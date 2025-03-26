Главное за среду: в Украине стало меньше банков, ввоз валюты сократился
Количество банков в Украине сократилось до 60. Один из мелких банков решил воспользоваться особой процедурой. Национальный банк отозвал банковскую лицензию и исключил сведения о банке «Портал» из Государственного реестра банков.
Банки в феврале сократили ввоз наличной валюты в Украину
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в феврале 2025 года, составил $1,083 млрд. Это на 38,8% меньше, чем в январе.
Отзыв февраля: как ПУМБ ограничил клиентку с поступлениями более 1 млн грн в месяц
Вместо того чтобы управлять рисками, банки избрали избегать их, чтобы не попасть под штрафы регулятора.
Рейтинг застройщиков Киева-2024: как строят и какие прайсы выставляют в столице
Прошлый год выдался для строителей сверхтяжелым, так что возросло количество объектов, по которым срывались сроки сдачи в эксплуатацию. Кроме того, далеко не все компании учли важные критерии выбора жилья — безопасность и энергонезависимость. Поэтому несмотря на войну и постоянную угрозу блекаутов, отдельные новостройки остались без укрытий и резервного питания. И, конечно, не обошлось без строительных скандалов.
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