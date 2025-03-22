«Индекс борща»: как изменилась цена на борщевой набор

В Украине в марте этого года стоимость борща составляет 177 грн, что на 19% больше, чем в прошлом, и на 9% — чем в феврале. Об этом свидетельствуют подсчеты «Украинского клуба аграрного бизнеса».

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Как изменилась стоимость борща

В качестве примера для расчетов взяли рецепт приготовления борща, где на три литра воды понадобятся 300 г капусты, 200 г свеклы, 300 г картофеля, 150 г моркови, 100 г лука, 2 столовых ложки томатной пасты, 30 мл масла, 500 г свиных ребер, а также соль, перец и лавровый лист по вкусу.

Среди этих продуктов:

за год капуста подорожала на 71%, за месяц упала — на 1%,

свекла за год выросла в цене на 51%, а за месяц — на 13%,

картофель подорожал на 26% за год, но за месяц упал на 2%,

морковь за год прибавила 271%, а за месяц — 9,8%,

лук за год подешевел на 1%, а за месяц подорожал — на 5%,

томатная паста за год подорожала на 14%, а за месяц — на 6%,

масло за год выросло в цене на 38%, а за месяц — на 4%,

свиные ребра за год подорожали на 7%, а за месяц цена — на 10%.

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«Если добавить к борщу два ломтика батона (50 г), столовую ложку сметаны (25 г) и зубчик чеснока (5 г), его цена вырастет до 185 грн против 170 грн в прошлом месяце», — подсчитали в УКАБ.