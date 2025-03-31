Международный валютный фонд (МВФ) в рамках седьмого пересмотра программы EFF отметил необходимость быстрого завершения реструктуризации украинского долга, отметив усилия правительства, хотя конкретных результатов пока нет. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Украина продолжает вести переговоры по реструктуризации ВВП-варрантов и евробондов «Укрэнерго» — МВФ
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Прогресс и планы реструктуризации
МВФ подчеркнул, что после обмена еврооблигаций в августе 2024 года Украина должна завершить урегулирование остальных коммерческих обязательств, в частности ВВП-варрантов, для облегчения финансового давления во время программы и восстановления стабильности. Процесс идет по графику с конечным сроком в августе 2026 года, когда должна быть завершена полная реструктуризация, включая двусторонний долг.
Цены на ВВП-варанты растут из-за ожиданий инвесторов о прекращении войны и послевоенному восстановлению. Их курс, перед войной превышавший 110%, упал до 15% в 2022 году, но летом 2024 года поднялся до 45%, а после победы Трампа на выборах США достиг 86% в феврале 2025-го, хотя сейчас снизился до 73,75%.
Ситуация с «Укрэнерго» и другими обязательствами
Относительно еврооблигаций «Укрэнерго» ($825 млн) переговоры возобновились после возобновления наблюдательного совета компании. В феврале 2,5-недельные дискуссии с держателями облигаций завершились без соглашения, но диалог продолжается. Правительство также приостановило выплаты по кредиту Cargill ($0,7 млрд) с сентября 2024 года, еврооблигациями «Укрэнерго» — с ноября 2024-го, а по ВВП-варантам — с мая 2025-го, что является частью стратегии реструктуризации.
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Видання Bloomberg пише, що 31 березня облігації України показали найгірші результати серед індексів фіксованої дохідності ринків, що розвиваються.
Ціна доларової облігаційної позики України з погашенням у 2034 році впала майже на 2 центи до рівня нижче 53 центів за долар. Минулого місяця боргові зобов’язання торгувалися за ціною понад 61 цент на тлі оптимізму, що Трамп зможе швидко врегулювати війну в Україні.
Президент США заявив, що він «дуже злий» на Путіна, який не підписав мирну угоду, підтримувану Вашингтоном і Києвом, і пригрозив «вторинними митами» для покупців нафти, якщо російський лідер відмовиться від запропонованого припинення вогню.
«Схоже, це комбінація кількох моментів — люди знімають високі ризики через невизначеність у світі, можливо, реалістичніше оцінюють перспективи мирної угоди», — сказав старший стратег із суверенних ринків EM у RBC Bluebay Тімоті Еш.