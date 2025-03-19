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19 марта 2025, 15:25 Читати українською

Северная Корея благодаря кибермошенничеству стала третьим крупнейшим владельцем биткоинов в мире

Северная Корея стала третьим крупнейшим владельцем биткоинов в мире после того, как ее хакеры перевели украденные Ethereum в Bitcoin. Об этом сообщает Межа со ссылкой на The Times.

Северная Корея стала третьим крупнейшим владельцем биткоинов в мире после того, как ее хакеры перевели украденные Ethereum в Bitcoin.
Фото: pixabay.com

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Сейчас в Северной Корее имеется 13 580 биткоинов, что составляет примерно $1,14 млрд. Это поставило страну выше Сальвадора и Бутана по количеству принадлежащих правительствам биткоинов.

Северная Корея теперь занимает третье место среди правительств мира по количеству биткоинов, уступая лишь США (198109 BTC) и Великобритании (61245 BTC).

Сальвадор, известный своей поддержкой биткоина как законного платежного средства, владеет около 6117 BTC, в то время как Бутан имеет 10 635 BTC.

Для Северной Кореи криптовалютный рынок важен как инструмент для ухода от международных санкций и финансирования государственных операций.

Важно отметить, что в отличие от стран, как Сальвадор, открыто поддерживающих биткоин, Северная Корея активно использует криптовалюты из-за незаконных действий, в частности кибератаки.

Атака на криптовалютную биржу Bybit является лишь одним из многих случаев, когда северокорейские хакеры похитили крупные суммы криптовалюты. Такая деятельность подчеркивает роль Северной Кореи в использовании криптовалюта для обхода международных санкций и финансирования государственных программ.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2025 года хакеры сломали одну из самых крупных криптовалютных бирж Bybit и вывели Ethereum на $1,46 млрд. Это самая масштабная кража в истории этой отрасли. Считается, что ответственность за злом несут хакеры из Северной Кореи, а именно группировка Lazarus.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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