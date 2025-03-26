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26 марта 2025, 18:31 Читати українською

Гетманцев пообещал, что повышения налога на прибыль для банков в 2025 году не будет

В Украине в 2025 году повышения налога на прибыль для банков не будет. Об этом глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев заявил на Всеукраинском форуме по финансовым технологиям.

В Украине в 2025 году повышения налога на прибыль для банков не будет.
Фото: t.me/getmantsevdanil

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По его словам, на форуме обсудили содержание и перспективы всех финансовых законопроектов, которые в настоящее время рассматриваются в Комитете. Отдельное внимание было приостановлено на повышении налога на прибыль на банки в 2025 году.

«Таких перспектив нет. И дело даже не в экономических основаниях для такого решения, дело в решении КСУ, который дал толкование принципу стабильности налогообложения и невозможности ретроактивного повышения налогов в январе 2025 года», — заявил Гетманцев.

Напомним

Первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к сокращению капитала банковской системы. Это в свою очередь уменьшило возможности банков по наращиванию кредитного портфеля на 20%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Tido oss
Tido oss
26 марта 2025, 18:32
#
Для банков небудет будет для населения такшо видихаем)
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