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24 апреля 2025, 13:55 Читати українською

Налоговый комитет поддержал законопроект о регулировании и налогообложении криптовалют

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов. Об этом сообщает председатель Комитета Даниил Гетманцев.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«Очевидно, что рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить по правилам Дикого Запада.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Очевидно, что рынок криптоактивов в Украине не может жить дальше по правилам Дикого Запада. Составление этого вопроса назрело уже давно», — заявил Гетманцев.

По его словам, дискуссии по этому вопросу продолжались несколько лет. Рабочая группа из числа народных депутатов провела основательную работу и предложила документ, который может быть взят за основу.

Что предполагается в законопроекте

Определение виртуального актива — это особый вид цифрового объекта (имущества), существующего в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна).

Важно: виртуальные активы не деньги и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права.

Вместе с тем, редакция, предложенная к первому чтению, еще обсуждаемая, предусматривает отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании Закона Украины «О платежных услугах».

Проект разделяет все виртуальные активы на три основные категории:

  • токены с привязкой к активам — их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество;
  • токены электронных денег — привязаны к одной официальной валюте;
  • другие виртуальные активы — категория, охватывающая активы, не относящиеся к первым двум типам. Здесь предложена модель, согласно которой регулятор будет определять какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенам электронных денег) будут относиться к этой категории.

Право собственности на виртуальные активы приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи. Закон предусматривает презумпцию правомерности владения, если судом не установлено иное.

Публичное предложение виртуальных активов требует оформления «белой книги» — документа с подробной информацией об активе, эмитентах и рисках. Допуск к торгам на торговых площадках также регулируется четкими процедурами, включая авторизацию и раскрытие информации.

«Белая книга» является обязательным документом для публичного предложения, которое должно быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать оговорки о рисках и не распространяться на обнародование белой книги.

Поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (хранение, торговля, перевод и т. п.) должны пройти авторизацию, отвечать организационным и финансовым требованиям и обеспечивать защиту клиентов.

Защита владельцев активов и клиентов через прозрачность, раскрытие информации и меры против инсайдерской торговли, манипулирование рынком и незаконное разглашение информации.

Налогообложение

Относительно налога на доходы физических лиц:

  • вести отдельное (от других доходов и другой инвестиционной прибыли) налогообложение доходов от операций с виртуальными активами;
  • облагать именно прибыль от операций с виртуальными активами, полученную в течение года, как разницу между доходами от продаж и расходами на приобретение виртуальных активов в течение года;
  • физическое лицо должно само декларировать доходы и уплачивать налоги;
  • не облагать налогом: а) доходы от операций по обмену виртуальных активов на другие виртуальные активы, а также доход от продажи виртуальных активов в пределах одной минимальной заработной платы; б) стоимость виртуальных активов, полученных в результате их эмиссии (создание) или безвозмездной передачи от их эмитентов или оферентов и/или полученные исключительно в обмен на персональные данные физического лица;
  • убытки, полученные в предыдущие периоды (если продавали дешевле, чем покупали — это рисковый рынок), учитывать до их погашения (за некоторыми исключениями);
  • для виртуальных активов, приобретенных до вступления этого закона в силу, в случае их продажи в течение 2026 года физические лица будут иметь право выбрать льготную ставку НДФЛ — 5%.

Относительно налога на прибыль юридических лиц:

  • вводятся новые разницы для корректировки финансового результата (аналогично тому, как облагаются налогом операции с ценными бумагами);
  • перечень расходов, учитываемых при совершении сделок с виртуальными активами, будет определяться Минфином по представлению регулятора.

Относительно налога на добавленную стоимость:

  • не является объектом обложения НДС:
  • операции по выпуску (эмиссии), размещение в любых формах управления, продаж, обмена, погашения виртуальных активов, кроме: а) продаж и обмена NFT; б) продажи и обмена виртуальных активов, удостоверяющих право требовать передачи имущества или предоставления услуги;
  • услуги поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (кроме консультационных услуг, облагаемых налогом на общих основаниях).

Относительно упрощенной системы налогообложения:

  • плательщикам единого налога запрещены операции по виртуальным активам;
  • поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, не вправе использовать упрощенную систему налогообложения.

В части администрирования:

  • поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, предоставляющих услуги резидентам Украины, обязаны встать на учет в контролирующих органах и представлять ежегодный отчет об операциях по виртуальным активам в отношении физических и юридических лиц, являющихся резидентами Украины (это шаг к постепенному внедрению CARF и имплементации директивы DAC8);
  • за невыполнение этих обязанностей предусматриваются штрафы для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, которые будут применяться в уменьшенных размерах в течение переходного периода (в 2026 году — 10% от установленного размера штрафа, в течение 2027−2029 годов — 25% от установленного размера штрафа).

Предполагается, что вышеперечисленные изменения в Налоговый кодекс заработают с 1 января 2026 года.

«Ждем рассмотрения законопроекта в сессионном зале. Важно не затягивать этот вопрос», — отметил Гетманцев.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 14

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+45
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
24 апреля 2025, 14:09
#
Теперь купили USDT, рассчитались им, и плати налог с USDT.

все строим экономику дожития … налогооблагаем факт владения вместо прибыли.

Вложился иностранец на 10 тыс у.е., купил сарай, продал за 10 тыс уе через 5 лет, ну не пошло, пересчитали в гривну, смог забрать 8 тысяч… и где очередь инвесторов то потерять деньги ради величия нашей гривны и налоговой системы… одно проедание остатков старых предприятий до их закрытия… ослик все пьет пьет а ему хреновее и хреновее… и лозунги — нужны инвесторы… нужно развивать экономику… стоит очередь на границе… ждут родимые… и так 34 года… я уж состарился за это время.
+
0
Три літри
Три літри
24 апреля 2025, 15:38
#
Теперь купили USDT, рассчитались им, и плати налог с USDT.


Ні, немає ніякого податку за розрахунки.

А що заважає купувати долар і розраховуватись доларом, а не цим сумним сурогатом на якому в будь якому випадку втрачаєш сплачуючи комісії?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
24 апреля 2025, 16:25
#
Правда ? а вы закон читали ? ты купил сегодня, а рассчитался через неделю … сам способен подумать надо последствиями ?

можешь рассказать как сейчас рассчитаться долларом для покупки машины за границей ?
Или как сегодня срочно передать деньги в германию 5 тыс долл .

комиссии ? это не дело государства что человек платит комиссии .

Впрочем — нравиться — я не могу тогда ничего сделать . это один из пунктиков , маленькая капелька почему госдураство будет хереть и дальше . от 52 млн осталось менее 30 млн , 26−28 , почему мы самая нищая страна в европе .
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
24 апреля 2025, 15:28
#
Я думал только рашка клепает законы с требованиями к иностранным компаниям, которые явно никто не будет выполнять, а тут у нас должны все биржи передавать всю инфу)
+
+15
Rubi0
Rubi0
24 апреля 2025, 15:31
#
«Очевидно, что рынок криптоактивов в Украине не может жить дальше по правилам Дикого Запада. Составление этого вопроса назрело уже давно», — заявил Гетманцев. Закон это хорошо, а налоги то зачем такие конские в размере НДФЛ 18% плюс военный сбор 5% и того 23%? А главный вопрос за что? Государство разделит риски долгосрочного хранения крипты в Cex или тем более на Dex биржах от взлома северокорейскими хакерами? Создаст аналог фонда гарантирования банковских вкладов для крипты? Или как обычно просто снимет сливки, а все риски Пересічному
+
+15
Три літри
Три літри
24 апреля 2025, 15:40
#
а налоги то зачем такие конские в размере НДФЛ 18% плюс военный сбор 5% и того 23%?

Мабуть тому що цей закон як раз стосуєтся НДФЛ, але для окремого застосування при продажу криптовалюти.

А главный вопрос за что?

А інши випадки сплати НДФЛ у вас теж викликають такі питання?

Государство разделит риски долгосрочного хранения крипты

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you are unlikely to be protected if something goes wrong.

Ви не читали цей текст перед тим яки кидатись інвестувати в крипту?

+
0
Rubi0
Rubi0
24 апреля 2025, 15:47
#
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you are unlikely to be protected if something goes wrong. — Вы видите тут что-то про налоги? Вот и я не вижу)))
+
0
Три літри
Три літри
24 апреля 2025, 15:49
#
Вы видите тут что-то про налоги?

А ви не бачите до якої вашої фрази відносится цей текст? Навіть жирний шрифт не допоміг?

У вас там теж ані слова про податки, у вас там про те що держава з якогось бодуна має компенсувати ваші збитки бо ви виявились таким же вдалим бізнесменом як і Трамп, тобто вчергове прогоріли.
+
+15
Rubi0
Rubi0
24 апреля 2025, 15:52
#
Государство хочет брать 23%, за эти деньги я хочу получить услугу/товар. Это не с будуна это капитализм. А то что вы пытаетесь оправдать это панщина в чистом виде, когда тебе просто надо отработать 2-3-4 дня в неделю на пана, просто потому что так ему захотелось
+
0
Три літри
Три літри
24 апреля 2025, 16:03
#
Государство хочет брать 23%, за эти деньги я хочу получить услугу/товар. Это не с будуна это капитализм.

Пан вперше в житті почув про податки?

А пан в якому класі? Ви вже проценти вчили чи ще тільки складання та віднімання?

Як раз при капіталізмі є одни лише податки і більш нічого іншого.

А от панщина це, якщо пан ще не вчив, безплатна робота на ділянках пана. В часи панщини крім податків царю ще був оброк який можна розглядати як податок в натуральній формі особисто пану.
Тож не зовіть панщину, якщо не розумієте що це таке.
+
+15
san4os
san4os
24 апреля 2025, 16:05
#
Безкоштовна освіта, медицина, пенітерціальна система, соціальні програми і т.д. Це все фінансується з бюджету за кошти платників податків. І всі цим користуються: і субсидіями на комуналку, і допомогою по безробіттю. А коли хата горить, то звонять в державну МНС…
А от бути чесним платником податків ніхто чомусь не хоче. Дуже хитрі?
+
0
Три літри
Три літри
24 апреля 2025, 16:08
#
Це все фінансується з бюджету за кошти платників податків

Цей клоун все чудово розімує.

Але йому подобаєтся ввімкнути режим дурника і робити вигляд що НДФЛ з продажу криптовалюти це капець яке святотацтво. Хоча одночасно з цим цей клоун спокійно платить НДФЛ зі своєї зарплати «і не жужжить».
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
24 апреля 2025, 16:28
#
Тройка, Смотри дружище, ты тут очень много наумничал, я прослезился. Но я переезжаю в болгарию и … все тоже самое только нет таких конских налогов. Так от 52 млн страны осталось 26−28 млн. просьба к последнему выключить свет.

да, я реально рассматриваю смену налогового резиденства на болгарию. 10% по кругу, фактически нуль на дивиденды по американским акциям.

нужно всегда думать о мотивационных последствиях любого закона.
+
0
Rubi0
Rubi0
24 апреля 2025, 16:13
#
«Безкоштовна освіта, медицина, пенітерціальна система, соціальні програми» самим не смешно? Про мнс соглашусь тут вы правы, этот пережиток еще остался.
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