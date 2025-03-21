План перевооружения на 800 млрд евро: готова ли к нему Европа

Сколько стоит оборона Европы, и откуда ЕС может найти на это ресурсы, ДС рассказал экономист Алексей Кущ. «Минфин» выбрал главное.

ЕС не бессилен в запуске собственных программ ВПК и новой индустриализации. В 2024 году общий объем расходов на оборону стран союза достигал 326 млрд евро, что на 47 млрд евро, или на 17% больше, чем в 2023 году.

До полномасштабной агрессии рф против Украины, то есть в 2021 году, совокупный оборонный бюджет ЕС составил 214 млрд евро, то есть за три года удалось прибавить 112 млрд евро, или 52%. Если взять показатель отношения оборонного бюджета к совокупному ВВП страны Евросоюза, то он в 2025 году превысит 2%.

Однако на этом пути есть значительные препятствия.

Сервисная экономика

Одна из проблем — это сервисный характер экономики ЕС, в результате чего значительная часть этих денег идет не на покупку материальных факторов обороны, а на оплату услуг и высоких заработных плат.

Впрочем, расходы на закупку боеприпасов и техники также растут: с 50 млрд евро в 2021 году до более чем 100 млрд евро в прошлом году, то есть в 2 раза (хотя здесь следует также учитывать фактор высоких цен на ресурсы в себестоимости).

В целом ВПК ЕС может производить техники и боеприпасов на 160 млрд евро в год, и этот показатель, по сравнению с 2021 годом, вырос на 30%. Треть изготовленной продукции ВПК ЕС экспортирует в другие страны, прежде всего в Украину. По структуре, 44% ВПК — это авиация, ракеты и космические аппараты, 30% — системы обеспечения и связи, и только 25% — техника и боеприпасы для сухопутных войск.

То есть ЕС не собирается воевать «в шанцах», основные инвестиции идут на производство дальнобойного и высокотехнологичного оружия, а также на обеспечение армии. Существует амбициозная цель — увеличить объем ВПК в 2028 году до 450 млрд евро, в то время как в 2025 году ожидается 200 млрд евро. Об этом идет речь в программе перевооружения ЕС «ReArm Europe» («Перевооружить Европу») со сметой на 800 млрд евро.

Для реализации этого плана расходы ЕС на оборону планируют увеличить до 650 млрд евро в год. До 2028 года номинальное значение ВВП ЕС может вырасти на 10%, по сравнению с 2024 годом, — то есть до 21 трлн евро. Тогда расходы на оборону составят более 3% ВВП.

Однако помешать этому может торговая война между ЕС и США.

Торговля через Атлантику

По данным Европейской Комиссии, у ЕС и США самые большие двусторонние торговые и инвестиционные отношения в мире. Учитывая товары, услуги и инвестиции, они являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга. От этого партнерства зависят миллионы рабочих мест.

Европейский Союз — надежный источник важнейших поставок в Штаты, включая медицинские ингредиенты и фармацевтическую продукцию, современные машины и оборудование, аэрокосмические части и компоненты.

В то же время он является крупнейшим покупателем природного газа и нефти у Соединенных Штатов, а это важный элемент обеспечения трансатлантической энергетической безопасности, позволяющий совместно и решительно ответить на военную агрессию россии против Украины.

Трансатлантические торговые отношения являются важнейшими коммерческими отношениями в мире. Торговля товарами и услугами между ЕС и США достигла впечатляющих 1,6 трлн евро в 2023 году (последние круглогодичные данные). Иными словами, ежедневно товары и услуги на сумму 4,4 млрд евро пересекают Атлантику между ЕС и США.

Важно, что торговля товарами и услугами между ЕС и США действительно сбалансирована: разница между экспортом ЕС в США и экспортом США в ЕС в 2023 году составила 48 млрд евро, или всего 3% общей торговли между ЕС и США (851 млрд евро). У ЕС был существенный профицит по торговле товарами (157 млрд евро), зато дефицит — по услугам (109 млрд евро).

Можно ли развивать ОПК в долг

В ЕС заявили о готовности привлечь в программы ВПК почти 800 млрд евро за счет запуска специального механизма «технологической устойчивости», вроде программ по преодолению Глобального финансового кризиса или пандемии.

Рынки пока достаточно нервно реагируют на эти намерения, что проявляется в росте доходности и снижении цен на облигации ключевых государств Евросоюза. В настоящее время облигации Франции котируются на рынке с доходностью 3,486%, Германии — 2,789%, Италии — 3,898%, Испании — 3,395%, Нидерландов — 2,945%. Это все бумаги с погашением в 2034—2035 гг., то есть «десятилетки». Доходность облигаций Британии подскочила вообще до 4,68%, но эта страна не входит в ЕС, хотя также пытается запустить подобие программы «количественного расширения» для финансирования ВПК. Кстати, на этом фоне облигации нейтральной Швейцарии выглядят максимально консервативно — доходность всего 0,557%.

Это означает, что привлечение 800 млрд евро будет стоить Европе не менее 3% годовых. Облигации на 30 лет при такой доходности — это гарантированное удвоение размера такого долга, а менее чем на 20−30 лет никто такую сумму не будет привлекать. Даже 20 лет — это увеличение долга более чем в полтора раза.

То есть плата за привлечение 800 млрд евро нового долга составит 720 млрд евро, или 24 млрд евро в год. Это примерно 0,01% ВВП ЕС дополнительной нагрузки, или 0,3% валового продукта по состоянию на 2024 год за весь период использования долга.

Вооружение за инфляционные средства

В ЕС остается еще вариант, связанный с новой программой количественного расширения (QE), — эмиссия от ЕЦБ на 800 млрд евро. Много ли это или мало?

Общий баланс активов ЕЦБ с 2008 года для преодоления последствий Глобального финансового кризиса и пандемии был увеличен в результате серии волн количественного расширения до 8,8 трлн евро.

Несколько лет понадобилось для уменьшения активов ЕЦБ на 1,8 трлн евро — до 7 трлн евро. А для устранения всех инфляционных последствий следует снизить баланс ЕЦБ минимум до 5 трлн евро.

То есть новая программа количественного расширения в размере 800 млрд евро наполовину нивелирует уже реализуемую центральным банком Европы дезинфляционную стратегию, но удерживать ставки на высоком уровне ЕЦБ уже не может — не позволяет состояние европейской экономики.

Следовательно, это уравнение решается только через инфляцию или через привлечение дорогостоящих долгов (и существенной переплаты в стоимости обслуживания суверенных долгов стран Евросоюза).

Впрочем, в нынешних макроэкономических условиях программа ЕС по развитию ВПК на 800 млрд евро выглядит очень абстрактной. В настоящее время в виде кредитов со стороны европейских банков можно привлечь максимум 150 млрд евро. Такая ликвидность в системе существует и может быть влита в европейский ВПК под гарантии государственных заказов. Но 150 млрд евро не решают проблему перевооружения армий ЕС.

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Европейский путь

Сможет ли ЕС заплатить свою цену за новую индустриализацию и развитие собственного ВПК? Сырьевых доходов у него нет, торговые пошлины не дадут существенного эффекта, плановая экономика не предполагается, экосистема инноваций есть, но не доминантного типа, как в Израиле.

Если сравнивать со странами, которые уже проводили модернизацию такого масштаба, то стоимость труда в ЕС выше, энергия — дороже, централизованная система принятия решений — более медленная, налоги — выше, своего сырья практически нет и оно дороже. Но есть промышленная база, человеческий капитал, наука, образование и деньги.

Модель тотальной торговой войны может нарушить баланс взаимоотношений. И тогда у ЕС остается только «инфляционное решение» уравнения развития собственного ВПК. Одной из проблем станет поиск квалифицированной рабочей силы, в частности, инженерных кадров.

В настоящее время в ВПК Евросоюза задействовано более 580 тыс. человек, и за два года их количество увеличилось на 12%. Удвоение объемов ВПК потребует привлечения по меньшей мере еще 300 тыс. специалистов. И найти их нужно будет в ближайшие два-три года.

То есть речь идет о готовых кадрах, которые придется, в частности, переманивать из других стран, предлагая более высокую зарплату, а это опять-таки проинфляционный фактор.

Следовательно, инфляция и социальное недовольство — это две условные скалы, Сцилла и Харибда, мимо которых ЕС должен пройти в течение ближайшего политического цикла, не потеряв геополитического равновесия.