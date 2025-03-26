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26 марта 2025, 18:19 Читати українською

Замороженные российские активы: почему у Европы больше нет времени на промедление

За три года войны Европа до сих пор сомневается в судьбе замороженных российских активов. Почему времени медлить с этим решением нет, УП рассказала заместитель руководителя офиса президента Ирина Мудрая. «Минфин» выбрал главное.

За три роки війни Європа досі вагається щодо долі заморожених російських активів.

Европа постепенно приходит к осознанию простой истины: перед лицом угроз, как внешних, так и внутренних, нужно единство. Сегодня это не только вопрос безопасности — вопрос будущего мирового порядка.

Если демократии хотят выжить в более агрессивном и многополярном мире, они не могут позволить себе слабость. Одним из ключевых решений на этом пути является передача замороженных российских суверенных активов для обороны Украины и Европы, а также восстановление и компенсация пострадавшим от российской агрессии.

Восстановление справедливости

Это не просто санкция или экономичный инструмент давления. Это вопросы безопасности, справедливости, наказания за преступления. Это о восстановлении международного порядка, основанного на международном праве, при котором агрессоры не остаются безнаказанными.

россия убила десятки тысяч украинцев, нанесла более триллиона евро ущерба разрушениями городов, инфраструктуры, экологии, заставила миллионы украинцев покинуть свои дома.

Можно ли допустить, чтобы государство-преступник сохранило свои финансовые ресурсы? Очевидно, что нет.

Передача российских активов Украине — это логическое продолжение политики санкций и механизм восстановления справедливости.

Субъектность Европы

Это не просто компенсация для Украины, как государства, которое пострадало от агрессии и вынуждено восстанавливать свои города, экономику и общество. Это доказательство субъектности Европы и ее готовности защищать себя.

россия — системный нарушитель международного права. Если ему разрешат избежать ответственности и сохранить активы, это станет опасным прецедентом. Любая страна, стремящаяся к агрессии, будет знать, что может не бояться реального наказания.

Передача активов изменяет эту логику. Она доказывает, что международное право имеет вес, а агрессия влечет не только политические, но и экономические последствия.

Оборона

Европа не может позволить себе риска очередного вторжения.

Даже если вероятность нападения на другую европейскую страну сейчас кажется низкой (хотя россия уже активно готовится к новым завоеваниям), Европа не может себе позволить такой риск, мы не имеем права подвергать наши общества ему.

А это значит, что агрессора нужно остановить сейчас и не умиротворением, а решительными действиями.

Европейские страны имеют все необходимые инструменты для сдерживания таких угроз, и одним из наиболее эффективных является экономическое давление. Кремль не реагирует на дипломатические заявления или «глубокую обеспокоенность». Он понимает только реальные действия.

И что важно, эти действия не только накажут россию, но и укрепят Европу. Ведь российские активы могут быть направлены не только на восстановление Украины, но и на укрепление обороноспособности всего континента.

На что можно направить эти средства

Эти ресурсы можно направить на закупку европейского оружия для Украины и финансирование украинского ВПК. Более того, это четкий сигнал всем потенциальным агрессорам: агрессия будет иметь свою цену, реальные последствия, а не просто слова обеспокоенности.

Это также позволит:

  • инвестировать в модернизацию европейских армий и оборонной инфраструктуры;
  • Поддержать производство современных вооружений и технологий;
  • Укрепить энергетическую независимость Европы.
  • Наши европейские стратегические партнеры могут сыграть ключевую роль в этом процессе.

Европейские оборонные компании, такие как Airbus, BAE Systems, Leonardo, MBDA, Rheinmetall, SAAB Thales Group получат новые возможности для разработки инновационных решений, что сделает всю Европу более защищенной.

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Передача российских активов — это не просто экономическое решение. Это тест на способность Запада защищать свои принципы. Если международное право должно работать, оно должно предусматривать наказание для тех, кто его нарушает.

Европа больше не может позволить себе роскошь поступать медленно. Каждый день бездействия стоит Украине жизней и ресурсов.

До сегодня против выступали Германия, Франция и Бельгия, но в марте уже и Парламент Франции принял резолюцию в поддержку Украины с призывом передать замороженные российские активы Украине. Теперь слово за официальным Берлином, Парижем и Брюсселем.

Источник: Минфин
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