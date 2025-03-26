В Україні у 2025 році підвищення податку на прибуток для банків не буде. Про це голова Податкового комітету
Гетманцев пообіцяв, що підвищення податку на прибуток для банків у 2025 році не буде
В Україні у 2025 році підвищення податку на прибуток для банків не буде. Про це голова Податкового комітету
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За його словами, на форумі обговорили зміст та перспективи всіх фінансових законопроєктів, що на разі розглядаються в Комітеті. Окрему увагу зупинили на підвищенні податку на прибуток на банки у 2025 році.
«Таких перспектив нема. І річ навіть не в економічних підставах для такого рішення, річ в рішенні КСУ, що надав тлумачення принципу стабільності оподаткування та неможливості ретроактивного підвищення податків у січні 2025 року», — заявив Гетманцев.
Нагадаємо
Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що повторне ретроспективне підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% призвело до скорочення капіталу банківської системи. Це, своєю чергою, зменшило можливості банків щодо нарощування кредитного портфеля на 20%.
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