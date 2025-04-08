Сможет ли гривна «подвинуть» доллар: советы банкира, как сохранить собственные средства

В ближайшие 3 месяца Нацбанк будет держать руку на пульсе и в случае необходимости, может и дальше применять монетарные механизмы, чтобы минимизировать инфляцию и укрепить гривну. Такое мнение высказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

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Что происходит с курсом

Вместе с тем, как утверждает банкир, своевременно принятые монетарные изменения (в том числе декабрьское, февральское и мартовское увеличение учетной ставки с 13% до 15,5%) уже существенно ослабили инфляционную «петлю» и остановили рост потребительских цен, поэтому опасения за судьбу гривны существенно снизились.

«Курс гривны длительное время является стабильным, поэтому констатируем, что и „температура“ на валютном рынке заметно спала, а текущие курсовые колебания незначительны и не несут угроз», — аргументировал эксперт.

По его мнению, в ближайшие месяцы наибольшая угроза, с которой может столкнуться страна, состоит в состоянии экономической и военной неопределенности с уязвимостью к враждебным разрушительным информационным операциям.

«Граждан волнует главный вопрос: „Что будет дальше: война, прекращение огня, перемире, выборы… что именно?“. А отсутствие ответа заставляет украинцев беспокоиться о том, как не потерять собственные сбережения», — подчеркнул специалист.

Советы банкира

Мамедов дал несколько советов, как грамотно распорядиться «свободными» средствами в ближайшие 3 месяца.

Учитывая принятые монетарные меры НБУ по преодолению инфляции и укреплению гривны, во втором квартале максимально инфляция составит от 3% до 4,5%. То есть, чтобы сохранить наличные средства, доходность от их вложения должна по меньшей мере перекрыть инфляцию (в зависимости от обстоятельств НБУ потенциально может поднять учетную ставку до 16−16,5%; однако такая коррекция фактически исключит возможность резких изменений валютных курсов).

Ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно стабильной из-за эффективной монетарной политики НБУ, направленной на укрепление национальной валюты. Ожидается, что колебания курса американской валюты в течение следующих 3 месяцев будут достаточно умеренными. Вполне возможно, что к концу июня рост курса доллара не превысит 1−3% — то есть официальный курс будет колебаться в пределах 41,8−42,8 грн/$. Следовательно, покупка долларов США не станет панацеей для того, чтобы сберечь средства от обесценения.

Стоимость евро следует рассматривать в паре торгов с долларом: учитывая мировые тенденции незначительного укрепления европейской валюты, соотношение курса доллара к евро останется относительно устоявшимся: 1 доллар = 0,9−0,95 евро. То есть разница между стоимостью валют не превысит 10%. И предпосылок для того, чтобы курс евро ушел «в отрыв», почти нет. Таким образом, покупка евро может только стать «индексацией» состояния, однако вряд ли текущие «укротимые» курсы удовлетворят граждан, надеющихся в результате приобретения евро значительно увеличить собственный доход.

Нацбанк создал условия для поощрения развития депозитов: с 4 апреля ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, выросла до 19%. Следовательно, с апреля начинается период самых высоких ставок по всем разновидностям гривневых вкладов, который продлится, как минимум, до конца июня.

Для принятия решения о размещении средств на гривневых вкладах следует сопоставить его с собственными тактическими и стратегическими целями. Если гражданин хочет перестраховаться на случай возможных неожиданных обстоятельств и не зависеть от срока размещения средств, то ему подойдут вклады сроком 3−6 мес. и 6−9 мес.

Чтобы выбрать нужный депозит, следует обратить внимание на предлагаемую (ожидаемую) доходность. Так ультракороткие депозиты со сроком размещения средств от 3 мес. до 6 мес. могут дать доход в среднем 13−13,5% годовых, средние ставки по вкладам на 6−9 мес. будут колебаться в диапазоне 13,5−14,5%, средняя доходность вкладов на 9−12 мес. может принести доход в 13−13,5% годовых, а средние ставки по вкладам на 1 год и дольше будут колебаться в диапазоне 13−13,5%, однако максимально вырастут до 16−17% годовых.

С учетом налоговых платежей, суммарно составляющих 23% от полученной прибыли, «на руки» гражданин получит от 9,5% до 12% от заявленной доходности вкладов. То есть привлекательность размещения свободных средств на гривневых вкладах достигнет своего пика, ведь полученный доход не только будет покрывать возможную инфляцию, но и позволит получить чистую прибыль.

Следует помнить, что во втором полугодии уровень инфляции начнет постепенно снижаться, а в конце года он, вероятно, опустится ниже 10% (в годовом измерении). Соответственно регулятор может начать «обратное движение», постепенно снижая учетную ставку и корректируя ставку по 3-месячным депозитным сертификатам. Следовательно, со второго полугодия возможно постепенное понижение доходности гривневых депозитов.

Учитывая стремительный рост мировых цен на золото, альтернативным надежным инструментом для сохранения средств от обесценения может стать приобретение золотых слитков (наиболее востребованными являются слитки весом 50−100 граммов). В то же время, следует помнить, что этот инструмент направлен на долгосрочную перспективу и его следует использовать именно для сохранения состояния, а не ситуативного заработка.

«Во втором квартале жизнь каждого украинца будет прямо и косвенно зависеть от ряда военных и экономических факторов, таких, как ход войны, причиненный вред в результате военных действий и обстрелов, поиска пути к миру, а также общего развития экономики, инфляции, личного доход», — отметил Мамедов.