Банки в феврале сократили ввоз наличной валюты в Украину

Объем наличной иностранной валюты , которую банки ввезли в Украину в феврале 2025 года, составил $1,083 млрд. Это на 38,8% меньше, чем в январе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

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Сколько завезли валюты

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 749 млн, наличных евро — на $331 млн.

Вывоз валюты

При этом банки вывезли наличную валюту на $147 млн.

Спрос на валюту

В феврале 2025 г. чистый спрос на иностранную валюту снизился по сравнению с январем как на безналичном, так и на наличном сегментах валютного рынка.

Это обусловливалось относительно устойчивой ситуацией с экспортом и улучшением курсовых ожиданий населения на фоне мер НБУ по усилению процентной политики.