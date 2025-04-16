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16 апреля 2025, 8:51 Читати українською

В Украине зарегистрировано более 1,7 млн ФОПов: какие отрасли выбирают

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрировано более 1,7 млн физических лиц-предпринимателей (ФОП). Об этом сообщает Госстат.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрировано более 1,7 млн физических лиц-предпринимателей (ФОП).
Фото: depositphotos

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Где больше всего ФЛПов

На 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрировано 1 млн 703 тыс. физических лиц-предпринимателей, что на 75 тыс. больше по сравнению с аналогичной датой 2024 года (1 млн 628 тыс.).

Больше всего предпринимателей работает в Киеве — 244 тыс., а Днепропетровская и Харьковская области занимают второе и третье место с показателями 140 тыс. и 128 тыс. соответственно.

Это распределение осталось неизменным по сравнению с прошлым годом.

Читайте также: Число зарегистрированных ФОП за 2024 год выросло почти на 120 тысяч — Госстат

По видам экономической деятельности больше всего ФОП зарегистрировано в следующих сферах:

  1. Оптовая и розничная торговля — 655 тыс.
  2. Информация и телекоммуникации — 258 тыс.
  3. Профессиональная, научная и техническая деятельность — 137 тыс.

Напомним

Ранее специалисты аналитической платформы YouControl.Market подсчитали, что в 2024 году украинцы закрыли почти 210 тысяч ФОП. По их данным, это рекордный показатель за последние пять лет.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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