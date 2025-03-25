Во вторник, 25 марта, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о создании почтового банка. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада поддержала в первом чтении создание почтового банка на базе Укрпочты
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«Совет поддержал в первом чтении создание „почта-банка“ на базе Укрпочты», — заявил он.
Законопроект № 13018-д о финансовой инклюзии поддержали 269 народных депутатов.
Данный законопроект предусматривает создание банков финансовой инклюзии, осуществляющих деятельность на основании ограниченной банковской лицензии.
Главная их задача — обслуживание клиентов, не имеющих доступа к получению финансовых услуг.
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщал, что по сути это решение — о возможности запуска «Укрпочты Банка».
«Мы готовимся максимально быстро развернуть сеть такого банка по всей стране, чтобы слова „банковская инклюзивность“ стали реальностью в 100% населенных пунктов нашей страны — даже там, где нет связи, а также для людей с особыми потребностями и ветеранов, которые смогут пользоваться такими услугами на дому», — отметил Смилянский.
Председатель профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев пояснил, что законопроектом в целом предусматриваются следующие изменения:
- ввести новый вид банка — банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей деятельности которого предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях);
- определить на законодательном уровне термины «финансовая инклюзия», «ограниченная банковская лицензия», «банк финансовой инклюзии», а также наделить Национальный банк Украины полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;
- предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, а также строение;
- для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов ограничить банки финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала, а также установить ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику и другое.
Зачем банки финансовой инклюзии
«Банки должны обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в частности социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий (субъектов, чистый годовой доход от любой деятельности которых не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро) в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях», — отметил Гетманцев.
Напомним
«Минфин» писал, что летом 2024 года Украина согласовала с МВФ создание специальных банков, которые могут быть привязаны к почтовой инфраструктуре.
В середине декабря 2023 года гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил о сохранении заинтересованности в передаче ей акций PINbank, перешедшего в собственность государства в рамках исполнения санкций. Тогда против этого выступал Нацбанк.
В мае Фонд госимущества приступил к подготовке к приватизации PINbank.
PINbank ранее принадлежал российскому бизнесмену Евгению Гиннеру.
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