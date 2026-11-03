Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии увеличила прибыль на треть несмотря на атаки

Saudi Aramco увеличила чистую прибыль на 34,5% в третьем квартале, до $36,25 млрд. Саудовской компании удалось увеличить прибыль, несмотря на сокращение добычи на фоне войны между США и Ираном и атак на нефтяную инфраструктуру. Выручку поддержали более высокие цены на нефть, сообщает Reuters.

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За год средняя цена, по которой Aramco продавала нефть, выросла с 70,1 до 95,2 доллара за баррель. Именно это помогло компенсировать сокращение объемов добычи. Для сравнения: во втором квартале средняя цена была ещё выше — 108,1 доллара за баррель.

Война между США и Ираном отразилась на нефтедобыче Саудовской Аравии. В сентябре страна добывала около 8 млн баррелей в сутки. До начала войны этот показатель превышал 10 млн. Такие данные приводит ОПЕК со ссылкой на вторичные источники.

Сама Aramco объемы добычи сырой нефти не раскрывает. Однако компания сообщила, что в целом добывала 11,05 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Годом ранее этот показатель составлял 13,3 млн. Производство жидких углеводородов за это время сократилось с 10,8 млн до 8,7 млн баррелей в сутки.

Проблемой для компании стали не только меньшие объемы производства. Под атаками оказывались её нефтяные объекты, штаб-квартира и маршруты экспорта. В частности, несколько раз подвергался атакам нефтепровод «Восток-Запад», по которому нефть доставляется с месторождений на востоке страны в порты на Красном море. Этот маршрут стал особенно важным после начала войны, ведь он позволяет экспортировать нефть в обход традиционных терминалов в Персидском заливе.

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Генеральный директор Aramco Амин Нассер заявил, что геополитическая нестабильность и удары по энергетическим объектам усугубляют глобальный кризис поставок энергоносителей. По его словам, несмотря на сложную ситуацию, компания продолжала выполнять обязательства перед клиентами.

Впрочем, перебои сказались на показателях поставок. В третьем квартале Aramco обеспечивала надежность поставок на уровне 97,8%. Годом ранее этот показатель составлял 99,9%, а во втором квартале 2026 года — 98,4%.

В компании пояснили, что смогли быстро возобновить отгрузку нефти с западного побережья после перебоев в работе нефтепровода. Нассер также сообщил, что Aramco ищет дополнительные мощности для хранения нефти за рубежом и альтернативные маршруты её экспорта.

Несмотря на трудности, компания не останавливает крупные энергетические проекты. На газовом месторождении Jafurah продолжается второй этап работ, который планируется завершить в следующем году. К 2030 году Aramco рассчитывает довести добычу там до 2 млрд стандартных кубических футов газа в сутки.

Еще один проект — нефтяной Zuluf — уже начал добычу нефти. К концу 2026 года он должен выйти на мощность переработки до 600 тысяч баррелей в сутки.

Aramco также объявила о выплате акционерам $21,9 млрд базовых дивидендов за третий квартал. Это столько же, сколько компания направляла на такие выплаты в каждом из двух предыдущих кварталов.

В сентябре Saudi Aramco завершила продажу своей доли в малайзийских нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях PRefChem партнеру Petronas.

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