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1 мая 2025, 14:30 Читати українською

Депозиты, кредиты и валюта: что предложат банки своим клиентам в мае

Инфляция продолжает ускоряться. В годовом измерении, по итогам марта, она достигла 14,6%, против 13,4% в феврале. НБУ ожидает ее существенного замедления во второй половине года. Однако население и бизнес ориентируются на текущие реалии, что отражается на всех сегментах финансового и валютного рынков. Банки вынуждены реагировать на смену настроений своих клиентов. О том, как изменятся их предложения по основным финансовым продуктам в мае, поговорим более подробно.

Инфляция продолжает ускоряться.

Кредиты юрлицам и населению в гривне: на снижение ставок рассчитывать не стоит

Угроза усиления инфляционных процессов сохраняется. НБУ пока сохранил учетную ставку на уровне 15,5 % годовых. Но при дальнейшем раскручивании инфляции Нацбанку, возможно, придется снова повышать учетную ставку уже летом.

В этих условиях банкам сейчас экономически опасно снижать процентные ставки по коммерческим и потребительским кредитам, а по госпрограммам — все будет зависеть от возможностей государства. Поэтому, с одной стороны, в мае от банков не стоит ожидать снижения кредитных ставок.

С другой стороны, конкуренция за крупных и платежеспособных клиентов между банками только усиливается, что позволит именно данной категории клиентов рассчитывать на уровень гривневых кредитных ставок в пределах учетной ставки или чуть выше, то есть около 15,5−17% годовых, в зависимости от сроков и самих кредитных программ.

Малый и средний бизнес будет вынужден довольствоваться ставками в 16−19% годовых, а по некоторым проектам с повышенными коммерческими рисками — и до 20−22% годовых.

По кредитам с государственными льготами уровень ставок пока останется в пределах текущих уровней уже запущенных госпрограмм, вроде госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%».

Но не стоит забывать, что задекларированные проценты в рамках таких программ — это «чистая» ставка, к которой стоит еще приплюсовать комиссии банков, что повышает уровень ставок до 10−13% годовых. Еще один момент: финансовые возможности государства уже явно почти исчерпаны. Поэтому бизнесу (за исключением аграриев, оборонки и части программ энергетиков) ожидать в мае по данным госпрограммам особого прироста предложений и активности со стороны банков не стоит.

Общая статистика по кредитованию в банковской системе останется позитивной, но только благодаря все тем же госпрограммам. Правда, часть банков продолжит, по мере своих возможностей, по максимуму кредитовать свою основную клиентуру, чтобы расти в итоге по своей ресурсной базе вместе с этими клиентами. Но такие кредитные программы будут в основном на срок максимум до 1 года.

В приоритете будут аграрии, оптовая и розничная торговля, перевозки, логистика, энергетика и транспорт, а также оборонка, частично металлургия, производство стройматериалов и IT-сектор. В зоне риска останутся строительство и остальная промышленность. В выигрыше в текущей ситуации из предприятий промышленности останутся только те, которые получают сейчас госзаказы оборонного или энергетического характера. Именно такие заказы улучшают их финансовое состояние и позволяют более активно работать с банками в части финансирования подобных проектов.

Потребительские кредиты

В этом сегменте сохранится существенный разброс ставок. Их уровень будет зависеть от индивидуальной стоимости базы фондирования конкретного банка и его кредитной политики.

С поправкой на разную степень рисковости кредитования той или иной группы граждан, эти ставки номинально могут быть пределах от 18% до 25% годовых и выше. При этом большинство банков продолжат «добирать» эффективную ставку доходности по таким кредитным вложениям еще за счет комиссионных и других платежей клиента.

В итоге реальная стоимость подобных кредитов, с учетом всех накруток, может приближаться к 32−60% годовых. То есть потребительские кредиты в мае останутся одними из самых доходных вложений для банков среди кредитных продуктов.

В мае у банков (в основном у крупных) сохранится избыточная гривневая ликвидность, которую они ежедневно размещают в депсертификаты НБУ. По состоянию на конец апреля объемы таких вложений колеблются в пределах 500 млрд. И хотя значительная часть этих вложений — это депсертификаты «овернайт», то есть «горячие» клиентские деньги, размещенные банками в данный продукт, без кредитов компании и население не останутся.

Не менее 20−30% таких ресурсов, вкладываемых сейчас банками в депсертификаты НБУ, как раз могут стать главным резервом для увеличения кредитования реального сектора экономики и дальнейшего роста объемов вложений финучреждений в ОВГЗ.

Основным вопросом для заемщиков в мае будет не столько возможность кредитования, сколько уровень ставок, суммы и сроки, по которым с ними будут готовы работать банки.

Валютные кредиты юрлицам

Сейчас условия и ограничения Нацбанка настолько жесткие, что объемы таких вложений банков в валютном эквиваленте особо не изменятся и ничего нового в мае в этом вопросе пока ожидать не стоит. Учитывая существующие в Украине военные и прочие риски, даже на фоне цикла снижения ставок ЕЦБ и Федрезерва США, наши банки пока не станут снижать свои ставки по оставшимся кредитам в евро и в долларе.

В целом, несмотря на все риски при кредитовании, процентные доходы от этого вида деятельности в мае 2025 года могут достигать 40−80% от всех доходов финучреждений, в зависимости от выбранной ими бизнес-модели.

Депозиты в гривне: доходность немного подрастет

С базой фондирования в виде срочных гривневых депозитов и вкладов в мае ситуация будет двоякой. С одной стороны, у банков пока есть свободные ресурсы. Это хорошо видно по объемам вложений финучреждений в депозитные сертификаты Нацбанка и в ОВГЗ. Банковская система остается платежеспособной и сверхликвидной. Но сфер приложения с минимальными рисками для банковской сферы на самом деле мало. Это депозитные сертификаты НБУ, ОВГЗ и часть кредитов надежным клиентам с ликвидными залогами.

Сверхликвидность банковской системы пока позволяет банкам не особо стараться в привлечении средств вкладчиков, хотя к увеличению доли срочных депозитов в их базе фондирования финансистов постоянно призывает руководство НБУ.

Но ускорение инфляции уже не позволит банкам в мае снижать доходность по гривневым депозитам и вкладам. Более того, угроза оттока вкладчиков из банков из-за низких ставок гривневых депозитов, не перекрывающих инфляцию, заставит финучреждения повышать доходность вкладов. И в мае этот процесс продолжится.

По моему прогнозу, уровень ставок по гривневым депозитам физлиц в мае будет такой.

В банках с отечественным капиталом:

  • депозиты на 3 месяца — до 13−16,25% годовых,
  • 6 месяцев — до 13,25−16,5% годовых,
  • 9 месяцев — до 13,5−16,6% годовых,
  • 12 месяцев — до 15,5−17% годовых.

Госбанки и иностранцы будут давать на 1−3% годовых ниже по каждому из вышеперечисленных сроков. А наиболее оперативно реагировать на малейшие изменения на ресурсном рынке будут банки -«малыши» и банки-«середнячки» с отечественным капиталом.

По юрлицам разброс ставок будет очень широким, в зависимости от индивидуальных задач конкретного банка по дальнейшему размещению этих гривневых ресурсов, их суммы и сроков. В целом, по моему прогнозу, это будет:

  • до 7−10% годовых по месячным ресурсам от 1 млн гривен,
  • до 9,5−12% годовых на сроки до 4 месяцев,
  • до 12−13,5% годовых — на срок от 5 до 9 месяцев,
  • до 14−15,5% годовых на год.

Банки с отечественным капиталом (особенно мелкие) будут готовы «подвинуться» еще на 0,5−1% годовых выше по каждому из этих сроков. А вот госбанки и «иностранцы» будут более прижимистыми, и доходность по этим срокам депозитов у них будет на 1−4% годовых меньше вышеуказанных ставок их коллег меньшего калибра.

По валютным депозитам для юрлиц и физлиц ставки не вырастут. Из-за ограничений Нацбанка по валютному кредитованию, цикла снижения ставок на внешних рынках из-за понижения ставок ЕЦБ и Федрезерва США, у банков мало реальных сфер приложения этих ресурсов именно в валюте.

В основном это валютные ОВГЗ (ставки на первичном рынке в евро около 3,24% годовых и в долларе до 4,17% годовых), работа с наличной валютой по валютообменным операциям и плата по остаткам на корсчетах наших банков, которую им начисляют иностранные банки и которая «привязана» к снижающимся сейчас ставкам ЕЦБ и ФРС США. Поэтому ставки по валютным депозитам и вкладам в мае останутся на уровне от 0,1% до максимум 2,6% годовых в евро и от 0,1% до 3,2% годовых в долларе.

Работа банков и клиентов с ОВГЗ

Учитывая, что проблема финансирования дефицита бюджета за счет размещения Минфином ОВГЗ очень актуальная, а инфляция в Украине растет, особого снижения доходности гривневых ОВГЗ в мае ожидать не стоит. Иначе, инвесторы просто не станут их покупать.

Но Минфин на майских аукционах попытается снижать доходность бенчмарк-ОВГЗ, необходимых банкам для выполнения нормативов резервирования. Пока международная финансовая помощь поступает в четко согласованных объемах и даже больше. И это, даже несмотря на фактически замораживание финансовой помощи Украине от США.

Это сейчас позволяет Минфину закрывать кассовые разрывы бюджета, поэтому активно «затариваться» относительно дорогими ресурсами с рынка ОВГЗ чиновники не спешат. Их задача — проводить по факту «ролловер» старых размещений, срок которых подходит, но не более.

Гораздо более сложная ситуация по финансированию бюджета будет в 2026 году, и я прогнозирую уже где-то с конца лета активизацию Минфина по привлечению необходимых новых ресурсов с рынка именно на сроки, перекрывающие 2026 год. Поэтому, в мае стоит ожидать от Нацбанка расширения перечня бенчмарк-ОВГЗ для стимулирования их покупок банками и закрытия таким образом безэмиссионным путем растущих потребностей бюджета в финансировании армии.

Но при этом самая большая активность Минфина на первичном рынке по размещению новых ОВГЗ на сроки 2−3 года будет наблюдаться к концу лета — осенью 2025 года.

Пока же банки, бизнес и население будут наращивать свои портфели ОВГЗ по разным причинам. Банки — чтобы зарабатывать и перекрывать норматив резервирования за счет покупки именно бенчмарк-ОВГЗ, бизнесу и населению облигации интересны, так как доходы по ним, в отличие от доходов по депозитам, не облагаются налогом. В итоге я прогнозирую небольшой рост в мае ОВГЗ, находящихся в портфеле бизнеса и физлиц.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

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По населению в мае можно ожидать рост портфеля ОВГЗ до 93−95 млрд гривен в эквиваленте, по банкам он, скорее всего, сохранится в пределах 840−870 млрд гривен, по бизнесу — до 181−185 млрд гривен в эквиваленте.

По моим прогнозам, ставки доходности в мае по валютным ОВГЗ на первичном рынке в евро будут находиться в пределах до 3−3,24% годовых, в долларе — до 4−4,17% годовых, а в гривне — от 13,9% годовых до 17,8% годовых, в зависимости от сроков размещения ОВГЗ.

Соответственно, на вторичном рынке граждане и бизнес смогут иметь по ним доходность в пределах на 0,25−1,25% годовых ниже, чем на первичке.

С учетом отсутствия налогообложения, покупка ОВГЗ населением будет постепенно набирать обороты и все больше составлять конкуренцию банкам в части депозитов и вкладов. Особенно популярными будут валютные облигации, так как их «чистая» доходность превышает «чистую» доходность по валютным вкладам.

Валюта

В условиях волатильности доллара и евро как в мире, так и в Украине финансисты в мае продолжат активно зарабатывать на безналичной и наличной валюте.

Рост инфляционных процессов и повышение девальвационных ожиданий населения и бизнеса простимулирует дальнейший рост спроса на валюту. Поэтому только крупные клиенты — юрлица (покупатели) смогут рассчитывать на возможное снижение комиссий от банков на операции по покупке/продаже валюты на межбанке в этот период. Средние и небольшие клиенты-покупатели будут вынуждены мириться с предлагаемыми им банками тарифами на данные услуги.

С продавцами валюты на межбанке у банков ситуация обстоит гораздо хуже — их значительно меньше. Поэтому, в зависимости от объемов валютной выручки у таких клиентов, они реально могут прилично торговаться с банками по выгодным для себя тарифам на обслуживание, сводя их в идеале почти до нуля.

Практика активного завоза наличной валюты банками (в среднем ежемесячно более $1 млрд наличными в эквиваленте в основном в долларе и в евро) продолжится, хотя объемы этого завоза могут и несколько снизиться.

Тут месяц на месяц не приходится, так как во многом этот завоз связан не только со спросом на валюту на наличном валютообменном рынке, но и напрямую зависит от платежных календарей по выплате депозитов и вкладов населению крупнейшими игроками этого рынка. При этом активная покупка валюты населением продолжится, что позволит прилично зарабатывать обменникам как банков, так и финкомпаний весь май.

Особенно в случае дальнейшего раскручивания Дональдом Трампом торговых войн, что, в свою очередь, будет увеличивать валютную турбулентность в мире по паре евро/доллар и отражаться курсовыми ралли евро в Украине относительно гривны.

Добавит стресса рынку и приближающееся заседание ФРС по процентным ставкам. Если ситуация будет развиваться не так, как закладывает рынок, это обещает новые серьезные потрясения как по доллару, так и в итоге по курсу евро в Украине.

Именно в такие периоды украинский валютный рынок традиционно будет наиболее активным и доходным для банков и финкомпаний, занимающихся валютообменом. Останется прибыльным и бизнес банкиров по покупке валюты у Нацбанка себе на валютную позицию и ее дальнейшей продажей на карты клиентам в пределах нацбанковских ежемесячных лимитов в пределах до 50 тысяч гривен в эквиваленте.

На наличном рынке спред по доллару в кассах банков в относительно спокойные на валютном межбанке дни будет в пределах 20−25 копеек. Во время существенных колебаний безналичного курса на торгах и в кассах банков этот спред будет увеличиваться до 25−30 копеек на долларе. По наличному евро в спокойные дни спред в банках будет составлять от 25 до 30 копеек, а в дни валютной лихорадки он будет расти и до 35−50 копеек и более.

В зависимости от специфики работы банка, структуры его клиентской базы и активности работы Казначейств, удельный вес доходов по валютным операциям во всей структуре доходов банков в мае может колебаться от 15% до 35%.

Читайте также: Почему доллар не будет падать в Украине, как по всему миру, и стоит ли затариваться евро

Карточный бизнес

Продолжением возможностей для банкиров по расширению клиентской базы в карточном бизнесе в мае останется общеукраинская программа «Национальный кешбек» (несмотря на все разговоры части народных депутатов, правительство пока продлило срок ее действия), а также активное открытие валютных карт нашими клиентами.

Привлекая клиентов на карточное обслуживание, банки получают возможность активно с ними работать в формате перекрестных продаж своих продуктов — от пополнения мобильных телефонов клиентов до оплаты коммуналки и продуктов. В итоге банкиры получают возможность зарабатывать дополнительные комиссионные доходы от обслуживания клиентов, а также увеличивать обороты своих клиентов-юрлиц, участвующих в партнерских программах с банками.

Финансисты в мае продолжат наращивать статистику активных карт клиентов, а также получат увеличение среднего чека операций по карте. Правда, прирост среднего чека отчасти связан с ростом цен, но в абсолютных цифрах — и рост количества транзакций, и увеличение сумм именно торговых оплат в мае у банков сохранится.

В то же время из-за борьбы с дропами, а также усиления финмона и валютного контроля со стороны банков продолжат сокращаться объемы Р2Р-переводов. В том числе и из-за ограничений самих банков на такие переводы. И это несколько подпортит общую майскую статистику для банковского карточного бизнеса.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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