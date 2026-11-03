Бизнес просит два месяца на адаптацию к новым правилам бронирования работников

Федерация работодателей Украины (ФРУ) предлагает ввести двухмесячный переходный период при изменении критериев, по которым предприятия получают статус критически важных. Это позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям без внезапной утраты возможности бронирования работников. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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ФРУ направила свои предложения министру экономики и окружающей среды Александру Кравченко после встречи премьер-министра Сергея Корецкого с представителями бизнес-ассоциаций 29 октября.

Среди основных предложений федерации:

Дать предприятиям два месяца на адаптацию, если отменяют критерий, по которому они получили статус критически важных.

Продлить действие действующих решений о критичности, срок которых истекает в ноябре-декабре 2026 года.

Разрешить предприятиям всех отраслей претендовать на статус критически важных, убрав ограниченный список секторов.

Сократить срок рассмотрения документов Координационным центром, который может длиться до месяца.

Ввести принцип молчаливого согласия, если рекомендации не предоставлены вовремя, и четко определить основания отказа в статусе.

В федерации подчеркивают, что предполагаемые правила бронирования важны для сохранения персонала, стабильной работы предприятий, наполнения бюджета и обеспечения потребностей обороны.

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Что изменило правительство в правилах бронирования

В конце октября Кабмин обновил правила определения критически важных предприятий и порядок бронирования военнообязанных. В частности, максимальную квоту бронирования для энергетики и оборонно-промышленного комплекса снизили со 100% до 95%. При обоснованной потребности предприятия могут обратиться в специальный Координационный центр по увеличению квоты.

Ранее Союз украинских предпринимателей также призывал сохранить действующие решения о критичности до истечения их срока, если компании выполняют требования, по которым этот статус был предоставлен.

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