Как наказать россию, заработать на агрессоре и положить конец войне

Дональд Трамп догадывается , что путину не нужен мир, а «упрямая» Европа, похоже , не хочет идти на поводу и отменять против россии санкции. Как Трамп может «убить двух зайцев одним выстрелом», придумали и рассказали NYT Гленн Хаббард, бывший председатель Совета экономических консультантов, профессор финансов и экономики бизнес школы Колумбийского университета, и Кэтрин Вольфрам, бывший зампомощника секретаря по вопросам климата и энергетики в Министерстве финансов, профессор экономики энергетики в Школе менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института.

Несмотря на то, что россия и Украина вели переговоры о прекращении огня с американскими представителями в Саудовской Аравии, которые, по всей видимости, во вторник привели к некоторому прогрессу, президент россии владимир путин не продемонстрировал реальной приверженности прекращению войны.

Президенту Трампу нужны карты получше.

Российский универсальный тариф

Несколько недель назад Трамп выдвинул идею санкций и пошлин на российский импорт. Но кремль отнесся к этому пренебрежительно — в основном потому, что США импортируют из россии очень мало. Действуют обширные финансовые и торговые санкции, большинству из которых около трех лет, и их явно недостаточно для установления мира.

К счастью, есть простой способ улучшить положение Америки. Администрация должна ввести санкции против любой компании или отдельного лица в любой стране, вовлеченных в продажу российской нефти и газа.

Россия могла бы избежать этих так называемых вторичных санкций, выплачивая сбор за каждую отгрузку в Казначейство Соединенных Штатов. Платеж будет называться российским универсальным тарифом, и он будет начинаться с низкого уровня, но увеличиваться каждую неделю, пока не будет достигнуто мирное соглашение.

Суда перевозят большую часть российской нефти и газа на мировые рынки. Вторичные санкции, если россия не проведет требуемые платежи, лягут на всех участников сделки, включая владельца нефтяного танкера, страховщика и покупателя.

Последние данные подтверждают, что индийские и китайские субъекты, чьи страны импортируют значительные объемы нефти из россии и не ввели собственные штрафы против российской экономики из-за войны в Украине, не хотят попасть под американские санкции, что делает эту идею осуществимой. Еще один фактор в ее пользу: все такие танкерные перевозки тщательно отслеживаются коммерческими сторонами и властями США.

Нефть будет продаваться, но россию «постригут»

Вторичные санкции являются мощными инструментами: нарушители могут быть отрезаны от финансовой системы США, и они применяются даже к транзакциям, которые напрямую не касаются американских компаний.

Они использовались для ограничения экспорта иранской нефти и по требованиям, чтобы платежи за иранскую нефть хранились на ограниченных счетах до тех пор, пока санкции не будут сняты.

Наше предложение выводит этот подход на новый уровень. Согласно нашему плану, часть каждой продажи российской нефти и газа будет выплачиваться в Казначейство США до тех пор, пока россия не согласится на мирное соглашение.

Цель состоит в том, чтобы сохранить поток российской нефти на мировые рынки, но с меньшим количеством денег, идущих в кремль. План подрывает способность россии продолжать вести войну и наполняет казну правительства США.

В россии доходы от ископаемого топлива и военные расходы тесно переплетены, хотя страна также может использовать свой суверенный фонд благосостояния и другие источники. Экспорт ископаемого топлива является основным источником долларового дохода для кремля, который зависит от твердой валюты для покупки оружия и других военных поставок из-за рубежа и оплаты северокорейских солдат.

Сколько это в деньгах

В настоящее время страна ежедневно экспортирует сырой нефти и нефтепродуктов примерно на сумму $500 млн, и на $100 млн — природного газа. Кремль заложил в бюджет немного меньшую сумму, почти $400 млн в день, на военные расходы в 2025 году.

Универсальный тариф для россии немедленно предоставит деньги Соединенным Штатам, в отличие от предлагаемого фонда критических минералов Украины, который потребует годы, чтобы получить какую-либо прибыль.

Плата в размере $20 за баррель нефти может принести до $120 млн в день (более $40 млрд в год), с дополнительным доходом, доступным, если аналогичная плата будет введена на природный газ. Каждый доллар, который получают Соединенные Штаты, — это доллар, который россия не может потратить на финансирование своей войны.

В идеале, эта политика заставила бы россию начать переговоры, где снятие такого тарифа могло бы стать частью сделки. Если нет, Соединенные Штаты все равно собирали бы миллиарды ежегодно, что могло бы помочь финансировать предложенные президентом Трампом налоговые льготы.

В этом сценарии россия по факту помогала бы возмещать налоговые доллары США, использованные для оказания помощи Украине в защите от нападения россии.

За последние три года западные санкции и общественный резонанс, включая отказ некоторых докеров разгружать российские нефтяные танкеры, вынудили россию искать новых покупателей и продавать свою нефть со скидкой, по сравнению с мировыми ценами.

Средний дисконт на нефть составлял около $9 за баррель за предыдущие 12 месяцев и достиг $35 за баррель в апреле 2022 года. Несмотря на снижение цен на свою нефть, россия сохранила объемы экспорта, обеспечив стабильные поставки на мировой рынок нефти.

Вводя вторичные санкции, если российский универсальный тариф не будет выплачен, Соединенные Штаты будут получать часть доходов, по факту увеличивая скидку на российскую нефть.

Продолжающийся экспорт россии, несмотря на большие скидки за последние три года, предполагает, что она продолжит экспортировать тот же объем. Это сохранит стабильность мировых поставок нефти и поможет держать цены на нефть под контролем. Нефть и газ в россии недорогие в добыче, и она в значительной степени зависит от дохода, который они приносят, поэтому у нее нет выбора, кроме как продолжать продавать, даже по более низким ценам.

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Что можно предпринять еще

Конгресс может усилить позицию Трампа на переговорах, приняв законопроект, который вводит российский универсальный тариф, вне зависимости от действий Трампа. Это позволило бы президенту США защитить свои линии связи с путиным, возложив ответственность за введение тарифа на Конгресс. Возможно, даже само обсуждение такого закона может подтолкнуть кремль пойти на уступки в мирных переговорах.

Объединение вторичных санкций, сильного инструмента в экономическом арсенале США, с пошлиной, похожей на тариф, может оказать давление на путина, поставив под угрозу его самый ценный источник доходов. Это также облегчило бы президенту Трампу задачу по выполнению его обещания о прочном мире.