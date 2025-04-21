Что произойдет со Штатами, если Китай и Япония продадут американские облигации

В условиях таможенного противостояния и обострения отношений между США и многими государствами начала активно обсуждаться возможность распродажи долговых облигаций странами, которые держат их большой пакет. К каким последствиям это может привести, рассказал финансовый эксперт Олег Белинский.

Теоретическая проблема стала реальной

В начале 2000-х мне пришлось присутствовать на одной из встреч в Министерстве финансов США и в ведомстве Treasury. Темой обсуждения был на первый взгляд отвлеченный, но стратегически важный вопрос: что произойдет, если инвесторы — как иностранные, так и внутренние — внезапно прекратят покупать американские облигации? На тот момент ситуация выглядела достаточно стабильной — в бюджете США наблюдался приток доходов, а дефицит был сведен к нулю. Однако даже при видимом благополучии мы пытались просчитать потенциальные риски и последствия такого развития событий.

Прозвучавший тогда основной посыл заключался в следующем: в случае резкого падения спроса на казначейские обязательства США — по политическим, экономическим или другим причинам — правительство будет вынуждено выкупать эти бумаги за счет эмиссии доллара. То есть, Федеральная резервная система начнет печатать деньги для поддержания ликвидности и стабилизации рынка Treasuries. К тому моменту это казалось скорее теоретическим сценарием, чем реальной угрозой, но сам факт его обсуждения свидетельствовал об осознании уязвимостей даже в, казалось бы, устойчивой системе.

С этой точки зрения становится особенно важно рассматривать потенциальные действия крупнейших владельцев американских облигаций. К примеру, если предположить, что Министерство финансов Китая и правительство КНР примут решение о частичной продаже своего пакета Treasuries, а вслед за ними подобные действия предпримет и Япония, последствия могут быть ощутимы. Сегодня совокупный объем американских казначейских бумаг, принадлежащих Китаю и Японии составляет около $1,7 трлн. Это примерно 12−13% от общего государственного долга США, превышающего 34 трлн долларов. Массовая распродажа такого объема могла бы вызвать рост доходности, дестабилизацию рынка и необходимость вмешательства ФРС с выкупом через эмиссию.

И здесь возникает вопрос оценки — насколько эта сумма критическая или некритическая для мировой финансовой системы. На первый взгляд $1,7 трлн — это колоссальная сумма. Она превышает годовой ВВП в большинстве стран мира. Однако, если сравнить ее с объемами эмиссии, которые проводились во время пандемии COVID-19, картина выглядит иначе. Тогда Соединенные Штаты выпустили около $5 трлн в рамках антикризисных программ, таких как CARES Act, пакет помощи в конце 2020 года и American Rescue Plan. На этом фоне 1,7 трлн выглядит уже не столь исключительной величиной, особенно учитывая масштабы современной долларовой экономики.

Что же будет происходить, если Федеральная резервная система начнет эмиссию и выкуп части этих бумаг? Фактически, эти средства окажутся за границей — в распоряжении правительств Китая и Японии. И возникает вопрос: что дальше им с этими деньгами делать?

Формально мы увидим, что Банк Китая и Банк Японии получат на свои счета 1,7 трлн. долларов дополнительной денежной эмиссии. Один из наиболее очевидных вариантов действий — конвертация части этих средств в золото как универсальное средство сохранения стоимости и диверсификации резервов.

Однако такой шаг неизбежно приведет к росту спроса на золото на глобальном рынке. При текущей цене около $3300 долларов за тройскую унцию, общая рыночная капитализация всего добытого в истории золота составляет примерно $15 трлн. Даже незначительная переориентация резервов на золото создаст ценовое давление, и вполне возможно, что цена превысит $5000 за унцию или даже больше.

Следует отметить, что во время пандемии США провели рекордные объемы эмиссии казначейских обязательств для поддержки экономики. В 2020 году объем выпуска Treasuries составил около $3,7 трлн, а ФРС увеличила свои активы на около $3 трлн в рамках программы выкупа облигаций. Этот рекордный объем эмиссии, несмотря на масштаб, не привел к таким серьезным инфляционным последствиям, как предполагалось, и позволил стабилизировать экономику. Сравнивая эти данные с возможной эмиссией в размере 1,7 трлн долларов, можно заключить, что, несмотря на большой объем, такой шаг не должен вызывать существенной инфляции, если будет грамотно сбалансирован.

Выгодна ли распродажа Китая Японии

Еще один важный вопрос: будет ли это выгодно Китаю и Японии? Скорее всего — нет. Если эти страны начнут избавляться от долларовых активов, это приведет к укреплению юаня и иены, что, в свою очередь, снизит конкурентоспособность их экспорта. Это приведет к падению спроса на товары из этих стран и изменению торгового баланса, что ставит под угрозу их экономические интересы. В такой ситуации, скорее всего, США примут более мягкие меры в отношении Японии, которая остается стратегическим партнером в глобальной экономике.

И, наконец, что же будет делать Treasury США в подобном сценарии — сказать сложно. Действительно, политика Джерома Пауэлла во время пандемии COVID-19 была, мягко говоря, неадекватной. Первоначальное опоздание с реагированием на кризис, а впоследствии чрезмерно резкое повышение ставок, когда момент для этого уже был упущен, все это привело к резкой реакции рынков. Обвал фондовых индексов и последующая монетарная нестабильность явились результатом именно действий ФРС, а не внешних обстоятельств. Это вызывает серьезные сомнения в способности Пауэлла и его команды эффективно решать глобальные вызовы и координироваться с Министерством финансов в кризисных условиях.

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Исходя из этого, вполне логично считать, что политика Treasury по выкупу части долга на собственный баланс могла бы иметь более положительный эффект, чем считается, и не привела бы к серьезной инфляции. Такой шаг позволил стабилизировать показатель долга США, тем более что главными покупателями облигаций остаются граждане Соединенных Штатов. Это позволяет поддерживать нормальные рыночные условия без лишнего давления на инфляцию и валютные курсы.