В сентябре Министерство финансов Украины перенесло часть погашений облигаций внутреннего государственного займа на сумму 11,5 млрд грн с октября 2026 года на февраль 2029-го. Это позволит уменьшить ближайшую долговую нагрузку, однако сами обязательства остаются. О рисках государственного бюджета рассказал народный депутат Даниил Гетманцев.
Украина отложила погашение 11,5 млрд грн ОВГЗ: Гетманцев объяснил, что это значит для госдолга
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По его словам, к концу сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 9,54 трлн грн. С начала года он вырос на 495,67 млрд. грн., хотя за сентябрь сократился на 0,67%.
Около 66,4% долга приходится на международные финансовые организации и правительства других стран. Средневзвешенная стоимость внешних заимствований составляет 2,02%, а средний срок до их погашения превышает 15 лет.
«Отложенные выплаты никуда не исчезают», — подчеркнул Гетманцев. По его мнению, полученное время следует использовать для восстановления экономики, наращивания производства, занятости и доходов бюджета.
Отдельный риск — гарантированный государством долг. С начала года он сократился на 9,2% и составил 251,2 млрд. грн. Однако если заемщики не смогут вернуть средства самостоятельно, эти обязательства придется выполнять государству.
Гетманцев призвал не переоценивать положительный эффект от перенесения выплат и привлекать новые средства на приемлемых условиях.
«Обслуживание долга не должно отбирать ресурсы у армии, социальной сферы и восстановления», — подчеркнул депутат.
Комментарии - 7
Чергова брехня від редакції Мінфін.
Міністерство фінансів України регулярно проводить аукціони з обміну (switch-аукціони) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що дозволяє інвесторам замінювати цінні папери, термін погашення яких наближається, на нові випуски з більш віддаленою датою погашення.
Інвестори (банки, первинні дилери та їхні клієнти) віддають старі випуски ОВДП, а натомість отримують нові державні облігації, що допомагає державі рівномірно розподіляти боргове навантаження на бюджет без необхідності повертати одразу великий обсяг «живих» грошей у день погашення.
Цитата:
Navegantes
3 листопада 2026, 15:29
Мова йде про звичайний аукціон з обміну ОВДП, які відбуваються регулярно.
Бажаючих скористатися обміном було на 14,85 млрд грн,
Мінфін задовольнив на 11,49 млрд грн.