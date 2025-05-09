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9 мая 2025, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: Инфляция в Украине, соглашение об ископаемых и международные резервы

Инфляция в Украине ускорилась до 15,1%

В апреле 2025 года инфляция в Украине составила 0,7% за месяц, а в годовом исчислении ускорилась до 15,1% по сравнению с 14,6% в марте. Об этом пишет Государственная служба статистики.

ЕС выделит почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины

Европейский Союз официально объявил о намерении выделить около 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Биткоин восстановился до $100 тысяч

Биткоин возобновился до $100 тыс 8 мая на фоне заявления Дональда Трампа, что тарифы для Китая могут быть пересмотрены. Ночью на 9 мая цена первой криптовалюты выросла до $104 тыс, но на момент написания новости стоимость BTC составляет $102 тыс.

Украина рассматривает переход от доллара к евро на фоне геополитических изменений.

Украина начала рассматривать возможность отказа от доллара США, потенциально привязав свою валюту уже к евро из-за фрагментации мировой торговли и усиления связей с Европой, сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный в комментарии Reuters.

Рада поддержала ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной

8 мая Верховная Рада поддержала за основу и в целом ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной. «За» законопроект проголосовало 338 народных депутатов.

«Соглашение об ископаемых»: Как США и Украина будут делить доходы — объяснение Минэкономики

Украина и США подписали соглашение о недрах. В правительстве объяснили, каким образом будут распределяться доходы между сторонами в рамках договора. Об этом в интервью рассказали министр экономики Юлия Свириденко и торговый представитель Украины Тарас Качка.

4 марки, взлетевшие в цене во время войны

По многочисленным просьбам читателей продолжаем разговор о нестандартных инвестициях. В этот раз поговорим об украинских марках последних лет, которые стали не только очень популярны среди украинцев, но и серьезной и высокодоходной инвестицией для их владельцев.

Украина с начала года увеличила импорт газа в 10 раз

Импорт природного газа в Украину с начала 2025 года составил 1,12 млрд куб м по состоянию на 5 мая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта выросли почти в 10 раз — со 118 млн куб м в 2024 году до 1,12 млрд куб м в 2025 году.

Международные резервы в апреле выросли более чем на 10%

По состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46 683,1 млн. долларов. В апреле они выросли на 10,2%. Об этом говорится в сообщении регулятора. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.

Задолженность по кредиту: мошенники рассылают сообщения от имени Сбербанка

Украинцам поступают сообщения от имени Сбербанка о «задолженности по кредиту». Такие сообщения получают даже те, кто не является клиентом банка. Также мошенники создают фейковые чат-боты, копирующие фирменный стиль финучреждения.

Владельцы киевских квартир начали повышать арендную плату: где снимать дешевле

Аренда квартир в Киеве снова подорожала, но не всех объектов. Стоимость популярного среди арендаторов бюджетного жилья выросла на 10%. В то же время ценники в премиумсегменте несколько просели. Что происходит на столичном рынке жилья и как будут двигаться арендные ставки в дальнейшем, выяснял Минфин.

Украинцы в апреле продали рекордную сумму наличной валюты — НБУ

В апреле 2025 года объемы покупки валюты населением Украины превысили объем продаж на $189,51 миллиона, что стало самым низким показателем с августа 2023 года. На фоне снижения курса гривны спрос на валюту снизился, а объем продаж вырос. Украинцы купили наличной валюты на 1,73 миллиарда долларов, а продали — на 1,54 миллиарда долларов, что стало рекордом с начала полномасштабной войны.

Баффет покидает Berkshire: что он сказал перед уходом о долларе и стратегии инвестирования

Индекс широкого рынка S&P 500 в пятницу, 2 мая, вырос в девятый день подряд: это стало его самым длительным подъемом почти за 21 год. Однако начало недели развеял этот позитив. Фьючерсы на американские акции в понедельник снизились на заявлениях Трампа о торговых переговорах с Китаем, инвесторы сосредоточились на отчете о доходах корпораций и сигналах от ФРС, который на этой неделе объявит свое решение по процентным ставкам.

Источник: Минфин
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