Федерация работодателей Украины (ФРУ) предлагает ввести двухмесячный переходный период при изменении критериев, по которым предприятия получают статус критически важных. Это позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям без внезапной утраты возможности бронирования работников. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Бизнес просит два месяца на адаптацию к новым правилам бронирования работников
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ФРУ направила свои предложения министру экономики и окружающей среды Александру Кравченко после встречи премьер-министра Сергея Корецкого с представителями бизнес-ассоциаций 29 октября.
Среди основных предложений федерации:
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Дать предприятиям два месяца на адаптацию, если отменяют критерий, по которому они получили статус критически важных.
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Продлить действие действующих решений о критичности, срок которых истекает в ноябре-декабре 2026 года.
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Разрешить предприятиям всех отраслей претендовать на статус критически важных, убрав ограниченный список секторов.
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Сократить срок рассмотрения документов Координационным центром, который может длиться до месяца.
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Ввести принцип молчаливого согласия, если рекомендации не предоставлены вовремя, и четко определить основания отказа в статусе.
В федерации подчеркивают, что предполагаемые правила бронирования важны для сохранения персонала, стабильной работы предприятий, наполнения бюджета и обеспечения потребностей обороны.
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Что изменило правительство в правилах бронирования
В конце октября Кабмин обновил правила определения критически важных предприятий и порядок бронирования военнообязанных. В частности, максимальную квоту бронирования для энергетики и оборонно-промышленного комплекса снизили со 100% до 95%. При обоснованной потребности предприятия могут обратиться в специальный Координационный центр по увеличению квоты.
Ранее Союз украинских предпринимателей также призывал сохранить действующие решения о критичности до истечения их срока, если компании выполняют требования, по которым этот статус был предоставлен.
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