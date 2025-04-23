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23 апреля 2025, 10:00 Читати українською

Как украинцы адаптировали крипту во время войны: от сбережений до международных переводов

Война в Украине стала не только испытанием для людей и государства, но и стресс-тестом для всей финансовой системы. Когда 24 февраля 2022 года начались массовые обстрелы, миллионы украинцев оказались в финансовой изоляции: банкоматы не работали, отделения были закрыты, онлайн-банкинг «ложился» под нагрузкой. В этот момент криптовалюта — ранее непонятная и отдаленная — для многих стала спасением.

Война в Украине стала не только испытанием для людей и государства, но и стресс-тестом для всей финансовой системы.

Цифровые активы позволили сохранить доступ к деньгам, передать средства родным, обойти валютные ограничения и даже просто купить еду. Мир децентрализованных финансов оказался гораздо более устойчивым, чем традиционная банковская инфраструктура. Соответственно, существенно вырос спрос на услуги криптообменников — сервисов, которые позволяют быстро и просто обменять фиат на криптовалюты (или наоборот), а также последние между собой, и которые уже давно стали важной составляющей криптовалютной инфраструктуры.

От инвестиции до инструмента выживания

До войны криптовалюта в Украине воспринималась, как рискованный актив, пригодный для долгосрочных инвестиций. Однако обстоятельства изменились: на фоне хаоса, валютных ограничений и блокировки счетов, крипта стала реальным финансовым инструментом.

Украинцы начали активно использовать криптовалюту для:

  • быстрого вывода средств за границу — особенно, когда традиционные переводы работали со значительными ограничениями;

  • защиты капитала от девальвации гривны — популярностью начали пользоваться стейблкоины USDT и USDC, привязанные к доллару;

  • финансовой независимости — криптокошелек не заблокирует ни один банк, а доступ к средствам есть даже в зоне боевых действий;

  • P2P-переводов между людьми — быстро, дешево, без бюрократии.

Крипта для жизни, работы и помощи

Для тех, кто на границе

У беженцев и временно перемещенных лиц, оказавшихся за пределами Украины, не всегда был доступ к собственным банковским счетам. Карты не работали, наличные обесценивались или были в дефиците. В таких случаях криптовалюта — особенно стейблкоины — позволила буквально «вывезти деньги в телефоне». За границей активы легко обменивали через локальные криптообменники, обеспечивая себе финансовую гибкость.

Для фрилансеров и предпринимателей

Рынок труда трансформировался — многие украинцы перешли на фриланс, а иностранные заказчики все чаще рассчитываются криптой. Такие платежи не зависят от банков, у них нет скрытых комиссий и они не требуют ожидания в несколько дней.

Бизнесы также адаптировались: расчеты в крипте стали более выгодными и простыми, особенно при внешнеэкономической деятельности. Для многих компаний это стало способом обойти валютные ограничения и упростить международные закупки.

Для благотворительности и помощи армии

Официальный криптофонд Украины — Crypto Fund for Ukraine — собрал более $225 миллионов в цифровых активах. Эти средства позволили быстро закупать бронежилеты, дроны, генераторы — без задержек, которые сопровождают традиционные банковские транзакции.

Крипта стала новым языком благотворительности: она обеспечивает прозрачность, скорость и доверие. Транзакции можно отследить в блокчейне, а доноры из США, Японии или Германии присылают средства напрямую — без комиссий и бюрократии.

Спрос на услуги сервисов криптообмена

Не у всех украинцев, которые открыли для себя криптовалюты, есть опыт пользования биржами или DeFi-сервисами. Во многих случаях важно иметь простой, безопасный и удобный инструмент для обмена, перевода или покупки крипты. Здесь на помощь приходят специализированные сервисы — криптообменники. Они обеспечивают обмен фиатных денег на криптовалюты и позволяют обменивать последние между собой. Их принцип работы прост: клиент указывает, какой актив хочет купить, номер кошелька для его зачисления, после этого переводит свои средства и получает купленную валюту.

В отличие от криптобирж, которые, среди прочего, также предоставляют функцию обмена, обменники значительно более простые в использовании. Биржи созданы в первую очередь для активной торговли, поэтому обременены лишним, ненужным для большинства пользователей криптой функционалом. Обменники же созданы сугубо для обмена, который у них реализован более просто и удобно.

Кроме того, они не хранят средства своих клиентов. Опять же, в отличие от бирж. То есть пользователь самостоятельно открывает счёт там, где ему удобно, и получает на него средства, что является более безопасным вариантом хранения цифровых активов.

Криптообменники предоставляют одну главную услугу, но делают это качественно, быстро и максимально просто. Поэтому они являются важной составляющей криптовалютной инфраструктуры.

CyberCrypta: когда нужны помощь и удобство

Одним из сервисов криптообмена, на который стоит обратить внимание, является CyberCrypta. Это платформа, которая позволяет:

  • покупать и продавать крипту с банковской карты;

  • переводить средства родственникам за границу без банковских лимитов;

  • оплачивать товары и услуги в криптовалюте;

  • получить поддержку даже в Telegram — 24/7.

Один из типичных и популярных сегодня среди украинцев кейсов: человек хочет купить авто в США и перевести продавцу USDT — через CyberCrypta это возможно буквально в несколько кликов, без бюрократии.

Что отличает CyberCrypta среди других:

  • Нулевые комиссии на большинстве направлений — выгодно при больших объемах.

  • Локализация под украинцев — интерфейс, поддержка украинских карт, сервисным языком является украинский.

  • Безопасность — прозрачная KYC-политика, шифрование, защита данных.

  • Сервисы для бизнеса — кастомные решения для компаний, холдингов и специалистов, которые нуждаются в гибких условиях.

CyberCrypta строит не просто платформу обмена, а полноценную инфраструктуру для финансовой гибкости, которая стала чрезвычайно важной в условиях войны. В планах развития у компании есть разработка мобильного приложения, автоматизация процессов, а также создание образовательных мини-гайдов для новичков в криптомире.

Вместо итога

Украинцы больше не боятся цифровых активов. По данным Chainalysis, в 2024 году наша страна заняла 6-е место в мире, по объемам использования цифровых активов. Последние доказали свою ценность на практике. От безопасности активов в смартфоне до международных оплат без посредников — крипта стала частью новой экономики. И что важно — эта трансформация уже необратима. А такие сервисы, как CyberCrypta, делают погружение в мир криптовалют простым и удобным процессом.

Источник: Минфин
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