Китай расправил плечи: почему КНР станет проще искать союзников в Тихом океане

Я не знаю, как рассудит Трампа по его тарифам экономическая история, однако я смотрю на таблицу с тарифами, с точки зрения геополитической, и мне становится грустно. Общий вывод австралийцев точно сформулирован очень авторитетным местным обозревателем Питером Хартчером: с экономической точки зрения, Австралию «пронесло», потому что вся торговля с США — примерно 5% внешней торговли, и тариф для Австралии — самый низкий — 10%, то есть реально экономически влиять, по большому счету, тариф на экономику Австралии не будет.

Однако эти тарифы — прямое нарушение многих межгосударственных соглашений: в первую очередь соглашения о свободной торговле между США и Австралией, которые были подписаны самыми высокими представителями власти обеих стран и ратифицированы парламентами обеих стран, и если США могут нарушить межгосударственные соглашения такого уровня, то чего тогда стоят любые другие договоренности с Америкой?

Вот простой пример геополитических проблем. США обложили тарифом в 22% весь экспорт из Вануату. Если вы не слышали о Вануату, то это — одна из небольших стран Океании, которых там много. Все они маленькие (в Тувалу, другой островной стране, например, всего 10 тысяч жителей), но это не мешает им играть большую роль в некоторых вопросах. С политической точки зрения — это много голосов в разных международных организациях — от ООН до ФИДЕ.

Голос Тувалу или Вануату в ООН «весит» ровно столько же, сколько голос Германии или Испании. С другой политической точки зрения — в регионе три из двенадцати стран, признающих Тайвань (и для Тайваня это очень важно). С экономической точки зрения — это огромные (ибо территории стран очень большие — острова в океане разбросаны так, что площадь водной поверхности Федеративных Штатов Микронезии составляет примерно 3 миллиона квадратных километров, или пять Украин) площади воды для промысловой рыбалки.

Но главное значение островных стран — военное. Тот, кто контролирует островные государства Тихого океана, контролирует сообщение между континентальными Соединенными Штатами и так называемой «первой линией островов», то есть цепью крупных островов (от Японии до Тайваня и островов Южной Кореи), которые закрывают Китаю свободный выход в открытый океан, а также между США и Австралией и Новой Зеландией. Именно поэтому, например, на всех этих тихоокеанских островах во время Второй мировой были базы воюющих стран, и сейчас самая крупная островная база США на атолле Гуам — именно в Микронезии (регионе, а не стране).

Китай сейчас стремится привлечь маленькие тихоокеанские государства на свою сторону. Чтобы не признавали Тайвань. Чтобы голосовали в ООН вместе с Китаем. Чтобы помогали Китаю или его союзникам в каких-либо других, символических и не столь уж символических международных голосованиях. Но главное — чтобы иметь возможность строить свои военные базы на островах Тихого океана.

До недавнего времени в регионе полностью доминировали США, плюс над некоторыми странами была опека (буквально заботились, включая в некоторых случаях полное делегирование дипломатических или военных функций) со стороны Австралии и Новой Зеландии. Однако последние семь-восемь лет Китай активно ищет те страны в регионе, которые думают о том, чтобы изменить покровителя.

Первой страной, «открывшей ворота» Китаю, были Соломоновы Острова, подписавшие соглашение о взаимной безопасности в 2022 году. Был большой скандал, потому что формально это соглашение позволяет ВМФ Китая иметь долгосрочное присутствие на Соломоновых островах — что-то вроде базы Тартус российских ВМС в Сирии, и тамошний президент выступил с официальными заявлениями о том, что никогда-никогда-никогда там не будет китайских боевых кораблей постоянного базирования, но «осадочек остался».

Второй самой слабой, с точки зрения «ухаживаний» Китая, страной региона считается как раз Вануату. И австралийское государство, например, из соображений национальной безопасности профинансировало покупку местной компании мобильной связи, чтобы ее не купил China Mobile. А Вануату (под давлением Вашингтона и Австралии) подписали с США соглашение о регулировании рыбалки в регионе (потому что китайские рыболовные суда иногда не такие уж рыболовные, и США просит все страны региона прилагать усилия для того, чтобы не было и неконтролируемого рыболовства, и неконтролируемого перемещения судов с неизвестными целями).

То есть все эти атоллы и острова — это не об экономике, это о геополитике и геостратегии. О взлетных полосах и глубоководных портах, а не об экспорте. Тем более, что почти 100% экспорта из Вануату в США — это кофе, местное растение, которое перетирают в прах, растворяют в воде и пьют полинезийцы, вместо того чтобы пить спиртное. И этого экспорта всего $6 млн в год.

То есть ради миллиона долларов, которые будут собираться тарифами по экспорту кофе, США получает статус ненадежного союзника, для которого этот миллион важнее, чем вероятный переход того же Вануату под патронат Китая.

Можно только процитировать камбоджийского принца Сирика Матата, который в 1975 году написал последнее письмо послу США в Камбодже, которое заканчивалось строками «I have only committed the mistake of believing in you, the Americans», прежде чем Красные Кхмеры его повезли расстреливать. Цитата очень точно передает ощущение от провозглашения тарифов и ее не упомянул только ленивый.