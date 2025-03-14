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14 марта 2025, 10:50 Читати українською

Если Штаты стопорнут всю помощь Украине: способна ли ЕС ее заменить

Европейские государства могут компенсировать полное прекращение американской помощи Украине во многих областях. При сравнительно небольших дополнительных расходах это возможно в финансовой сфере, говорится в исследовании Кильского института мировой экономики (IfW), рассказывает Deutsche Welle.

Европейские государства могут компенсировать полное прекращение американской помощи Украине во многих областях.

Более сложно заменить американское оружие, боеприпасы и другую военную помощь. Но и это Европа может сделать, хотя и не по всем позициям, так как в настоящее время нет адекватной замены военной разведке США. «Наши данные показывают, что Европа сможет в значительной степени компенсировать помощь США, но только в том случае, если политики будут действовать решительно. Пока что Европа движется в этом направлении слишком медленно», — сказал директор по исследованиям IfW Кристоф Требеш (Christoph Trebesch).

Европа расходует лишь 0,1% ВВП на помощь Украине

Согласно исследованию, европейские правительства в настоящее время тратят в среднем только 0,1% своего валового внутреннего продукта (ВВП) в год на помощь Украине. Чтобы компенсировать возможный выход США из программ помощи, взнос для всех государств и институтов ЕС должен увеличиться до 0,21%. Это означало бы увеличение объема помощи с нынешних 44 до 82 млрд евро в год. Рост расходов на Украину особенно коснется институтов ЕС (они должны вырасти с 16 до 36 млрд евро), Германии (рост с 6 до минимум 9 млрд евро), Великобритании (с 5 до 6,5 млрд), Франции (с 1,5 до 6 млрд), Италии (с 0,8 до 4,5 млрд) и Испании (0,5 до 3 млрд).

«Для отдельных государств это означает значительное увеличение их помощи Украине. Поэтому EC должен стимулировать это, например, через приоритетный доступ к новым фондам обороны ЕС», — сказал Требеш. Если бы вся Европа последовала примеру Дании и ежегодно расходовала бы на помощь Киеву более 0,5% ВВП, то помощь США могла бы быть компенсирована даже со значительным запасом.

Что в дефиците

Согласно данным, самая большая зависимость от американского вооружения в настоящее время связана с ракетными системами залпового огня, такими как HIMARS, артиллерийскими боеприпасами и системами ПВО большой дальности, такими как Patriot. В других областях, включая артиллерию или основные боевые танки, большинство поставляемых в Украину систем вооружения уже сегодня европейского производства.

«Европа уже давно не просто поставляет оружие из существующих запасов, но и заказывает большую часть оружия для Украины напрямую у промышленности. Этот процесс должен быть значительно ускорен за счет твердых обязательств по закупкам, особенно в отношении производства артиллерийских боеприпасов», — указал Требеш.

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Чтобы пополнить запасы критически важных систем производства США и боеприпасов для них, Европа могла бы перейти к их закупке на международном рынке или к закупке аналогичных систем, например, в Южной Корее и Израиле. Кроме того, европейские правительства могут заказывать оружие производителям непосредственно в Украине, например, беспилотники.

Источник: Минфин
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