грн — от 100 тыс. грн; в послеоперационное время — 12 грн.

Тарифы на отправку/выплату SWIFT-платежей — 1% (минимум — $15, максимум — $500).

Для дистанционной работы со счетами Ощадбанк предлагает систему CorpLight. В ней ФЛП теперь может получать информацию о счетах и платежах, создавать платежи и формировать отчетность, управлять кредитами и депозитами, создавать заявки на покупку валюты, управлять регулярными платежами. Приложение постоянно дорабатывается, но все равно проигрывает многим другим банкам по функциональности, удобству и скорости совершения операций.

Недостатки частично перекрываются тем, что Ощад предоставляет широкий доступ к государственным программам поддержки, в частности, компенсациям от правительства, к партнерским программам финансирования бизнеса, государственным и международным грантам, льготным кредитам в рамках «5−7−9».

Если подытожить, то обслуживание в банке не из самых дешевых, но за эти деньги функциональность не на самом высоком уровне. Подойдет ФОПам, у которых в населенном пункте нет отделений других банков, кроме Ощадбанка.

Тарифные планы для ФОП

Банк Тарифный пакет Стоимость открытия счета Стоимость обслуживания в месяц Комиссия за снятие наличных денег Комиссия за перевод на счета других банков Комиссия за пополнение Тариф на SWIFT-платежи Приватбанк Бизнес Стандарт 0 грн 150 грн,

для новичков первые 3 месяца бесплатно. 1% от суммы, но минимум 20 грн 5 грн, если сумма равна 100 тыс. грн;

15 грн, если сумма свыше 100 тыс. грн 0,50% 25 $€ monobank Счет для ФОП 0 грн 0 грн до 50 тыс. грн без комиссии, далее 0,5% от суммы 0 грн 0 грн 0,5% от суммы + $12 (не более $90) Абанк Счет ФОП 0 грн 0 грн 0,75% от суммы 3 грн 0,1%, но минимум 10 грн 0,1% от суммы, минимум 25 $€, максимум 100 $€. Райффайзен Банк Бизнес Классик 0 грн 150 грн, для новых клиентов первые 3 месяца бесплатные в кассе — от 1,1% до 1,3% от суммы, минимум 50 грн;

в банкомате — до 20 тыс. грн бесплатно, свыше 20 тыс. грн — 0,85% + 5 грн. 3 грн, если сумма равна 100 тыс. грн;

12 грн, если сумма свыше 100 тыс. 0,2% от суммы, минимум 25 грн. 20 $€ за операцию Ощадбанк Мое дело 0 грн 199 грн (219 грн за услугу «Наличные») 1% от суммы в операционное время 3 грн — до 100 тыс. грн, 12 грн — от 100 тыс. грн; в послеоперационное время — 12 грн. 0,1%, но минимум 20 грн 1% от суммы, минимум 15 $, максимум 500 $.

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Вместо итогов

На самом деле открыть счет ФОП несложно, более сложно правильно выбрать банк. Самая частая ошибка начинающих предпринимателей — они не изучают условия обслуживания в банке.

На первый взгляд, основные тарифы более или менее унифицированы у разных финучреждений, однако есть свои отличия, которые могут ФОП либо сохранить средства и облегчить ему жизнь, либо, наоборот, потратить лишние ресурсы. У каждого банка есть свои преимущества и особенности. Выбор зависит от индивидуальных потребностей и приоритетов каждого предпринимателя.