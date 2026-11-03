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3 ноября 2026, 13:50 Читати українською

Украина отложила погашение 11,5 млрд грн ОВГЗ: Гетманцев объяснил, что это значит для госдолга

В сентябре Министерство финансов Украины перенесло часть погашений облигаций внутреннего государственного займа на сумму 11,5 млрд грн с октября 2026 года на февраль 2029-го. Это позволит уменьшить ближайшую долговую нагрузку, однако сами обязательства остаются. О рисках государственного бюджета рассказал народный депутат Даниил Гетманцев.

В сентябре Министерство финансов Украины перенесло часть погашений облигаций внутреннего государственного займа на сумму 11,5 млрд грн с октября 2026 года на февраль 2029-го.
Украина отложила погашение 11,5 млрд грн ОВГЗ: что это означает для государственного долга. Фото: Pexels
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По его словам, к концу сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 9,54 трлн грн. С начала года он вырос на 495,67 млрд. грн., хотя за сентябрь сократился на 0,67%.

Около 66,4% долга приходится на международные финансовые организации и правительства других стран. Средневзвешенная стоимость внешних заимствований составляет 2,02%, а средний срок до их погашения превышает 15 лет.

«Отложенные выплаты никуда не исчезают», — подчеркнул Гетманцев. По его мнению, полученное время следует использовать для восстановления экономики, наращивания производства, занятости и доходов бюджета.

Отдельный риск — гарантированный государством долг. С начала года он сократился на 9,2% и составил 251,2 млрд. грн. Однако если заемщики не смогут вернуть средства самостоятельно, эти обязательства придется выполнять государству.

Гетманцев призвал не переоценивать положительный эффект от перенесения выплат и привлекать новые средства на приемлемых условиях.

«Обслуживание долга не должно отбирать ресурсы у армии, социальной сферы и восстановления», — подчеркнул депутат.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+75
sergiy2001
sergiy2001
3 ноября 2026, 13:57
#
Гарний привід задуматися тім ігрунам що полюбляють прикупити ОВДП за кредитні кошти в грейс періоді
+
+105
Romanenkas17
Romanenkas17
3 ноября 2026, 14:01
#
Чергові ластівки наближення закономірного кінця цієї піраміди — нема чим виплатити старі зобов’язання, а нові набираються стабільно.
+
+15
BatonUA
BatonUA
3 ноября 2026, 14:13
#
Які саме серії ОВДП?
+
0
gorobezus
gorobezus
3 ноября 2026, 15:25
#
9,54 трлн. долга — против собственных доходов бюджета около 2,5 трлн. , при процентной
+
0
gorobezus
gorobezus
3 ноября 2026, 15:27
#
Ставке около 15 проценты составят 1,41 трлн, т. е. сбор налогов по факту работает на проценты, а с учетом того что долг только нарастает — коллапс — вопрос времени.
+
0
Navegantes
Navegantes
3 ноября 2026, 15:29
#
Мова йде про звичайний аукціон з обміну ОВДП, які відбуваються регулярно. Бажаючих скористатися обміном було на 14,85 млрд грн, Мінфін задовольнив на 11,49 млрд грн.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 ноября 2026, 16:05
#
«Україна відклала погашення 11,5 млрд грн ОВДП»

Чергова брехня від редакції Мінфін.

Міністерство фінансів України регулярно проводить аукціони з обміну (switch-аукціони) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що дозволяє інвесторам замінювати цінні папери, термін погашення яких наближається, на нові випуски з більш віддаленою датою погашення.
Інвестори (банки, первинні дилери та їхні клієнти) віддають старі випуски ОВДП, а натомість отримують нові державні облігації, що допомагає державі рівномірно розподіляти боргове навантаження на бюджет без необхідності повертати одразу великий обсяг «живих» грошей у день погашення.

Цитата:
Navegantes
3 листопада 2026, 15:29
Мова йде про звичайний аукціон з обміну ОВДП, які відбуваються регулярно.
Бажаючих скористатися обміном було на 14,85 млрд грн,
Мінфін задовольнив на 11,49 млрд грн.
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