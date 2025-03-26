Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в феврале 2025 года, составил $1,083 млрд. Это на 38,8% меньше, чем в январе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Банки в феврале сократили ввоз наличной валюты в Украину
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Сколько завезли валюты
По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 749 млн, наличных евро — на $331 млн.
Вывоз валюты
При этом банки вывезли наличную валюту на $147 млн.
Спрос на валюту
В феврале 2025 г. чистый спрос на иностранную валюту снизился по сравнению с январем как на безналичном, так и на наличном сегментах валютного рынка.
Это обусловливалось относительно устойчивой ситуацией с экспортом и улучшением курсовых ожиданий населения на фоне мер НБУ по усилению процентной политики.
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