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22 марта 2025, 11:02 Читати українською

«Индекс борща»: как изменилась цена на борщевой набор

В Украине в марте этого года стоимость борща составляет 177 грн, что на 19% больше, чем в прошлом, и на 9% — чем в феврале. Об этом свидетельствуют подсчеты «Украинского клуба аграрного бизнеса».

В Украине в марте этого года стоимость борща составляет 177 грн, что на 19% больше, чем в прошлом, и на 9% — чем в феврале.
Фото: depositphotos

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Как изменилась стоимость борща

В качестве примера для расчетов взяли рецепт приготовления борща, где на три литра воды понадобятся 300 г капусты, 200 г свеклы, 300 г картофеля, 150 г моркови, 100 г лука, 2 столовых ложки томатной пасты, 30 мл масла, 500 г свиных ребер, а также соль, перец и лавровый лист по вкусу.

Среди этих продуктов:

  • за год капуста подорожала на 71%, за месяц упала — на 1%,
  • свекла за год выросла в цене на 51%, а за месяц — на 13%,
  • картофель подорожал на 26% за год, но за месяц упал на 2%,
  • морковь за год прибавила 271%, а за месяц — 9,8%,
  • лук за год подешевел на 1%, а за месяц подорожал — на 5%,
  • томатная паста за год подорожала на 14%, а за месяц — на 6%,
  • масло за год выросло в цене на 38%, а за месяц — на 4%,
  • свиные ребра за год подорожали на 7%, а за месяц цена — на 10%.

Читайте также: В марте в Украине существенно подорожали овощи, молочные продукты и курятина — УКАБ

«Если добавить к борщу два ломтика батона (50 г), столовую ложку сметаны (25 г) и зубчик чеснока (5 г), его цена вырастет до 185 грн против 170 грн в прошлом месяце», — подсчитали в УКАБ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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