Клиентам Фридом Финанс пообещали вернуть деньги уже летом: за что они будут бороться дальше

История с блокировкой счетов клиентов Фридом Финанс Украина тянется с 2022 года, когда СНБО ввел санкции против компании. Тогда были заморожены и средства и активы клиентов компании. В целом санкции ударили по 12,7 тыс. клиентов, которые потеряли доступ к 3,5 млрд грн. Где сейчас эти средства, и смогут ли владельцы увидеть их уже в ближайшие месяцы, разбирался «Минфин».

Что происходит сейчас

Недавно НКЦБФР одобрила доработанный порядок проверки и согласования списка клиентов, не подпадающих под санкции. По словам главы Нацкомиссии Руслана Магомедова, это ключевой этап, открывающий путь к возобновлению доступа клиентов к своим средствам и началу расчетов. Следующими шагами в решении этого дела должно стать согласование документа со Службой безопасности Украины и проведение государственной регистрации.

Как рассказал Руслан Магомедов «Минфину», он ожидает, что возврат средств клиентам Фридом Финанс начнется уже в первые месяцы лета этого года. «Пока можно сказать, что мы выдерживаем этот темп. Важнейший этап сейчас — согласование со всеми правоохранительными органами и другими регуляторами этого механизма, чтобы не нарушить санкционную политику государства. Это технический вопрос. Важно, что деньги есть, активы есть и ничего не пропало», — подчеркнул он.

В то же время глава Нацкомиссии признает, что решение вопроса зависит не только от работы регулятора рынков, но и от позиции других структур. «Наша работа — это задача фасилитатора, то есть не только сделать работу за себя, но и так, чтобы все между собой договорились. Пока нам это удается», — выражает он оптимизм.

Как рассказал «Минфину» руководитель инициативной группы пострадавших частных клиентов Фридом Финанс Максим Дыбенко, сейчас идет, в частности, работа по подготовке для СБУ списка верификации инвесторов. На его основании будут распределяться те, кто имеет отношение к санкциям, и обычные частные инвесторы, которым должны вернуть средства.

«Как нас уверяли, был готов список от временного управляющего Фридом Финансом Украины Александра Бондарчука. Затем его несколько раз перерабатывали, объединяли и разъединяли. Далее согласовали с СБУ таблицу для верификации. Потом вышло так, что она не подходит», — указал он на сложности бюрократического процесса. В этих условиях, отмечает Дыбенко, Нацкомиссия надеется до конца мая решить те вопросы, которые изначально планировалось завершить еще два месяца назад.

«Поэтому у меня нет убеждения, что в мае будут сдвиги. В эти сроки, вероятнее всего, уложиться не удастся», — считает руководитель инициативной группы.

Что делать инвесторам

Согласно запланированному порядку возврата активов, все они должны быть переведены на счет другого брокера, самостоятельно выбранного клиентом. Поэтому, как объясняет Дыбенко, при подготовке к получению своих ценных бумаг и средств, единственное, что следует сделать, — открыть соответствующий счет и сделать запрос на перевод активов как бывшего клиента Фридом Финанс.

Более подробно эту процедуру объяснил президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак. Так, в кабинете инвестора от его компании в разделе «Запросы» будет запрос о том, что человек является клиентом Фридома и хочет завести свои активы в УНИВЕР. После этого сам брокер пришлет необходимые обращения для перевода средств во все причастные к процедуре государственные учреждения.

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Единственная особенность, на которую указывает Козак, — то, что перед зачислением средств клиенту, скорее всего, придется пройти повторную идентификацию — по крайней мере, на это пока указывают объяснения регулятора. В любом случае, как и при открытии счета у брокера, она будет происходить дистанционно, а возможно, ограничится ответом на несколько вопросов.

Борьба за 160 млн продолжится

Даже после возвращения замороженных активов часть клиентов Фридом Финанс будут продолжать борьбу за свои средства. Речь идет о владельцах ОЗГП, или евробондов, их на счетах у подсанкционного брокера держали примерно на 800 млн.

Дело в том, пока эти активы оставались замороженными, Украина провела реструктуризацию внешнего долга. В рамках соглашения владельцы еврооблигаций могли получить от государства «плату за согласие» на реструктуризацию. Клиенты Фридома такой возможности не имели и, соответственно, эти выплаты им не были засчитаны. По оценкам инициативной группы, размер упущенной выгоды из-за этого составляет 160 млн грн.

Как поясняет Дыбенко, в настоящее время Нацкомиссия запросила у Минфина ряд документов, необходимых для анализа запрета на участие в реструктуризации, однако министерство этих бумаг не предоставило. Поэтому мы ищем другие пути, как получить эти документы, проанализировать их и решить, что делать. Мы можем обращаться к Президенту или же решать вопросы в судебном порядке. Или Нацкомиссия выполнит взятые ею по закону обязательства и будет защищать права частных инвесторов", — отмечает он.

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Дыбенко убежден: нужно создать условия, при которых эмитент компенсирует потерю частным инвесторам, ведь он не обеспечил равные права для всех покупавших евробонды инвесторов. Но если более простой вопрос возврата замороженных активов тянется еще с 2022 года, то процедура получения компенсации владельцами евробондов вполне может затянуться еще на более длительный период.

С чего все начиналось

Санкции против Фридом Финанс Украина были введены еще в октябре 2022 года — сначала соответствующее решение приняло СНБО, а вскоре его поддержал Президент. Тогда был принят большой санкционный пакет в общей сложности против 1 400 юрлиц. Главным основанием для введения ограничений назывались связи с россией.

Хотя официального объяснения связей с рф власти не давали, очевидно, они исходили из того, что именно в россии компания начала деятельность, а к моменту введения санкций этот рынок был вторым для нее по весу, уступая только казахскому. Кроме этого, основатель Фридом Финанс Тимур Турлов был гражданином рф, хотя и сменил паспорт на казахский после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Среди перечня мер, применяемых к подсанкционным компаниям: блокировка активов, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и т. д.

Сразу после введения этих ограничений Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам приостановила лицензию Фридом Финанс, после чего все счета клиентов компании оказались замороженными. В то же время право собственности на все ценные бумаги и средства осталось — государство их не конфисковало, а на облигации даже исправно начислялись купонные выплаты. Вот только воспользоваться этими деньгами стало невозможно.

Сначала рассматривались разные варианты разблокировки счетов. В самой Фриде Финанс были убеждены, что смогут доказать несправедливость наложения санкций. В Верховной Раде предлагали лишить брокера лицензии, чтобы затем высвободить средства клиентов. Однако первые реальные шаги к возврату средств были сделаны только в прошлом году после принятия закона «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков».

Этот документ разрешил введение временного руководства к профессиональным участникам рынков капитала в случае «наличия финансовой нестабильности, в соответствии с критериями, определенными НКЦБФР».

Поскольку под этот критерий попала Фридом Финанс Украина, Нацкомиссия назначила для компании временного руководителя. В его обязанности отнесли проведение полного аудита компании, включая обязательства перед клиентами. Таким образом, появилась возможность хотя бы точно определить кому и сколько должна подсанкционная компания. Правда, в НКЦБФР сразу предупреждали, что это лишь первый шаг к возврату средств, а чтобы он произошел, необходима все же законодательная основа.

Окончательно возможность для возврата средств клиентам Фридом Финансом появилась на новогодние праздники этого года. Тогда Президент подписал указ, согласно которому в санкциях по блокировке активов содержится исключение, которое распространяется на клиентов и депонентов подсанкционного лица.

«Этим указом предоставлены необходимые полномочия для обеспечения возможности возврата заблокированных активов», — объяснили в Нацкомиссии.

По словам же руководителя инициативной группы пострадавших частных клиентов Фридом Финанс Максима Дыбенко, если бы эта формулировка была прописана уже во время введения санкций, тогда они вообще бы не затронули частных инвесторов, а касались бы исключительно компании.