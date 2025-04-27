Пользователей Приватбанка предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники используют новую схему для похищения персональных данных и доступа к счетам клиентов Приватбанка . Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Как работает схема

Владельцам карт Приватбанка с номера 044 364 53 20 звонят якобы сотрудники «службы безопасности Приватбанка», которые сообщают, что с карты клиента «в течение последних 20 минут совершено несколько небольших транзакций на территорию страны-агрессора».

Аферисты предлагают отменить перевод, сделать страхование от мошенников, и давят на людей, чтобы они немедленно выполнили их требования, в частности, записали голосовое сообщение и «верифицировали» данные банковской карты.

Для большей достоверности называют свой «персональный номер», который якобы можно найти на сайте Привата.

Таким образом мошенники пытаются получить данные клиентов для дальнейших незаконных действий с целью завладения денежными средствами. Работники банка никогда не спрашивают номер, PIN-код и CVV-код карты.

Граждан призывают ни в коем случае не разглашать личную информацию и не совершать финансовых операций во время звонков или сообщений от неизвестных лиц.

В случае звонка от мошенника необходимо позвонить в контакт-центр банка и сообщить о злоумышленниках. Если же вы стали жертвой мошенников, следует обратиться в киберполицию или другие компетентные органы.

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