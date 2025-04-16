По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрировано более 1,7 млн физических лиц-предпринимателей (ФОП). Об этом сообщает Госстат.
В Украине зарегистрировано более 1,7 млн ФОПов: какие отрасли выбирают
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Где больше всего ФЛПов
На 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрировано 1 млн 703 тыс. физических лиц-предпринимателей, что на 75 тыс. больше по сравнению с аналогичной датой 2024 года (1 млн 628 тыс.).
Больше всего предпринимателей работает в Киеве — 244 тыс., а Днепропетровская и Харьковская области занимают второе и третье место с показателями 140 тыс. и 128 тыс. соответственно.
Это распределение осталось неизменным по сравнению с прошлым годом.
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По видам экономической деятельности больше всего ФОП зарегистрировано в следующих сферах:
- Оптовая и розничная торговля — 655 тыс.
- Информация и телекоммуникации — 258 тыс.
- Профессиональная, научная и техническая деятельность — 137 тыс.
Напомним
Ранее специалисты аналитической платформы YouControl.Market подсчитали, что в 2024 году украинцы закрыли почти 210 тысяч ФОП. По их данным, это рекордный показатель за последние пять лет.
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