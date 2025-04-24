Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов. Об этом сообщает председатель Комитета Даниил Гетманцев.
Налоговый комитет поддержал законопроект о регулировании и налогообложении криптовалют
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«Очевидно, что рынок криптоактивов в Украине не может жить дальше по правилам Дикого Запада. Составление этого вопроса назрело уже давно», — заявил Гетманцев.
По его словам, дискуссии по этому вопросу продолжались несколько лет. Рабочая группа из числа народных депутатов провела основательную работу и предложила документ, который может быть взят за основу.
Что предполагается в законопроекте
Определение виртуального актива — это особый вид цифрового объекта (имущества), существующего в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна).
Важно: виртуальные активы не деньги и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права.
Вместе с тем, редакция, предложенная к первому чтению, еще обсуждаемая, предусматривает отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании Закона Украины «О платежных услугах».
Проект разделяет все виртуальные активы на три основные категории:
- токены с привязкой к активам — их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество;
- токены электронных денег — привязаны к одной официальной валюте;
- другие виртуальные активы — категория, охватывающая активы, не относящиеся к первым двум типам. Здесь предложена модель, согласно которой регулятор будет определять какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенам электронных денег) будут относиться к этой категории.
Право собственности на виртуальные активы приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи. Закон предусматривает презумпцию правомерности владения, если судом не установлено иное.
Публичное предложение виртуальных активов требует оформления «белой книги» — документа с подробной информацией об активе, эмитентах и рисках. Допуск к торгам на торговых площадках также регулируется четкими процедурами, включая авторизацию и раскрытие информации.
«Белая книга» является обязательным документом для публичного предложения, которое должно быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать оговорки о рисках и не распространяться на обнародование белой книги.
Поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (хранение, торговля, перевод
Защита владельцев активов и клиентов через прозрачность, раскрытие информации и меры против инсайдерской торговли, манипулирование рынком и незаконное разглашение информации.
Налогообложение
Относительно налога на доходы физических лиц:
- вести отдельное (от других доходов и другой инвестиционной прибыли) налогообложение доходов от операций с виртуальными активами;
- облагать именно прибыль от операций с виртуальными активами, полученную в течение года, как разницу между доходами от продаж и расходами на приобретение виртуальных активов в течение года;
- физическое лицо должно само декларировать доходы и уплачивать налоги;
- не облагать налогом: а) доходы от операций по обмену виртуальных активов на другие виртуальные активы, а также доход от продажи виртуальных активов в пределах одной минимальной заработной платы; б) стоимость виртуальных активов, полученных в результате их эмиссии (создание) или безвозмездной передачи от их эмитентов или оферентов и/или полученные исключительно в обмен на персональные данные физического лица;
- убытки, полученные в предыдущие периоды (если продавали дешевле, чем покупали — это рисковый рынок), учитывать до их погашения (за некоторыми исключениями);
- для виртуальных активов, приобретенных до вступления этого закона в силу, в случае их продажи в течение 2026 года физические лица будут иметь право выбрать льготную ставку НДФЛ — 5%.
Относительно налога на прибыль юридических лиц:
- вводятся новые разницы для корректировки финансового результата (аналогично тому, как облагаются налогом операции с ценными бумагами);
- перечень расходов, учитываемых при совершении сделок с виртуальными активами, будет определяться Минфином по представлению регулятора.
Относительно налога на добавленную стоимость:
- не является объектом обложения НДС:
- операции по выпуску (эмиссии), размещение в любых формах управления, продаж, обмена, погашения виртуальных активов, кроме: а) продаж и обмена NFT; б) продажи и обмена виртуальных активов, удостоверяющих право требовать передачи имущества или предоставления услуги;
- услуги поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (кроме консультационных услуг, облагаемых налогом на общих основаниях).
Относительно упрощенной системы налогообложения:
- плательщикам единого налога запрещены операции по виртуальным активам;
- поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, не вправе использовать упрощенную систему налогообложения.
В части администрирования:
- поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, предоставляющих услуги резидентам Украины, обязаны встать на учет в контролирующих органах и представлять ежегодный отчет об операциях по виртуальным активам в отношении физических и юридических лиц, являющихся резидентами Украины (это шаг к постепенному внедрению CARF и имплементации директивы DAC8);
- за невыполнение этих обязанностей предусматриваются штрафы для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, которые будут применяться в уменьшенных размерах в течение переходного периода (в 2026 году — 10% от установленного размера штрафа, в течение 2027−2029 годов — 25% от установленного размера штрафа).
Предполагается, что вышеперечисленные изменения в Налоговый кодекс заработают с 1 января 2026 года.
«Ждем рассмотрения законопроекта в сессионном зале. Важно не затягивать этот вопрос», — отметил Гетманцев.
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Комментарии - 14
все строим экономику дожития … налогооблагаем факт владения вместо прибыли.
Вложился иностранец на 10 тыс у.е., купил сарай, продал за 10 тыс уе через 5 лет, ну не пошло, пересчитали в гривну, смог забрать 8 тысяч… и где очередь инвесторов то потерять деньги ради величия нашей гривны и налоговой системы… одно проедание остатков старых предприятий до их закрытия… ослик все пьет пьет а ему хреновее и хреновее… и лозунги — нужны инвесторы… нужно развивать экономику… стоит очередь на границе… ждут родимые… и так 34 года… я уж состарился за это время.
Ні, немає ніякого податку за розрахунки.
А що заважає купувати долар і розраховуватись доларом, а не цим сумним сурогатом на якому в будь якому випадку втрачаєш сплачуючи комісії?
можешь рассказать как сейчас рассчитаться долларом для покупки машины за границей ?
Или как сегодня срочно передать деньги в германию 5 тыс долл .
комиссии ? это не дело государства что человек платит комиссии .
Впрочем — нравиться — я не могу тогда ничего сделать . это один из пунктиков , маленькая капелька почему госдураство будет хереть и дальше . от 52 млн осталось менее 30 млн , 26−28 , почему мы самая нищая страна в европе .
Мабуть тому що цей закон як раз стосуєтся НДФЛ, але для окремого застосування при продажу криптовалюти.
А главный вопрос за что?
А інши випадки сплати НДФЛ у вас теж викликають такі питання?
Государство разделит риски долгосрочного хранения крипты
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you are unlikely to be protected if something goes wrong.
Ви не читали цей текст перед тим яки кидатись інвестувати в крипту?
А ви не бачите до якої вашої фрази відносится цей текст? Навіть жирний шрифт не допоміг?
У вас там теж ані слова про податки, у вас там про те що держава з якогось бодуна має компенсувати ваші збитки бо ви виявились таким же вдалим бізнесменом як і Трамп, тобто вчергове прогоріли.
Пан вперше в житті почув про податки?
А пан в якому класі? Ви вже проценти вчили чи ще тільки складання та віднімання?
Як раз при капіталізмі є одни лише податки і більш нічого іншого.
А от панщина це, якщо пан ще не вчив, безплатна робота на ділянках пана. В часи панщини крім податків царю ще був оброк який можна розглядати як податок в натуральній формі особисто пану.
Тож не зовіть панщину, якщо не розумієте що це таке.
А от бути чесним платником податків ніхто чомусь не хоче. Дуже хитрі?
Цей клоун все чудово розімує.
Але йому подобаєтся ввімкнути режим дурника і робити вигляд що НДФЛ з продажу криптовалюти це капець яке святотацтво. Хоча одночасно з цим цей клоун спокійно платить НДФЛ зі своєї зарплати «і не жужжить».
да, я реально рассматриваю смену налогового резиденства на болгарию. 10% по кругу, фактически нуль на дивиденды по американским акциям.
нужно всегда думать о мотивационных последствиях любого закона.