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20 марта 2025, 13:04 Читати українською

$30 млрд финпомощи от США: эффективно ли использовала их Украина

Сколько Украина получила денег от США, на что, почему эксперты приводят разные цифры, и были ли они потрачены эффективно? Эти вопросы продолжают обсуждать политики и эксперты. В этот раз поводом стало сообщение Счетной палаты о полученной от США помощи в 2022—2024 годах. Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина восприняли это сообщение по-разному.

Сколько Украина получила денег от США, на что, почему эксперты приводят разные цифры, и были ли они потрачены эффективно?

Единственное, в чем они сходятся, так это в том, что в 2022—2024 годах прямая бюджетная поддержка, оказанная Правительством США, составила чуть более 30 млрд долларов, большая часть которых прошла через три программы:

  • Проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine) — 27,05 млрд долларов, из них для ПФУ — 12,7 млрд долларов;
  • Дополнительное соглашение № 8 к Соглашению о выполнении задачи в сфере развития — 1,7 млрд долларов;
  • Грант Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества — 1,1 млрд долларов.

Версия Гетманцева: финпомощь от США использована эффективно

Счетная палата подтвердила, что средства финансовой помощи США были использованы эффективно и в соответствии с заключенными соглашениями.

Периодически слышим информацию, что Украина якобы куда-то дела огромные средства (250−300−350 млрд долларов), предоставленные США. Цифры впечатляют, ведь в последней до начала полномасштабной войны 2021 год весь наш ВВП был чуть меньше 200 млрд долларов, а все доходы государственного бюджета тогда составили 47,5 млрд долларов.

Что касается средств от правительства США, было проведено четыре аудита Счетной палаты, в том числе и при поддержке Центра совершенства аудита Офиса правительственной подотчетности США:

  • финансовый аудит гранта Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества — подтвердил достоверность отчетности, связанной с грантом; нарушений законодательства о поступлении и учете средств гранта — не выявлено;
  • аудит эффективности программы «Прямая бюджетная поддержка Правительства США и других доноров для обеспечения жизненно важных потребностей населения Украины в условиях войны» — подтвердил целевое использование грантовых средств на обеспечение базовых потребностей населения, в частности, на оплату труда педагогов и медиков;
  • аудит эффективности программы «Прямая бюджетная поддержка США в начале военного вторжения России в Украину: Предотвращение коллапса и сохранение стрессоустойчивости украинской системы медицинских услуг» — подтверждено, что 1,7 млрд долларов прямой бюджетной поддержки были направлены на финансирование программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, что обеспечило бесперебойное предоставление медицинских услуг;
  • аудит эффективности программы «Устойчивость Пенсионного фонда Украины в условиях военного положения» — подтвердил, что в условиях войны ПФУ удалось обеспечить стабильные выплаты пенсий для более 10 млн пенсионеров (в частности, и благодаря привлечению займов и грантов по Проекту PEACE, основным донором которого были США), а выделенные 12,7 млрд долларов были использованы по назначению.

По результатам выявленных нарушений и предоставленных рекомендаций:

  • «єПідтримка» — возмещено 4,2 млн долларов (122,7 млн грн) от 19 тыс. лиц, неправомерно получивших помощь;
  • возвращено в бюджет 500 тыс. долларов (14,6 млн грн), переплаченных по пакету медицинских услуг «Обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи»;
  • возмещено 140 тыс. долларов из 1,6 млн долларов (4,3 млн грн из 46,8 млн грн) других переплат, осуществленных НСЗУ.

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Версия Нины Южаниной: это манипуляция

Как видите, это сайт Счетной палаты Украины. Написано, что СП подтвердила использование средств поддержки США в 2022—2024 годах.

Что же подтвердила/проверила Счетная палата? Какие виды аудитов проводились в течение 2022−2024 годов, кто проводил и какие выводы СП?

В сообщении на сайте Счетной палаты с таким манипуляционным заголовком идет речь только о:

1. Финансовый аудит гранта в сумме 1,1 млрд долл. США, проведенный предварительным составом СП.

СП осуществила процедуры тестирования на соответствие подготовки Финансовой отчетности и операций требованиям законодательства и нормативных актов, то есть бухучет проверен, нарушений не установлено. Таков он финансовый аудит.

Отчет от 14.07.2023

2. Аудит эффективности прямой бюджетной поддержки США в начале вторжения россии в Украину (период проверки: январь-апрель, июнь-июль 2022 года) в сумме 1,7 млрд долл. США, проведенный предварительным составом СП.

СП была проанализирована информация Казначейства по зачислению средств DBS в государственный бюджет и отчеты Минфина в USAID и Всемирный банк по использованию средств DBS на заработную плату работников-предоставителей медицинских услуг и результативных показателей. Отчетные данные Минфина, по сравнению с данными НСЗУ.

Установленные несущественные переплаты отдельным поставщикам медицинских услуг не повлияли на правомерность использования средств DBS.

Отчет от 21.12.2023

3. Аудит эффективности прямой бюджетной поддержки Правительства США и других доноров для обеспечения жизненно важных потребностей населения Украины в условиях войны в сумме 1,088 млрд евро (полученные в 2022 году), проведенный предварительным составом СП.

СП было исследовано соблюдение требований Соглашения о гранте по недопущению использования средств гранта на «Исключенные расходы». Соответствие получателей помощи требованиям Соглашения о гранте, а это педагоги и медицинские работники.

В результате были даны рекомендации по усовершенствованию некоторых процедур.

Отчет от 21.12.2023

4. Аудит эффективности привлеченных займов, грантов Проекта РЕАСЕ, в том числе Правительства США для обеспечения стабильности выплаты пенсий в размере 12,7 млрд долл. США (полученные в 2022—2023 гг.), проведенный Пищанской, ныне действующей главой СП.

СП исследовала использование средств, в соответствии с целями и условиями соглашений, учитывая установленные ограничения их использования, а также как обеспечен контроль за их использованием.

В результате рекомендовала Пенсионному фонду продолжить усовершенствование своих внутренних рабочих процессов и обеспечить взаимодействие между государственными реестрами для повышения эффективности и прозрачности пенсионных выплат.

Отчет от 22.10.2024

Это все! Считаю, что введение в заблуждение граждан через лживые заголовки при представлении информации государственным институтом заслуживает реакции компетентных органов.

Источник: Минфин
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