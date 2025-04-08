Нарушение финмона: Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков

Нацбанк в марте 2025 года применил к шести банкам меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает регулятор.

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Кого оштрафовал НБУ

МИБ — штраф в размере 20 500 000,00 грн за нарушение требований:

пункта 4 части второй статьи 8 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», заключающегося в ненадлежащем выполнении банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;

частей первой и второй статьи 7 закона о ПИК/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;

пункта 15 части второй статьи 8 Закона о ПИК/ФТ и пункта 79 раздела IV Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка № 9 (0) 0). Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанности подавать (оформлять, удостоверять) по запросу Национального банка достоверную информацию и/или документы;

Банк «Украинский капитал» — штраф в размере 20 000 000,00 грн за нарушение требований:

пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;

частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;

Банк Пивденный

1) штраф в размере 7 500 000,00 грн за нарушение требований:

части первой статьи 12 Закона о НДП/ФТ, заключающейся в ненадлежащем выполнении банком обязанности осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми высок;

пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиента, заключающейся в необеспечении актуализации полученных и существующих документов, данных и информации о клиенте;

частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;

2) штраф в размере 400 000,00 грн за нарушение требований части седьмой статьи 11 закона «О валюте и валютных операциях», пункта 6 раздела I Положения о совершении операций с валютными ценностями. Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанностей по осуществлению валютного надзора, необеспечение осуществления всестороннего анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, неучтении при осуществлении валютного надзора требований Положения № 8, а также несвоевременном выявлении банком отдельного индикатора валютных операций по перечню 8, указанному в.

Правэкс Банк

1) штраф в размере 5 000 000,00 грн за нарушение требований:

пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;

частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;

2) письменная оговорка за нарушение требований части первой статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности с учетом требований законодательства разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам УИК/ФТ, а также в части отсутствия во внутренних документах по вопросам УИК/ФТ процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками;

Сенс банк — штраф в размере 4 100 000,00 грн за нарушение требований:

пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;

частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего выполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, учитывая соответствующие критерии риска, связанные с его клиентами, в порядке, определенном во внутренних документах банка по НДП/ФТ;

Банк Львов:

1) штраф в размере 2051000,00 грн за нарушение требований:

пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;

частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;

2) письменная оговорка за нарушение требований пункта 15 части второй статьи 8 Закона о НПК/ФТ и пункта 79 (пункта 41) раздела IV Положения № 90 в части ненадлежащего исполнения банком обязанности своевременно и в полном объеме подавать на запросы Национального банка достоверную информацию и/или документы.