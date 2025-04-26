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26 апреля 2025, 11:12 Читати українською

Облачный провайдер стал причиной масштабного сбоя онлайн-сервисов в Украине

Причиной утреннего сбоя 26 апреля в «Дие», Новой почте и банковских терминалах стали проблемы с электроснабжением у облачного провайдера De Novo, на котором размещены эти сервисы. Эту информацию ЭП подтвердил CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий.

Причиной утреннего сбоя 26 апреля в «Дие», Новой почте и банковских терминалах стали проблемы с электроснабжением у облачного провайдера De Novo, на котором размещены эти сервисы.
Фото: pixabay.com

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Основной причиной сбоя стало отключение электроснабжения в дата-центре. По словам Бахмацкого, речь не идет о кибератаке — проблемы возникли при замене источников бесперебойного питания.

«Проблема возникла не из-за кибератаки. В ходе плановых работ в дата-центре De Novo исчезло электропитание. Возникла нештатная ситуация — один из магистральных автоматов аварийно временно прекратил подачу энергии на часть систем распределения питания.

Как следствие, пропал доступ к облачной инфраструктуре. По утрам большая часть сервисов уже возобновлена, работа дата-центра стабилизируется", — заявил Бахмацкий.

Сбой произошел около 8:00 субботы. В настоящее время питание в дата-центре возобновлено, технические специалисты работают над полным восстановлением сервисов, стабилизация работы дата-центра продолжается.

Что говорят другие

В Новой почте отметили, что сервисы компании временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика.

«Акцентируем внимание, что это не хакерская атака», — отметили в компании.

В Сбербанке заявили, что из-за временного сбоя в работе одного из крупных центров обработки данных пока не работают некоторые сервисы Ощада.

«Эти проблемы касаются не только нашего банка, но и многих других предоставлятелей диджитальных услуг», — заявил председатель правления Сбербанка Сергей Наумов.

На многочисленные запросы медиа в пресс-службе ПриватБанка заявили, что все сервисы Привата работают в штатном режиме.

Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем усиленную готовность технических команд. Никаких сбоев в работе систем и сервисов пока не зафиксировано", — отметили в пресс-службе.

Соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что сервисы monobank сбой не коснулся.

«Серверные мощности monobank зарезервированы трижды: Киев, Варшава, Amazon», — добавил он.

Сначала Гороховский сообщил о хакерской атаке, но затем заявил, что эта информация не подтверждается.

Глава подкомитета ВРУ по вопросам безопасности в киберпространстве Александр Федиенко порекомендовал украинцам сегодня иметь при себе бумажные документы.

По его словам, не работает очень крупный инфраструктурный объект, явно обслуживавший финансовые учреждения, почтового перевозчика и не только.

«В течение часа все должно заработать, так обещают. Не кибернетическая атака, технический сбой. Человеческий фактор», — отметил народный депутат.

В пресс-службе «Дии» отметили, что из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений.

«Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы раньше времени выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно возобновляет работу сервисов», — говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 26 апреля, в Украине массово не работают платежные терминалы: рассчитаться картой невозможно ни в магазинах, ни в метро. Также «лежат» Apple Pay и Google Pay, возникают трудности с пополнением карт и оплатой такси.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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Qwerty1999
Qwerty1999
26 апреля 2025, 12:01
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При наличии своих криворуких
спецов даже хакеры не нужны.
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Qwerty1999
Qwerty1999
26 апреля 2025, 12:08
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Приватбанк, его карты, банкоматы
и терминалы работают без проблем.

Так что не стоит вешать лапшу на уши
о невозможности рассчитаться банковскими картами.
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0
crocodille
crocodille
26 апреля 2025, 12:34
#
А глянте на сайт цього «клаудного провайдера» — https://denovo.ua/
Купа місцевих сертифікатів, самореклами, та жодной документаціїї.
Звісно, про поточний інцидент теж нічого. Але сгодом буде новий сертифікат.
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0
crocodille
crocodille
26 апреля 2025, 12:38
#
Https://dou.ua/lenta/interviews/de-novo-ceo-interview/

Бізнес по українськи:

> З самого початку команда Prozorro сиділа на Amazon, а ми тиснули на регулятора, щоб вони «їхали» додому. Бо ми переконані, що українські чутливі дані мають бути в Україні. Це важливо з погляду державної безпеки.

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 апреля 2025, 12:41
#
Можливо, таки дотиснули…
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