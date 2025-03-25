Из-за массированной кибератаки «Укрзализныця» ограничила продажу билетов в кассах

Ключевая система продажи билетов, на которой работают все кассы «Укрзализныци», выдержала атаку и сохранила работоспособность. Продажа билетов на все поезда пока производится только через кассы с определенными ограничениями. Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци» в телеграм-канале.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Продажа билетов

Как говорится в сообщении, продажа билетов на все поезда в кассах осуществляется исключительно на ближайшие 2 суток: 24 и 25 марта.

В «Укрзализныце» объяснили, что это ограничение позволяет правильно управлять очередью. Также, таким образом, удается обеспечивать приоритетное оформление билетов для военнослужащих и других категорий пассажиров с неотложным путешествием.

В компании добавили, что ожидания в очереди в касс минимизированы до 10−15 минут на крупнейших вокзалах страны.

Возврат билетов

Необходимо за час до отправки рейса на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото билета и контактный номер телефона.

Специалисты компании обработают заявку на возврат в течение 3 суток с момента возобновления работы систем.

«Просим прощения у всех, чьи планы были изменены из-за вражеской атаки: делаем все, чтобы минимизировать ее влияние», — добавили в «Укрзализныце».

Напомним

Как писал «Минфин», 23 марта «Укрзализныця» испытала технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.