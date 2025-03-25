Ключевая система продажи билетов, на которой работают все кассы «Укрзализныци», выдержала атаку и сохранила работоспособность. Продажа билетов на все поезда пока производится только через кассы с определенными ограничениями. Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци» в телеграм-канале.
Из-за массированной кибератаки «Укрзализныця» ограничила продажу билетов в кассах
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Продажа билетов
Как говорится в сообщении, продажа билетов на все поезда в кассах осуществляется исключительно на ближайшие 2 суток: 24 и 25 марта.
В «Укрзализныце» объяснили, что это ограничение позволяет правильно управлять очередью. Также, таким образом, удается обеспечивать приоритетное оформление билетов для военнослужащих и других категорий пассажиров с неотложным путешествием.
В компании добавили, что ожидания в очереди в касс минимизированы до 10−15 минут на крупнейших вокзалах страны.
Возврат билетов
Необходимо за час до отправки рейса на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото билета и контактный номер телефона.
Специалисты компании обработают заявку на возврат в течение 3 суток с момента возобновления работы систем.
«Просим прощения у всех, чьи планы были изменены из-за вражеской атаки: делаем все, чтобы минимизировать ее влияние», — добавили в «Укрзализныце».
Напомним
Как писал «Минфин», 23 марта «Укрзализныця» испытала технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.
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