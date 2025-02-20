Эксперт: Военные лишены полноценного кредитования

Льготные условия для военных, которые предусматривают без процентов кредитование, фактически ограничивают их возможности получить финансирование. Пока определенную часть потребности покрывают небанковские финансовые учреждения, но этого недостаточно. Банки не могут выдавать ссуды бесплатно, а государственной компенсации процентных ставок пока нет. На эту проблему обратил внимание CEO Moneyveo Сергей Синченко во время конференции FinYear, отметив, что ситуация нуждается в системном решении.

«Банки объяснили свою позицию на встрече с военными: они не могут предоставлять кредиты бесплатно, ведь это ставит под угрозу их финансовую модель. В результате военнослужащие и ветераны остаются с ограниченным доступом к кредитованию», — отметил он.

В то же время Синченко подчеркнул: «Военные должны получать кредит. Идея убрать проценты является нормальной, но должна существовать какая-то программа компенсации, чтобы финансовые учреждения могли предоставлять такие кредиты, не терпя убытков».

Участники рынка отмечают: без механизма компенсации процентов военные будут оставаться вне полноценного кредитования.