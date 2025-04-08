Нацбанк в марте 2025 года применил к шести банкам меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает регулятор.
Нарушение финмона: Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков
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Кого оштрафовал НБУ
МИБ — штраф в размере 20 500 000,00 грн за нарушение требований:
- пункта 4 части второй статьи 8 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», заключающегося в ненадлежащем выполнении банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;
- частей первой и второй статьи 7 закона о ПИК/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;
- пункта 15 части второй статьи 8 Закона о ПИК/ФТ и пункта 79 раздела IV Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка № 9 (0) 0). Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанности подавать (оформлять, удостоверять) по запросу Национального банка достоверную информацию и/или документы;
Банк «Украинский капитал» — штраф в размере 20 000 000,00 грн за нарушение требований:
- пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;
- частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;
1) штраф в размере 7 500 000,00 грн за нарушение требований:
- части первой статьи 12 Закона о НДП/ФТ, заключающейся в ненадлежащем выполнении банком обязанности осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми высок;
- пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиента, заключающейся в необеспечении актуализации полученных и существующих документов, данных и информации о клиенте;
- частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;
2) штраф в размере 400 000,00 грн за нарушение требований части седьмой статьи 11 закона «О валюте и валютных операциях», пункта 6 раздела I Положения о совершении операций с валютными ценностями. Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанностей по осуществлению валютного надзора, необеспечение осуществления всестороннего анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, неучтении при осуществлении валютного надзора требований Положения № 8, а также несвоевременном выявлении банком отдельного индикатора валютных операций по перечню 8, указанному в.
1) штраф в размере 5 000 000,00 грн за нарушение требований:
- пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;
- частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;
2) письменная оговорка за нарушение требований части первой статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности с учетом требований законодательства разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам УИК/ФТ, а также в части отсутствия во внутренних документах по вопросам УИК/ФТ процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками;
Сенс банк — штраф в размере 4 100 000,00 грн за нарушение требований:
- пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;
- частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего выполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, учитывая соответствующие критерии риска, связанные с его клиентами, в порядке, определенном во внутренних документах банка по НДП/ФТ;
1) штраф в размере 2051000,00 грн за нарушение требований:
- пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;
- частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;
2) письменная оговорка за нарушение требований пункта 15 части второй статьи 8 Закона о НПК/ФТ и пункта 79 (пункта 41) раздела IV Положения № 90 в части ненадлежащего исполнения банком обязанности своевременно и в полном объеме подавать на запросы Национального банка достоверную информацию и/или документы.
Комментарии - 10
по закону достатньо щоб у банка була підозра шо гроші мають незрозуміле походження і щоб клієнт не зміг довести що це не так бо у кдієнта немає доказів
все, цього достатьо для закриття рахунку
жодний суд не зможе за позовом клієнта вирішити що банк неправий
бо в суді клієнту треба буде надати докази, а як ми вже знаємо їх в нього немає
Ты опять забыл?
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
Пидозра это наличие док-в на клиента что его операции связаны с легализацией и отмыванием. В суде клиент ничего не будет показывать суду пока его операции по счёту не превышали ст 20 это сверх 400к а до этого банк обязан будет пидозру обгрунтовать
Как составить иск на банк через эл суд я расписал у себя в блоге.
ми все чекаємо коли ти хоча б позов в суд подаш
Купа карток на бінансі доступно для обміну крипти, не туди НБУ дивиться
проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень; ( речь идёт про разовую операцию)
проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
Вот что нужно знать как я пишу всем и везде:) Что и для кого проводится налєжна перевірка, закон ссылается на ст 20 а ст 20 нам говорит про лимиты 400к только в этом случае к клиенту может применятся належна перевирка:) Так что шлите на хутор все банки, подавайте в суды и ссылайтесь на эти статьи если вы не нарушили лимиты прописанные в ст 20 это 400к то вы официально не попадаете под налэжну перевирку:)