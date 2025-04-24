Налоговый комитет поддержал законопроект о регулировании и налогообложении криптовалют

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов. Об этом сообщает председатель Комитета Даниил Гетманцев .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Очевидно, что рынок криптоактивов в Украине не может жить дальше по правилам Дикого Запада. Составление этого вопроса назрело уже давно», — заявил Гетманцев.

По его словам, дискуссии по этому вопросу продолжались несколько лет. Рабочая группа из числа народных депутатов провела основательную работу и предложила документ, который может быть взят за основу.

Что предполагается в законопроекте

Определение виртуального актива — это особый вид цифрового объекта (имущества), существующего в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна).

Важно: виртуальные активы не деньги и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права.

Вместе с тем, редакция, предложенная к первому чтению, еще обсуждаемая, предусматривает отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании Закона Украины «О платежных услугах».

Проект разделяет все виртуальные активы на три основные категории:

токены с привязкой к активам — их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество;

токены электронных денег — привязаны к одной официальной валюте;

другие виртуальные активы — категория, охватывающая активы, не относящиеся к первым двум типам. Здесь предложена модель, согласно которой регулятор будет определять какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенам электронных денег) будут относиться к этой категории.

Право собственности на виртуальные активы приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи. Закон предусматривает презумпцию правомерности владения, если судом не установлено иное.

Публичное предложение виртуальных активов требует оформления «белой книги» — документа с подробной информацией об активе, эмитентах и рисках. Допуск к торгам на торговых площадках также регулируется четкими процедурами, включая авторизацию и раскрытие информации.

«Белая книга» является обязательным документом для публичного предложения, которое должно быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать оговорки о рисках и не распространяться на обнародование белой книги.

Поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (хранение, торговля, перевод и т. п. ) должны пройти авторизацию, отвечать организационным и финансовым требованиям и обеспечивать защиту клиентов.

Защита владельцев активов и клиентов через прозрачность, раскрытие информации и меры против инсайдерской торговли, манипулирование рынком и незаконное разглашение информации.

Налогообложение

Относительно налога на доходы физических лиц:

вести отдельное (от других доходов и другой инвестиционной прибыли) налогообложение доходов от операций с виртуальными активами;

облагать именно прибыль от операций с виртуальными активами, полученную в течение года, как разницу между доходами от продаж и расходами на приобретение виртуальных активов в течение года;

физическое лицо должно само декларировать доходы и уплачивать налоги;

не облагать налогом: а) доходы от операций по обмену виртуальных активов на другие виртуальные активы, а также доход от продажи виртуальных активов в пределах одной минимальной заработной платы; б) стоимость виртуальных активов, полученных в результате их эмиссии (создание) или безвозмездной передачи от их эмитентов или оферентов и/или полученные исключительно в обмен на персональные данные физического лица;

убытки, полученные в предыдущие периоды (если продавали дешевле, чем покупали — это рисковый рынок), учитывать до их погашения (за некоторыми исключениями);

для виртуальных активов, приобретенных до вступления этого закона в силу, в случае их продажи в течение 2026 года физические лица будут иметь право выбрать льготную ставку НДФЛ — 5%.

Относительно налога на прибыль юридических лиц:

вводятся новые разницы для корректировки финансового результата (аналогично тому, как облагаются налогом операции с ценными бумагами);

перечень расходов, учитываемых при совершении сделок с виртуальными активами, будет определяться Минфином по представлению регулятора.

Относительно налога на добавленную стоимость:

не является объектом обложения НДС:

операции по выпуску (эмиссии), размещение в любых формах управления, продаж, обмена, погашения виртуальных активов, кроме: а) продаж и обмена NFT; б) продажи и обмена виртуальных активов, удостоверяющих право требовать передачи имущества или предоставления услуги;

услуги поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (кроме консультационных услуг, облагаемых налогом на общих основаниях).

Относительно упрощенной системы налогообложения:

плательщикам единого налога запрещены операции по виртуальным активам;

поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, не вправе использовать упрощенную систему налогообложения.

В части администрирования:

поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, предоставляющих услуги резидентам Украины, обязаны встать на учет в контролирующих органах и представлять ежегодный отчет об операциях по виртуальным активам в отношении физических и юридических лиц, являющихся резидентами Украины (это шаг к постепенному внедрению CARF и имплементации директивы DAC8);

за невыполнение этих обязанностей предусматриваются штрафы для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, которые будут применяться в уменьшенных размерах в течение переходного периода (в 2026 году — 10% от установленного размера штрафа, в течение 2027−2029 годов — 25% от установленного размера штрафа).

Предполагается, что вышеперечисленные изменения в Налоговый кодекс заработают с 1 января 2026 года.

«Ждем рассмотрения законопроекта в сессионном зале. Важно не затягивать этот вопрос», — отметил Гетманцев.