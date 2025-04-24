Стоит ли жалеть, что Украина не приняла мирный план Трампа

Переговоры украинской делегации с чиновниками из США и стран Европы, на которых наше государство могло согласиться на мирную инициативу США, сорвались. По сообщениям СМИ, основной причиной стало требование признать принадлежность Крыма россии. Какие еще пункты содержались в предложениях, и много ли потеряла Украина, рассуждает исполнительный директор Фонда Демократические инициативы им. Илья Кучерива Тарас Жовтенко.

«Окончательное предложение» мирного плана от Трампа, по своему содержанию, не стоит даже бумажки, на которой напечатано.

Итак, согласно ему (по версии издания Axios), Украина получает:

«Надежные гарантии безопасности» при участии специальной группы европейских и потенциально неевропейских стран-единомышленников (США к этим «единомышленникам» не входят) — франко-британский план развертывания Сил сдерживания даже на этом этапе гораздо лучше и более конкретный, чем этот.

Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной россией, — по результатам Курской операции россия и без того имеет больше проблем на этом направлении.

Беспрепятственное судоходство по реке Днепр в зонах, где она проходит вдоль линии фронта, — будет действовать до первой же российской провокации, далее об этом пункте можно просто забыть.

Компенсация и помощь на восстановление — источники финансирования не указаны, но подозреваю, это та же «минеральная сделка».

При этом россия получает:

«Де-юре» признание США российского контроля над Крымом — то, за что путин боролся с самого февраля 2014 года.

«Де-факто» признание оккупации почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей — уже и так есть.

Обещание, что Украина не станет членом НАТО (членство в ЕС возможно).

Отмена санкций, введенных с 2014 года, — старт перезапуска российского ВПК.

Усиление экономического сотрудничества с США, в частности, в энергетической и промышленной сферах — деньги + технологии для перезапуска российского ВПК.

В итоге путин получает значительную часть желаемого, в то время как Украина — то, что уже имеет, только в новой обертке + дополнительные серьезные уступки.

Соглашаться на такой «развод» точно не стоит.

У Трампа уже задергались: кроме формального демарша — отказа Госсекретаря Рубио ехать на встречу в Лондон (которая по факту таким образом и была сорвана), в Вашингтоне разбудили Джея Венса, который снова начал угрожать, что США «откажутся от посредничества между Украиной и россией», если их предложение будет отклонено.

Вестись на эту истерику тоже не надо.

Во-первых, наши европейские партнеры тоже не в восторге (мягко говоря) от такого «миротворчества» Трампа.

Во-вторых, «посредничество» США в такой форме открытого и грубого подигрывания агрессору, никому, кроме путина, вообще не нужно.

В-третьих, следует помнить, что за этим «мирным предложением» стоит исключительно прекращение огня, после чего Белый дом (а) и так выйдет из всех процессов, (б) свернет военную помощь Украине, (в) сосредоточится на тщательном ублажении путина и совместном зарабатывании денег.

Поэтому можно смело, но дипломатично, слать эту инициативу по курсу российского военного корабля.

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И продолжать кооперироваться с нашими европейскими союзниками в развертывании Сил сдерживания без привязки к Трампу, а также дальше работать с адекватной частью американского политикума.