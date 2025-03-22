В Украине в марте этого года стоимость борща составляет 177 грн, что на 19% больше, чем в прошлом, и на 9% — чем в феврале. Об этом свидетельствуют подсчеты «Украинского клуба аграрного бизнеса».
«Индекс борща»: как изменилась цена на борщевой набор
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Как изменилась стоимость борща
В качестве примера для расчетов взяли рецепт приготовления борща, где на три литра воды понадобятся 300 г капусты, 200 г свеклы, 300 г картофеля, 150 г моркови, 100 г лука, 2 столовых ложки томатной пасты, 30 мл масла, 500 г свиных ребер, а также соль, перец и лавровый лист по вкусу.
Среди этих продуктов:
- за год капуста подорожала на 71%, за месяц упала — на 1%,
- свекла за год выросла в цене на 51%, а за месяц — на 13%,
- картофель подорожал на 26% за год, но за месяц упал на 2%,
- морковь за год прибавила 271%, а за месяц — 9,8%,
- лук за год подешевел на 1%, а за месяц подорожал — на 5%,
- томатная паста за год подорожала на 14%, а за месяц — на 6%,
- масло за год выросло в цене на 38%, а за месяц — на 4%,
- свиные ребра за год подорожали на 7%, а за месяц цена — на 10%.
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«Если добавить к борщу два ломтика батона (50 г), столовую ложку сметаны (25 г) и зубчик чеснока (5 г), его цена вырастет до 185 грн против 170 грн в прошлом месяце», — подсчитали в УКАБ.
Источник: Минфин
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