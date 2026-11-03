Украина отложила погашение 11,5 млрд грн ОВГЗ: Гетманцев объяснил, что это значит для госдолга

По его словам, к концу сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 9,54 трлн грн. С начала года он вырос на 495,67 млрд. грн., хотя за сентябрь сократился на 0,67%.

Около 66,4% долга приходится на международные финансовые организации и правительства других стран. Средневзвешенная стоимость внешних заимствований составляет 2,02%, а средний срок до их погашения превышает 15 лет.

«Отложенные выплаты никуда не исчезают», — подчеркнул Гетманцев. По его мнению, полученное время следует использовать для восстановления экономики, наращивания производства, занятости и доходов бюджета.

Отдельный риск — гарантированный государством долг. С начала года он сократился на 9,2% и составил 251,2 млрд. грн. Однако если заемщики не смогут вернуть средства самостоятельно, эти обязательства придется выполнять государству.

Гетманцев призвал не переоценивать положительный эффект от перенесения выплат и привлекать новые средства на приемлемых условиях.

«Обслуживание долга не должно отбирать ресурсы у армии, социальной сферы и восстановления», — подчеркнул депутат.