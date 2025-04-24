Банки хотят кредитовать подержанные автомобили

Кредитование б/у автомобилей имеет значительный потенциал для развития в Украине. Об этом пишет Finclub со ссылкой на банкиров.

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Что говорят банкиры

По словам начальника управления развития карточного бизнеса и перекрестных продаж ОТП Банка Евгения Грубого, несмотря на то что рынок новых авто растет, возможности кредитования там остаются ограниченными.

В 2024 году в Украине было продано 71,3 тыс. новых легковых автомобилей — больше, чем в 2023 году. Но значительная часть из них продается через лизинг или за свой счет покупателей. Если берем долю кредитования в новых автомобилях, то это 8−9 тыс. кредитов", — объяснил банкир.

В то же время рынок подержанных автомобилей имеет гораздо больший объем. По словам директора по развитию розничного и микробизнеса ТАСкомбанка Александра Репяха, в прошлом году в Украине было осуществлено 142 тысяч первичных регистраций транспортных средств.

«Объемы продаж подержанных автомобилей выше новых. И, работая с потребностью клиента в покупке б/у автомобиля, мы получаем большую базу клиентов с потребностями, чем в сегменте новых авто. Больше склоняемся к тому, что в кредитовании подержанных автомобилей есть потенциал, и мы его развиваем и наращиваем. Из тех приростов, которые мы показываем каждый месяц, значительная часть — это целевое кредитование подержанных автомобилей», — подчеркнул Грубый.

В ТАСкомбанке отмечают значимость этого сектора. «О кредитовании подержанных авто мы пока активно с этим сегментом не работаем, но понимаем, что он перспективен», — добавил Репях.