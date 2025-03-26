Главное за среду: в Украине стало меньше банков, ввоз валюты сократился

Количество банков в Украине сократилось до 60. Один из мелких банков решил воспользоваться особой процедурой. Национальный банк отозвал банковскую лицензию и исключил сведения о банке «Портал» из Государственного реестра банков.

Банки в феврале сократили ввоз наличной валюты в Украину

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в феврале 2025 года, составил $1,083 млрд. Это на 38,8% меньше, чем в январе.

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