Платежный баланс под угрозой: поможет ли отмена гибкого курса

Почему разрыв платежного баланса растет, и это не изменит даже окончание боевых действий, ЗН рассказала доктор экономических наук, директор по научной работе Growford Institute Татьяна Богдан. «Минфин» выбрал главное.

В этом году состояние внешней устойчивости экономики ухудшается, а разрывы платежного баланса нарастают. По официальным данным:

Дефицит текущего счета за январь-февраль 2025 года составлял 4,9 млрд долл. США, увеличившись в 3,5 раза по отношению к январю-февралю 2024 года.

Дефицит торгового баланса в текущем году вырос в 1,6 раза — до 6,2 млрд долл.

За первый квартал 2025 года импорт товаров увеличился на 11,6%, а экспорт уменьшился на 9,1% по отношению к аналогичному периоду 2024 года.

Негативная динамика в нынешнем году была и у других составляющих текущего счета: чистая оплата труда сократилась на 20,5%, а частные трансферты — на 16,6%.

Разрыв платежного баланса Украины (общий дефицит, несмотря на международную финансовую помощь) за последние 12 месяцев увеличился до 40,1 млрд долл., или 22% ВВП. А еще в декабре 2024 года годовой разрыв составил 37,5 млрд долл., тогда как в июне 2024 года — 33,1 млрд долл.​

Поможет ли «закрыть» разрыв международная помощь

Основным источником покрытия дефицита платежного баланса Украины остается международная финансовая помощь. Объемы этой помощи в государственный бюджет Украины составили 42,5 млрд долл. в 2023 году, 41,7 млрд долл. — в 2024 году, и ожидаются на уровне 56,9 млрд долл. в 2025 году (см. рис.).

В 2025 году правительство Украины прогнозирует поступление:

33,1 млрд долл. — от ЕС,

15 млрд долл. — от США,

3,5 млрд долл. — от Канады,

по 1 млрд долл. — от Великобритании и МБРР,

2,2 млрд долл. — от МВФ,

0,5 млрд долл. — от Японии.

Взносы внешних доноров на сумму 9,1 млрд долл. будут перенесены на нужды бюджета 2026 и 2027 годов.

Ситуация с внешним финансированием существенно ухудшится в 2026 году. Ведь обязательства международных доноров на этот год едва дотягивают до 17,3 млрд долл. Использование части привлеченных в 2025 году средств позволит увеличить их объем в 2026 году до 25,4 млрд долл. Однако и такая сумма, по всей видимости, не будет покрывать прогнозируемые разрывы бюджета и платежного баланса Украины.

То есть увеличение дефицитности платежного баланса в 2025 году пока нивелируется расширением источников его финансирования. Однако ситуация с доступностью источников финансирования резко ухудшится в 2026 году и, вероятно, станет критической в 2027 году. Планируемое внешнее финансирование бюджета уменьшится в два раза в 2026 году и станет скудным в 2027 году.

Как это оценивает МВФ

В программных документах МВФ описанная проблема дефицита внешнего финансирования камуфлируется сверхоптимистичным прогнозом платежного баланса на 2026 год, дефицит которого как будто бы существенно упадет и потребности Украины в официальном финансировании как будто бы резко уменьшатся. Так, базовый прогноз МВФ на 2026 год включает в себя нереалистично-оптимистические улучшения по ключевым позициям платежного баланса относительно ожидаемых показателей 2025 года. В частности, МВФ предусматривает:

улучшение сальдо внешней торговли товарами (на 1,9 млрд долл.) за счет прироста экспорта товаров на 6,4 млрд долл.;

улучшение сальдо торговли услугами (на 9,3 млрд долл.) за счет сокращения импорта услуг на 5,8 млрд долл. и увеличение их экспорта на 3,5 млрд долл.;

уменьшение покупки наличной иностранной валюты вне банков (на 9,7 млрд долл.) по отношению к 2025 году.

Вызывают удивление и такие оценки МВФ: в 2026 году объемы прироста наличной валюты вне банков должны быть меньше объемов 2021 года, а объемы экспорта услуг — больше, по сравнению с 2021 годом.

Прогноз МВФ на 2026 год относительно сумм валютных интервенций НБУ (для покрытия дефицитов платежного баланса) тоже выглядит сомнительным: объем интервенций должен составить лишь 26 млрд долл., что на 60% меньше от ожидаемых объемов 2025 года (42,7 млрд долл.).

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Что будет происходить на самом деле

На самом деле реальных предпосылок для кардинального улучшения состояния платежного баланса Украины не существует, даже в случае прекращения боевых действий. Существенные потребности в импорте будут сохраняться (на цели восстановления экономики, энергообеспечения, поддержки обороноспособности), а суммы частных и государственных трансфертов будут уменьшаться. Поэтому не стоит ожидать и радикального уменьшения потребностей Украины во внешнем финансировании.

Если действительно эти потребности не будут удовлетворены, то масштабное изъятие резервов НБУ и резкая девальвация гривны станут неизбежными. Обесценение гривны, в свою очередь, может стать спусковым крючком для банковского кризиса и кризиса корпоративных долгов, что погрузит экономику в глубокий хаос.

Куда двигается НБУ

В таких условиях уже сегодня следует перейти к взвешенному управлению валютно-финансовыми потоками страны путем:

сокращения непроизводительного оттока национального капитала во внешние активы;

активизации диалога с международными донорами по поводу новых форм финансовой поддержки Украины;

обеспечение солидного прироста международных резервов в условиях масштабного внешнего финансирования и пересмотра системы валютного регулирования.

К сожалению, центральный банк на данный момент движется в обратном направлении. Политика валютной либерализации от НБУ в форме смягчения ограничений по капитальным и текущим операциям платежного баланса и перехода к гибкому курсообразованию стала одним из рычагов ухудшения платежного баланса Украины.

Отмененный режим фиксированного валютного курса давал участникам рынка четкие ориентиры по динамике валютного курса и выступал своеобразным якорем стабильности. Однако новый режим гибкого валютного курса лишил субъектов рынка количественных ориентиров стоимости гривны, что при существенной неопределенности разбалансировало их валютные ожидания.

Режим гибкого курсообразования объективно не отвечает условиям военного времени и наличию многочисленных структурных шоков платежного баланса Украины. Он и не мог стать стабилизационным фактором. Он стал каналом формирования дополнительного спроса на иностранную валюту и подпитывал девальвационные процессы.

Куда «разлетается» валюта

Отметим, что валютные интервенции НБУ начали стремительно расти с момента провозглашения Стратегии валютной либерализации, перехода к управляемо-гибкому курсообразованию и поэтапной отмене валютных ограничений. Объем чистых валютных интервенций НБУ за последние 12 месяцев вырос с 28 млрд долл. в апреле 2024 года до 38,4 млрд долл. в марте 2025 года.

За первый квартал 2025 года нетто-интервенции НБУ на валютном рынке достигли 9,4 млрд долл., по сравнению с 5,8 млрд долл. за аналогичный период 2024 года. То есть в абсолютном измерении изъятие валютных резервов на интервенции НБУ выросло на 62%.

Такие процессы не в последнюю очередь связаны с тем, что данные шаги НБУ дестабилизировали валютные ожидания населения. Так, в 2024 году население нарастило покупку иностранной валюты в 2,5 раза, по сравнению с 2023-м (до 12,2 млрд долл.).

А за январь—март 2025 года население выкупило иностранную валюту на сумму 3,2 млрд долл., что на 26% превышает объемы января—марта 2024-го. Прирост наличной иностранной валюты вне банков за последние 12 месяцев достиг исторического рекорда — 16,3 млрд долл.

Как утекают резервы

Фактическая растрата международных резервов НБУ на поддержку валютной либерализации, включая гибкое курсообразование, постоянно превышает ожидаемые величины. В частности, НБУ на 2025 год прогнозировал интервенции в объеме 24 млрд долл., а с января учтенный объем интервенций на этот год составляет уже 41,5 млрд долл.

В 2024 году 83% международной финансовой помощи Украине трансформировалось в интервенции НБУ на валютном рынке. То есть из 41,7 млрд долл. помощи всего 2,9 млрд долл. было направлено на прирост международных резервов НБУ и 4 млрд долл. израсходовано на выплаты из валютных счетов правительства. А 34,8 млрд долл. приняли форму валютных интервенций НБУ, которые частично покрывали дефициты военного времени, а частично придавали обороты сомнительной валютной либерализации.

Чрезмерное расходование средств внешней помощи на непродуктивные интервенции на валютном рынке, очевидно, подрывает способность страны противостоять будущим шокам платежного баланса. Кроме того, определенные процессы в валютно-финансовой сфере страны усиливают неопределенность, создавая препятствия реальным инвестициям и более активному восстановлению экономики.

Что необходимо делать уже сейчас

Для предотвращения кризиса платежного баланса Украины в 2026 и 2027 годах уже сейчас необходимо внедрять меры по ряду приоритетных направлений.

1. Стимулировать экспорт с опорой на: механизмы доступного кредитного финансирования для экспортеров, запуск полноформатной системы страхования от военных рисков, стимулирование притока иностранных инвестиций в модернизацию производственной базы и инфраструктуры, расширение логистических связей украинских экспортеров с европейскими партнерами.

2. Отменить режим управляемой гибкости курса (что сам по себе усиливает девальвационные процессы) и перейти к фиксированному режиму или режиму ползучей привязки курса гривны к паре валют доллар-евро. Такой переход будет стабилизировать валютные ожидания субъектов рынка и уменьшать объем утечки национального капитала во внешние активы (валюту, зарубежные ценные бумаги и депозиты), способствуя улучшению финансового счета платежного баланса.

3. Приостановить либерализацию по капитальным и текущим операциям резидентов Украины с нерезидентами до стабилизации состояния платежного баланса, а также начать проведение НБУ действенного мониторинга соблюдения режима валютного регулирования субъектами внешнеэкономической деятельности.

4. В случае возникновения новых мощных шоков для платежного баланса Украины, не следует исключать возврат к более жесткому варианту системы валютного регулирования, действовавшей до начала войны.

5. Активизировать дипломатические усилия Украины и инициировать переговоры с институтами ЕС и странами-членами по созданию специального фонда экономической и безопасности поддержки нашей страны в рамках коллективного бюджета ЕС, начиная с 2026 года. Такой фонд мог бы наполняться за счет вкладов стран-членов из собственных бюджетов на сумму 0,25% их ВВП ежегодно (предложение Верховного представителя EC Каи Каллас), конфискованных российских суверенных активов и размещений оборонных облигаций ЕС на финансовом рынке.