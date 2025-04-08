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8 апреля 2025, 12:10 Читати українською

Китай расправил плечи: почему КНР станет проще искать союзников в Тихом океане

Тарифы Трампа могут оказать внезапный геополитический эффект. Целый ряд небольших островных государств в Тихом океане могут отвернуться от США и усилить отношения с Китаем. Почему это может иметь сверхважное значение для всего мира, рассказал сооснователь и управляющий партнер FinPoint Сергей Будкин.

Тарифы Трампа могут оказать внезапный геополитический эффект.

Я не знаю, как рассудит Трампа по его тарифам экономическая история, однако я смотрю на таблицу с тарифами, с точки зрения геополитической, и мне становится грустно. Общий вывод австралийцев точно сформулирован очень авторитетным местным обозревателем Питером Хартчером: с экономической точки зрения, Австралию «пронесло», потому что вся торговля с США — примерно 5% внешней торговли, и тариф для Австралии — самый низкий — 10%, то есть реально экономически влиять, по большому счету, тариф на экономику Австралии не будет.

Однако эти тарифы — прямое нарушение многих межгосударственных соглашений: в первую очередь соглашения о свободной торговле между США и Австралией, которые были подписаны самыми высокими представителями власти обеих стран и ратифицированы парламентами обеих стран, и если США могут нарушить межгосударственные соглашения такого уровня, то чего тогда стоят любые другие договоренности с Америкой?

Вот простой пример геополитических проблем. США обложили тарифом в 22% весь экспорт из Вануату. Если вы не слышали о Вануату, то это — одна из небольших стран Океании, которых там много. Все они маленькие (в Тувалу, другой островной стране, например, всего 10 тысяч жителей), но это не мешает им играть большую роль в некоторых вопросах. С политической точки зрения — это много голосов в разных международных организациях — от ООН до ФИДЕ.

Голос Тувалу или Вануату в ООН «весит» ровно столько же, сколько голос Германии или Испании. С другой политической точки зрения — в регионе три из двенадцати стран, признающих Тайвань (и для Тайваня это очень важно). С экономической точки зрения — это огромные (ибо территории стран очень большие — острова в океане разбросаны так, что площадь водной поверхности Федеративных Штатов Микронезии составляет примерно 3 миллиона квадратных километров, или пять Украин) площади воды для промысловой рыбалки.

Но главное значение островных стран — военное. Тот, кто контролирует островные государства Тихого океана, контролирует сообщение между континентальными Соединенными Штатами и так называемой «первой линией островов», то есть цепью крупных островов (от Японии до Тайваня и островов Южной Кореи), которые закрывают Китаю свободный выход в открытый океан, а также между США и Австралией и Новой Зеландией. Именно поэтому, например, на всех этих тихоокеанских островах во время Второй мировой были базы воюющих стран, и сейчас самая крупная островная база США на атолле Гуам — именно в Микронезии (регионе, а не стране).

Китай сейчас стремится привлечь маленькие тихоокеанские государства на свою сторону. Чтобы не признавали Тайвань. Чтобы голосовали в ООН вместе с Китаем. Чтобы помогали Китаю или его союзникам в каких-либо других, символических и не столь уж символических международных голосованиях. Но главное — чтобы иметь возможность строить свои военные базы на островах Тихого океана.

До недавнего времени в регионе полностью доминировали США, плюс над некоторыми странами была опека (буквально заботились, включая в некоторых случаях полное делегирование дипломатических или военных функций) со стороны Австралии и Новой Зеландии. Однако последние семь-восемь лет Китай активно ищет те страны в регионе, которые думают о том, чтобы изменить покровителя.

Первой страной, «открывшей ворота» Китаю, были Соломоновы Острова, подписавшие соглашение о взаимной безопасности в 2022 году. Был большой скандал, потому что формально это соглашение позволяет ВМФ Китая иметь долгосрочное присутствие на Соломоновых островах — что-то вроде базы Тартус российских ВМС в Сирии, и тамошний президент выступил с официальными заявлениями о том, что никогда-никогда-никогда там не будет китайских боевых кораблей постоянного базирования, но «осадочек остался».

Второй самой слабой, с точки зрения «ухаживаний» Китая, страной региона считается как раз Вануату. И австралийское государство, например, из соображений национальной безопасности профинансировало покупку местной компании мобильной связи, чтобы ее не купил China Mobile. А Вануату (под давлением Вашингтона и Австралии) подписали с США соглашение о регулировании рыбалки в регионе (потому что китайские рыболовные суда иногда не такие уж рыболовные, и США просит все страны региона прилагать усилия для того, чтобы не было и неконтролируемого рыболовства, и неконтролируемого перемещения судов с неизвестными целями).

То есть все эти атоллы и острова — это не об экономике, это о геополитике и геостратегии. О взлетных полосах и глубоководных портах, а не об экспорте. Тем более, что почти 100% экспорта из Вануату в США — это кофе, местное растение, которое перетирают в прах, растворяют в воде и пьют полинезийцы, вместо того чтобы пить спиртное. И этого экспорта всего $6 млн в год.

То есть ради миллиона долларов, которые будут собираться тарифами по экспорту кофе, США получает статус ненадежного союзника, для которого этот миллион важнее, чем вероятный переход того же Вануату под патронат Китая.

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Можно только процитировать камбоджийского принца Сирика Матата, который в 1975 году написал последнее письмо послу США в Камбодже, которое заканчивалось строками «I have only committed the mistake of believing in you, the Americans», прежде чем Красные Кхмеры его повезли расстреливать. Цитата очень точно передает ощущение от провозглашения тарифов и ее не упомянул только ленивый.

Автор:
Будкин Сергей
Соучредитель и управляющий партнер Будкин Сергей
FinPoint
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
8 апреля 2025, 12:38
#
«чому КНР буде простіше шукати союзників у Тихому океані»

Ну, вони мита наче як ні до кого не застосовують, окрім як штатів, і санкції не накладають, очевидно в першу чергу це потенційно впливатиме на простіший пошук союзників.
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