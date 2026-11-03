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3 ноября 2026, 13:08 Читати українською

Бизнес просит два месяца на адаптацию к новым правилам бронирования работников

Федерация работодателей Украины (ФРУ) предлагает ввести двухмесячный переходный период при изменении критериев, по которым предприятия получают статус критически важных. Это позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям без внезапной утраты возможности бронирования работников. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Федерация работодателей Украины (ФРУ) предлагает ввести двухмесячный переходный период при изменении критериев, по которым предприятия получают статус критически важных.
Работодатели просят переходный период для новых правил бронирования
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ФРУ направила свои предложения министру экономики и окружающей среды Александру Кравченко после встречи премьер-министра Сергея Корецкого с представителями бизнес-ассоциаций 29 октября.

Среди основных предложений федерации:

  • Дать предприятиям два месяца на адаптацию, если отменяют критерий, по которому они получили статус критически важных.

  • Продлить действие действующих решений о критичности, срок которых истекает в ноябре-декабре 2026 года.

  • Разрешить предприятиям всех отраслей претендовать на статус критически важных, убрав ограниченный список секторов.

  • Сократить срок рассмотрения документов Координационным центром, который может длиться до месяца.

  • Ввести принцип молчаливого согласия, если рекомендации не предоставлены вовремя, и четко определить основания отказа в статусе.

В федерации подчеркивают, что предполагаемые правила бронирования важны для сохранения персонала, стабильной работы предприятий, наполнения бюджета и обеспечения потребностей обороны.

Читайте также: До 1 декабря правила бронирования снова перепишут: чем могут заменить квоты

Что изменило правительство в правилах бронирования

В конце октября Кабмин обновил правила определения критически важных предприятий и порядок бронирования военнообязанных. В частности, максимальную квоту бронирования для энергетики и оборонно-промышленного комплекса снизили со 100% до 95%. При обоснованной потребности предприятия могут обратиться в специальный Координационный центр по увеличению квоты.

Ранее Союз украинских предпринимателей также призывал сохранить действующие решения о критичности до истечения их срока, если компании выполняют требования, по которым этот статус был предоставлен.

Как мы писали: Новые правила бронирования: три ловушки, из-за которых бизнес может потерять критический статус

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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