Главное за неделю: Инфляция в Украине, соглашение об ископаемых и международные резервы

В апреле 2025 года инфляция в Украине составила 0,7% за месяц, а в годовом исчислении ускорилась до 15,1% по сравнению с 14,6% в марте. Об этом пишет Государственная служба статистики.

ЕС выделит почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины

Европейский Союз официально объявил о намерении выделить около 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Биткоин восстановился до $100 тысяч

Биткоин возобновился до $100 тыс 8 мая на фоне заявления Дональда Трампа, что тарифы для Китая могут быть пересмотрены. Ночью на 9 мая цена первой криптовалюты выросла до $104 тыс, но на момент написания новости стоимость BTC составляет $102 тыс.

Украина рассматривает переход от доллара к евро на фоне геополитических изменений.

Украина начала рассматривать возможность отказа от доллара США, потенциально привязав свою валюту уже к евро из-за фрагментации мировой торговли и усиления связей с Европой, сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный в комментарии Reuters.

Рада поддержала ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной

8 мая Верховная Рада поддержала за основу и в целом ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной. «За» законопроект проголосовало 338 народных депутатов.

«Соглашение об ископаемых»: Как США и Украина будут делить доходы — объяснение Минэкономики

Украина и США подписали соглашение о недрах. В правительстве объяснили, каким образом будут распределяться доходы между сторонами в рамках договора. Об этом в интервью рассказали министр экономики Юлия Свириденко и торговый представитель Украины Тарас Качка.

4 марки, взлетевшие в цене во время войны

По многочисленным просьбам читателей продолжаем разговор о нестандартных инвестициях. В этот раз поговорим об украинских марках последних лет, которые стали не только очень популярны среди украинцев, но и серьезной и высокодоходной инвестицией для их владельцев.