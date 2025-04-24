Украина не договорилась с инвесторами о реструктуризации долга. Переговоры продолжат

Правительство Украины и представители специального комитета владельцев ВВП-варрантов обменялись вариантами реструктуризации обязательств, но не пришли к согласию относительно совместного решения.

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24 апреля Министерство финансов сообщило, что с 15 по 23 апреля Украина провела встречу с членами Специального комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы — владельцы около 30% ВВП варрантов Украины, на которой представила предложения по реструктуризации ВВП варрантов.

Это предложение сформировано в соответствии с параметрами Программы МВФ с целью восстановления долговой устойчивости и согласуется с принципом равного отношения (Comparability of Treatment) Группы официальных кредиторов Украины.

Украина предложила владельцам ВВП варрантов две опции:

Обмен варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году. Согласно этой опции, инвесторы получат тот же набор облигаций A и B, что и держатели еврооблигаций в прошлом году, в соотношении: на каждую 1 единицу варантов — 1,3. Вторая опция предусматривает изменение условий выпуска ВВП-варрантов следующим образом:

Выплаты за 2025−2028 годы отменяются;

Возможность выкупить/отменить ВВП варранты будет продлена до мая 2029 года, в то время как цена выкупа будет прогрессивно расти с 85 в 2026 году до 100 центов в 2029 году.

Реструктурированные варранты (с выплатами в 2029—2041 годах) будут иметь те же характеристики, что и действующие варранты, кроме опциона выкупа;

Владельцы получат 36,6 центов Облигаций A и Облигаций B на каждые 100 центов варрантов.

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Важно подчеркнуть, что обе опции являются частями единой операции обмена (Exchange Offer) и запроса на изменение условий обращения (Consent Solicitation).

Такой подход важен, учитывая разные возможные приоритеты у разных собственников ВВП варрантов и необходимость получения согласия 75% собственников по совокупному номиналу ВВП варрантов от присутствующих на кворумном собрании собственников варрантов.

Специальный Комитет в свою очередь заявил, что объединяет владельцев более 30% варрантов и предложил Украине оплатить 75% платежа, приходящегося на май этого года, владельцам варрантов за рост ВВП в 2023 году и выпустить новые облигации C со ставкой 7,75% на сумму $209. это предложение.

Украина остается настроена на проведение конструктивных переговоров со всеми собственниками ВВП варрантов с целью поиска решения, позволяющего обеспечить долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и восстановления страны.