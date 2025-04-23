Як українці адаптували крипту під час війни: від заощаджень до міжнародних переказів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 квітня 2025, 10:00

Як українці адаптували крипту під час війни: від заощаджень до міжнародних переказів

Війна в Україні стала не лише випробуванням для людей і держави, а й стрес-тестом для всієї фінансової системи. Коли 24 лютого 2022 року почалися масові обстріли, мільйони українців опинилися у фінансовій ізоляції: банкомати не працювали, відділення були зачинені, онлайн-банкінг «лягав» під навантаженням. У цей момент криптовалюта — раніше незрозуміла й віддалена — для багатьох стала порятунком.

Війна в Україні стала не лише випробуванням для людей і держави, а й стрес-тестом для всієї фінансової системи.

Цифрові активи дозволили зберегти доступ до грошей, передати кошти рідним, обійти валютні обмеження і навіть просто купити їжу. Світ децентралізованих фінансів виявився набагато стійкішим, ніж традиційна банківська інфраструктура. Відповідно, суттєво зріс попит на послуги криптообмінників — сервісів, які дозволяють швидко і просто обміняти фіат на криптовалюти (чи навпаки), а також останні між собою, і які вже давно стали важливою складовою криптовалютної інфраструктури.

Від інвестиції до інструменту виживання

До війни криптовалюта в Україні сприймалась, як ризикований актив, придатний для довгострокових інвестицій. Однак обставини змінилися: на фоні хаосу, валютних обмежень і блокування рахунків, крипта стала реальним фінансовим інструментом.

Українці почали активно використовувати криптовалюту для:

  • швидкого виведення коштів за кордон — особливо, коли традиційні перекази працювали зі значними обмеженнями;

  • захисту капіталу від девальвації гривні — популярністю почали користуватися стейблкоїни USDT та USDC, прив’язані до долара;

  • фінансової незалежності — криптогаманець не заблокує жоден банк, а доступ до коштів є навіть у зоні бойових дій;

  • P2P-переказів між людьми — швидко, дешево, без бюрократії.

Крипта для життя, роботи та допомоги

Для тих, хто на кордоні

Біженці й тимчасово переміщені особи, які опинилися за межами України, не завжди мали доступ до своїх банківських рахунків. Картки не працювали, готівка знецінювалась або була в дефіциті. У таких випадках криптовалюта — особливо стейблкоїни — дозволила буквально «вивезти гроші у телефоні». За кордоном активи легко обмінювали через локальні криптообмінники, забезпечуючи собі фінансову гнучкість.

Для фрілансерів і підприємців

Ринок праці трансформувався — багато українців перейшли на фріланс, а іноземні замовники дедалі частіше розраховуються криптою. Такі платежі не залежать від банків, не мають прихованих комісій і не вимагають очікування в декілька днів.

Бізнеси також адаптувались: розрахунки у крипті стали вигіднішими і простішими, особливо при зовнішньоекономічній діяльності. Для багатьох компаній це стало способом обійти валютні обмеження та спростити міжнародні закупівлі.

Для благодійності та допомоги армії

Офіційний криптофонд України — Crypto Fund for Ukraine — зібрав понад $225 мільйонів у цифрових активах. Ці кошти дозволили швидко закупати бронежилети, дрони, генератори — без затримок, які супроводжують традиційні банківські транзакції.

Крипта стала новою мовою благодійності: вона забезпечує прозорість, швидкість та довіру. Транзакції можна відстежити у блокчейні, а донори зі США, Японії чи Німеччини надсилають кошти безпосередньо — без комісій та бюрократії.

Попит на послуги сервісів криптообміну

Не всі українці, які відкрили для себе криптовалюти, мають досвід користування біржами чи DeFi-сервісами. У багатьох випадках важливо мати простий, безпечний та зручний інструмент для обміну, переказу чи придбання крипти. Тут на допомогу приходять спеціалізовані сервіси — криптообмінники. Вони забезпечують обмін фіатних грошей на криптовалюти та дозволяють обмінювати останні між собою. Їх принцип роботи простий: клієнт вказує, який актив хоче придбати, номер гаманця для його зарахування, після цього переказує свої кошти та отримує придбану валюту.

На відміну від криптобірж, які, серед іншого, також надають функцію обміну, обмінники є значно простішими у використанні. Біржі створені насамперед для активної торгівлі, тому обтяжені зайвим, непотрібним для більшості користувачів криптою функціоналом. Обмінники ж створені суто для обміну, який у них реалізований простіше і зручніше.

Крім того, вони не зберігають кошти своїх клієнтів. Знову ж таки, на відміну від бірж. Тобто користувач самостійно відкриває рахунок там, де йому зручно, і отримує на нього кошти, що є безпечнішим варіантом зберігання цифрових активів.

Криптообмінники надають одну головну послугу, але роблять це якісно, швидко і максимально просто. Тому вони є важливою складовою криптовалютної інфраструктури.

CyberCrypta: коли потрібні допомога та зручність

Одним із сервісів криптообміну, на який варто звернути увагу, є CyberCrypta. Це платформа, яка дозволяє:

  • купувати та продавати крипту з банківської картки;

  • переказувати кошти родичам за кордон без банківських лімітів;

  • оплачувати товари й послуги у криптовалюті;

  • отримати підтримку навіть у Telegram — 24/7.

Один із типових і популярних сьогодні серед українців кейсів: людина хоче купити авто в США і переказати продавцю USDT — через CyberCrypta це можливо буквально в декілька кліків, без бюрократії.

Що вирізняє CyberCrypta серед інших:

  • Нульові комісії на більшості напрямків — вигідно при великих обсягах.

  • Локалізація під українців — інтерфейс, підтримка українських карток, сервісною мовою є українська.

  • Безпека — прозора KYC-політика, шифрування, захист даних.

  • Сервіси для бізнесу — кастомні рішення для компаній, холдингів та фахівців, які потребують гнучких умов.

CyberCrypta будує не просто платформу обміну, а повноцінну інфраструктуру для фінансової гнучкості, яка стала надзвичайно важливою в умовах війни. В планах розвитку у компанії є розробка мобільного додатку, автоматизація процесів, а також створення освітніх міні-гайдів для новачків у криптосвіті.

Замість висновку

Українці більше не бояться цифрових активів. За даними Chainalysis, у 2024 році наша країна посіла 6-те місце у світі, за обсягами використання цифрових активів. Останні довели свою цінність на практиці. Від безпеки активів у смартфоні до міжнародних оплат без посередників — крипта стала частиною нової економіки. І що важливо — ця трансформація вже є незворотною. А такі сервіси, як CyberCrypta, роблять занурення у світ криптовалют простим та зручним процесом.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами