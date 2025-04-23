Як українці адаптували крипту під час війни: від заощаджень до міжнародних переказів

Війна в Україні стала не лише випробуванням для людей і держави, а й стрес-тестом для всієї фінансової системи. Коли 24 лютого 2022 року почалися масові обстріли, мільйони українців опинилися у фінансовій ізоляції: банкомати не працювали, відділення були зачинені, онлайн-банкінг «лягав» під навантаженням. У цей момент криптовалюта — раніше незрозуміла й віддалена — для багатьох стала порятунком.

Цифрові активи дозволили зберегти доступ до грошей, передати кошти рідним, обійти валютні обмеження і навіть просто купити їжу. Світ децентралізованих фінансів виявився набагато стійкішим, ніж традиційна банківська інфраструктура. Відповідно, суттєво зріс попит на послуги криптообмінників — сервісів, які дозволяють швидко і просто обміняти фіат на криптовалюти (чи навпаки), а також останні між собою, і які вже давно стали важливою складовою криптовалютної інфраструктури.

Від інвестиції до інструменту виживання

До війни криптовалюта в Україні сприймалась, як ризикований актив, придатний для довгострокових інвестицій. Однак обставини змінилися: на фоні хаосу, валютних обмежень і блокування рахунків, крипта стала реальним фінансовим інструментом.

Українці почали активно використовувати криптовалюту для:

швидкого виведення коштів за кордон — особливо, коли традиційні перекази працювали зі значними обмеженнями;

захисту капіталу від девальвації гривні — популярністю почали користуватися стейблкоїни USDT та USDC, прив’язані до долара;

фінансової незалежності — криптогаманець не заблокує жоден банк, а доступ до коштів є навіть у зоні бойових дій;

P2P-переказів між людьми — швидко, дешево, без бюрократії.

Крипта для життя, роботи та допомоги

Для тих, хто на кордоні

Біженці й тимчасово переміщені особи, які опинилися за межами України, не завжди мали доступ до своїх банківських рахунків. Картки не працювали, готівка знецінювалась або була в дефіциті. У таких випадках криптовалюта — особливо стейблкоїни — дозволила буквально «вивезти гроші у телефоні». За кордоном активи легко обмінювали через локальні криптообмінники, забезпечуючи собі фінансову гнучкість.

Для фрілансерів і підприємців

Ринок праці трансформувався — багато українців перейшли на фріланс, а іноземні замовники дедалі частіше розраховуються криптою. Такі платежі не залежать від банків, не мають прихованих комісій і не вимагають очікування в декілька днів.

Бізнеси також адаптувались: розрахунки у крипті стали вигіднішими і простішими, особливо при зовнішньоекономічній діяльності. Для багатьох компаній це стало способом обійти валютні обмеження та спростити міжнародні закупівлі.

Для благодійності та допомоги армії

Офіційний криптофонд України — Crypto Fund for Ukraine — зібрав понад $225 мільйонів у цифрових активах. Ці кошти дозволили швидко закупати бронежилети, дрони, генератори — без затримок, які супроводжують традиційні банківські транзакції.

Крипта стала новою мовою благодійності: вона забезпечує прозорість, швидкість та довіру. Транзакції можна відстежити у блокчейні, а донори зі США, Японії чи Німеччини надсилають кошти безпосередньо — без комісій та бюрократії.

Попит на послуги сервісів криптообміну

Не всі українці, які відкрили для себе криптовалюти, мають досвід користування біржами чи DeFi-сервісами. У багатьох випадках важливо мати простий, безпечний та зручний інструмент для обміну, переказу чи придбання крипти. Тут на допомогу приходять спеціалізовані сервіси — криптообмінники. Вони забезпечують обмін фіатних грошей на криптовалюти та дозволяють обмінювати останні між собою. Їх принцип роботи простий: клієнт вказує, який актив хоче придбати, номер гаманця для його зарахування, після цього переказує свої кошти та отримує придбану валюту.

На відміну від криптобірж, які, серед іншого, також надають функцію обміну, обмінники є значно простішими у використанні. Біржі створені насамперед для активної торгівлі, тому обтяжені зайвим, непотрібним для більшості користувачів криптою функціоналом. Обмінники ж створені суто для обміну, який у них реалізований простіше і зручніше.

Крім того, вони не зберігають кошти своїх клієнтів. Знову ж таки, на відміну від бірж. Тобто користувач самостійно відкриває рахунок там, де йому зручно, і отримує на нього кошти, що є безпечнішим варіантом зберігання цифрових активів.

Криптообмінники надають одну головну послугу, але роблять це якісно, швидко і максимально просто. Тому вони є важливою складовою криптовалютної інфраструктури.

CyberCrypta: коли потрібні допомога та зручність

Одним із сервісів криптообміну, на який варто звернути увагу, є CyberCrypta. Це платформа, яка дозволяє:

купувати та продавати крипту з банківської картки;

переказувати кошти родичам за кордон без банківських лімітів;

оплачувати товари й послуги у криптовалюті;

отримати підтримку навіть у Telegram — 24/7.

Один із типових і популярних сьогодні серед українців кейсів: людина хоче купити авто в США і переказати продавцю USDT — через CyberCrypta це можливо буквально в декілька кліків, без бюрократії.

Що вирізняє CyberCrypta серед інших:

Нульові комісії на більшості напрямків — вигідно при великих обсягах.

Локалізація під українців — інтерфейс, підтримка українських карток, сервісною мовою є українська.

Безпека — прозора KYC-політика, шифрування, захист даних.

Сервіси для бізнесу — кастомні рішення для компаній, холдингів та фахівців, які потребують гнучких умов.

CyberCrypta будує не просто платформу обміну, а повноцінну інфраструктуру для фінансової гнучкості, яка стала надзвичайно важливою в умовах війни. В планах розвитку у компанії є розробка мобільного додатку, автоматизація процесів, а також створення освітніх міні-гайдів для новачків у криптосвіті.

Замість висновку

Українці більше не бояться цифрових активів. За даними Chainalysis, у 2024 році наша країна посіла 6-те місце у світі, за обсягами використання цифрових активів. Останні довели свою цінність на практиці. Від безпеки активів у смартфоні до міжнародних оплат без посередників — крипта стала частиною нової економіки. І що важливо — ця трансформація вже є незворотною. А такі сервіси, як CyberCrypta, роблять занурення у світ криптовалют простим та зручним процесом.