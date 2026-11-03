Без торгов и излишней бюрократии: правительство упростило аренду государственного имущества для пострадавшего бизнеса

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Кому разрешили арендовать имущество без аукциона

Предприятия, чьи склады уничтожили или повредили в результате российской агрессии, смогут быстрее найти помещение для возобновления работы. Правительство внесло изменения в постановление № 634 , позволяющие такому бизнесу арендовать государственное и коммунальное имущество без аукциона .

Воспользоваться упрощенной процедурой могут и государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации, которым нужны помещения для центров обработки данных.

Отдельно в перечень включены поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг, требующие помещений для своей сетевой инфраструктуры, а также квалифицированных предоставлятелей электронных доверительных услуг.

Зачем упростили аренду для дата-центров

В Министерстве экономики и окружающей среды объяснили, что решение связано с угрозой для государственных информационных ресурсов. Из-за систематических атак на центры обработки данных Украина рискует потерять важную информацию и столкнуться с остановкой электронных публичных услуг.

Чтобы сохранить непрерывную работу таких сервисов, дата-центры следует оперативно переносить в более безопасные места. Проведение стандартных аукционов не позволяет сделать это достаточно быстро, отметили в ведомстве.

Изменения в постановление № 634 правительство приняло 23 октября 2026 года. Упрощенный порядок аренды будет действовать в течение военного положения и еще через шесть месяцев после его прекращения или отмены.

В Министерстве ожидают, что новые правила помогут пострадавшим предприятиям возобновить работу и обеспечить бесперебойное предоставление электронных публичных услуг.

Три ошибки в договоре аренды, из-за которых можно потерять деньги и имущество

Неудачно составленный договор аренды может обернуться для бизнеса судебной волокитой и значительными финансовыми потерями .

Одна из распространенных ошибок — пытаться оформить аренду земли через договор на пользование отдельным сооружением. Суд может признать такое соглашение притворным.

Другой риск возникает по истечении срока аренды: если вовремя не оформить возврат помещения, арендатору грозит неустойка в размере двойной арендной платы за все время просрочки.

Также перед подписанием следует проверить, имеет ли недвижимость необходимые документы и можно ли использовать ее по назначению, указанному в договоре. Верховный Суд рассмотрел эти ситуации по трем делам и объяснил, на что следует обращать внимание при заключении договоров.