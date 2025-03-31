Украина продолжает вести переговоры по реструктуризации ВВП-варрантов и евробондов «Укрэнерго» — МВФ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 марта 2025, 12:13 Читати українською

Украина продолжает вести переговоры по реструктуризации ВВП-варрантов и евробондов «Укрэнерго» — МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) в рамках седьмого пересмотра программы EFF отметил необходимость быстрого завершения реструктуризации украинского долга, отметив усилия правительства, хотя конкретных результатов пока нет. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Международный валютный фонд (МВФ) в рамках седьмого пересмотра программы EFF отметил необходимость быстрого завершения реструктуризации украинского долга, отметив усилия правительства, хотя конкретных результатов пока нет.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогресс и планы реструктуризации

МВФ подчеркнул, что после обмена еврооблигаций в августе 2024 года Украина должна завершить урегулирование остальных коммерческих обязательств, в частности ВВП-варрантов, для облегчения финансового давления во время программы и восстановления стабильности. Процесс идет по графику с конечным сроком в августе 2026 года, когда должна быть завершена полная реструктуризация, включая двусторонний долг.

Цены на ВВП-варанты растут из-за ожиданий инвесторов о прекращении войны и послевоенному восстановлению. Их курс, перед войной превышавший 110%, упал до 15% в 2022 году, но летом 2024 года поднялся до 45%, а после победы Трампа на выборах США достиг 86% в феврале 2025-го, хотя сейчас снизился до 73,75%.

Ситуация с «Укрэнерго» и другими обязательствами

Относительно еврооблигаций «Укрэнерго» ($825 млн) переговоры возобновились после возобновления наблюдательного совета компании. В феврале 2,5-недельные дискуссии с держателями облигаций завершились без соглашения, но диалог продолжается. Правительство также приостановило выплаты по кредиту Cargill ($0,7 млрд) с сентября 2024 года, еврооблигациями «Укрэнерго» — с ноября 2024-го, а по ВВП-варантам — с мая 2025-го, что является частью стратегии реструктуризации.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
31 марта 2025, 12:54
#
Нарід не розуміє про яких варанів мова
+
+15
bonv
bonv
31 марта 2025, 13:59
#
І тут 73%
+
0
bonv
bonv
31 марта 2025, 17:00
#
Доларові облігації України впали до найнижчого рівня за чотири місяці. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна, послабивши надії на швидке досягнення угоди про припинення вогню в Україні.
Видання Bloomberg пише, що 31 березня облігації України показали найгірші результати серед індексів фіксованої дохідності ринків, що розвиваються.
Ціна доларової облігаційної позики України з погашенням у 2034 році впала майже на 2 центи до рівня нижче 53 центів за долар. Минулого місяця боргові зобов’язання торгувалися за ціною понад 61 цент на тлі оптимізму, що Трамп зможе швидко врегулювати війну в Україні.
Президент США заявив, що він «дуже злий» на Путіна, який не підписав мирну угоду, підтримувану Вашингтоном і Києвом, і пригрозив «вторинними митами» для покупців нафти, якщо російський лідер відмовиться від запропонованого припинення вогню.
«Схоже, це комбінація кількох моментів — люди знімають високі ризики через невизначеність у світі, можливо, реалістичніше оцінюють перспективи мирної угоди», — сказав старший стратег із суверенних ринків EM у RBC Bluebay Тімоті Еш.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами