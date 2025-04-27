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27 апреля 2025, 13:14 Читати українською

Украина стала «легкой мишенью» для российских хакеров после прекращения помощи США — Bloomberg

США снизили помощь Украине в защите от российских кибератак, что усилит активность поддерживаемых Кремлем хакеров. Об этом сообщает Bloomberg.

США снизили помощь Украине в защите от российских кибератак, что усилит активность поддерживаемых Кремлем хакеров.
Фото: freepik.com

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Приблизительно за последние пять лет Агентство США по международному развитию выделило Украине более $200 млн на помощь в области кибербезопасности. Кроме того, Киев получал помощь от Агентства национальной безопасности и киберкомандования США.

Эту помощь считали критически важной для того, чтобы помочь стране предотвратить кибератаки на государственных служащих, телекоммуникационные компании и поставщиков энергии, а также для восстановления от последствий.

По словам восьми человек, непосредственно осведомленных о ситуации, контракты десятков людей, которые находились в Украине и США и оказывали техническую помощь по кибербезопасности на сотнях объектов по всей Украине, были отменены или приостановлены.

Отмечается, что США помогали Украине отражать российские попытки совершить диверсии на электростанциях и проникнуть в Кабинет Министров.

Кроме того, компьютерная техника и программы, которые планировали передать Украине для защиты ее важных систем, так и не были доставлены.

«Легкая мишень»

Уменьшение поддержки Украины в кибербезопасности ослабит ее защиту в интернете и сделает страну «легкой мишенью» для России, считает Егор Аушев, киевский эксперт по кибербезопасности, организовавший волонтерское «кибервойско» для борьбы с российскими хакерами.

По его словам, такое внезапное прекращение финансирования киберзащиты стало серьезной проблемой.

Что входило в киберзащиту Украины

Американская помощь по кибербезопасности включала специализированную поддержку, обучение, оборудование и программное обеспечение для организаций по всей Украине, в том числе для десятков государственных учреждений и ведомств, а также ключевых поставщиков газа и электроэнергии, Национального банка и ядерных учреждений.

По словам источников, финансирование США стало самым большим источником поддержки Украины в сфере кибербезопасности. Гранты USAID финансировали несколько инициатив по кибербезопасности в Украине, некоторые из которых были одобрены в первую администрацию Трампа, включая усилия по защите избирательной инфраструктуры страны и ее дипломатических коммуникационных сетей.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 г. финансирование USAID на проекты по кибербезопасности возросло, поскольку российские хакеры активизировали свои попытки саботировать украинские компьютерные сети.

Крупнейшим контрактом USAID, связанным с кибербезопасностью Украины, был проект на $128 млн по защите критической инфраструктуры страны от атак согласно документам.

Он был предоставлен в 2020 году консалтинговой фирме DAI Global LLC, базирующейся в Бетесде, штат Мэриленд, работавшей с десятками субподрядчиков, чтобы обеспечить поддержку кибербезопасности в Украине.

Украина также получила поддержку от частного сектора и, похоже, она будет продолжаться. Более десятка компаний, среди которых Mandiant, Palo Alto Networks и Symantec Broadcom, оказывали помощь через американскую организацию под названием Cyber Defense Assistance Collaborative (CDAC).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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