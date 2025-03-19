Декларация о доходах в 2025 г.: как не получить штраф за ошибку и неподачу

С 1 января по 1 мая продолжается кампания декларирования доходов физических лиц: граждане должны, путем подачи налоговой декларации об имущественном состоянии, задекларировать полученные в прошлом году доходы и самостоятельно рассчитать сумму налога с доходов физических лиц (НДФЛ) и военного сбора (ВС). Предельный срок подачи налоговой декларации об имущественном положении и доходах — 30 апреля 2025 года. Как, отчитываясь о своих заработках, не совершить ошибок, и каким штрафам можно себя подвергнуть, рассказала адвокат Ario Law Firm Наталья Олексив.

Кому не нужно подавать декларацию

Налоговое законодательство далеко не всех обязывает подавать декларацию. В частности, освобождаются от обязанности подавать декларацию лица, которые получали:

необлагаемые налогом доходы, которые определены в ст. 165 Налогового кодекса Украины (например, социальная материальная помощь, государственные премии и стипендии, средства, полученные в дар и др.);

доходы, исключительно от налоговых агентов, то есть от юридического лица или его обособленного подразделения, самозанятого лица (ФОПа или лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) и представительства нерезидента — юридического лица;

доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых, согласно Налоговому кодексу, не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке, и/или по которым при нотариальном удостоверении договоров был уплачен налог;

доходы в виде объектов наследства, облагаемых налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог, в соответствии с требованиями пункта 174.3 статьи 174 НК.

Указанные доходы следует отразить в декларации, если человек обязан ее подавать в отношении других видов доходов.

Когда подавать декларацию обязательно

Вот основные случаи, когда нужно самостоятельно декларировать полученные доходы:

Сдача в аренду недвижимого или движимого имущества. При этом нет обязанности подавать декларацию в случае, если арендатором имущества выступал налоговый агент (юридическое лицо или ФОП).

Продажа или обмен движимого имущества. Исключение — если покупателем имущества является налоговый агент (юридическое лицо или ФОП) или продажа/обмен осуществлена посредством юридического лица или ФОП, и НДФЛ и ВС были уплачены при оформлении сделки. Также не нужно отчитываться, если доход получен от первой продажи легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда.

Продажа или обмен недвижимости. Однако не нужно подавать декларацию, если покупателем имущества является налоговый агент (юридическое лицо или ФОП) или доход получен от первого за год продажи или обмена недвижимости, который прежде был в собственности не менее трех лет или получен по наследству. Также не следует отчитываться, если НДФЛ и ВС были уплачены при нотариальном удостоверении соответствующего договора.

Получение наследства или подарков. Исключение состоит в получении наследства и подарков от члена семьи первой или второй степени родства (от родителей, мужа или жены, детей, в т. ч. усыновленных, родных братьев и сестер, бабы и деда, внуков).

Также нет обязанности отчитываться, если стоимость подарка (кроме денежных выплат) не превышает 25% одной минимальной заработной платы в расчете на месяц (для 2024 года — это 1 775 грн). Кроме этого, не должны отчитываться инвалиды I группы, люди, имеющие статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, в случае получения в наследство недвижимого и/или движимого имущества, и/или денежных средств.

Получение инвестиционной прибыли (или убытка) от операций по продаже/обмену ценных бумаг, корпоративных прав. Осуществление сделок с инвестиционными активами с использованием услуг профессионального торговца ценными бумагами, включая банк, не освобождает человека от подачи декларации.

В то же время человек не должен подавать декларацию, если полученная инвестиционная прибыль за 2024 год не превышала 4 240 грн, или инвестиционная прибыль получена от продажи акций (других корпоративных прав), полученных в собственность в процессе приватизации в обмен на приватизационные компенсационные сертификаты, непосредственно полученные, как компенсация суммы его взноса в учреждения с долговыми обязательствами НБУ и с государственными ценными бумагами, эмитированными Минфином, учитывая курсовые разницы.

Получение иностранных доходов, то есть доходов, полученных за пределами Украины, в которые, в частности, включаются:

проценты, дивиденды, роялти и любые другие виды пассивных доходов,

наследие, подарки, выигрыши, призы;

доходы от выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым и трудовым договорам;

доходы от предоставления в аренду (пользование) имущества, расположенного за пределами Украины;

доходы от продажи имущества, расположенного за пределами Украины;

доходы от отчуждения инвестиционных активов, в том числе корпоративных прав, ценных бумаг;

другие доходы от любых видов деятельности вне таможенной территории Украины или территорий, неподконтрольных контролирующим органам.

Доходы, полученные в иностранной валюте, перечисляются в гривне по курсу НБУ, действующему на момент их начисления (получения).

Если, в соответствии с международными договорами, человек имеет право уменьшить годовое налоговое обязательство на сумму налогов, уплаченных за границей, такое уменьшение указывается в годовой налоговой декларации.

Что говорит налоговая о декларировании зарубежных доходов

Согласно разъяснениям Государственной налоговой службы, размещенных в ЗИР, если налоги уплачивались за пределами Украины, то физическое лицо для подтверждения данного факта должно предоставить в контролирующий орган справку о сумме уплаченного налога, сбора, а также о базе/объекте налогообложения от государственного органа страны, где был получен доход (прибыль).

Эта справка должна быть легализована в этой стране или в украинском дипломатическом учреждении за границей, если иное не предусмотрено международными договорами Украины. Справка о сумме уплаченного налога, сбора, а также о базе/объекте налогообложения должна сопровождаться нотариально заверенным переводом на украинский язык.

Важно, что засчитывается сумма уплаченного налога за пределами Украины в сумме, не превышающей сумму налога, которую нужно было бы уплатить в Украине.

То есть, если за границей вы уплатили налог в размере 50 тыс. грн, а в Украине определено к оплате 30 тыс. грн, то налог в Украине не уплачивается. Если же за границей уплачено 30 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 50 тыс. грн налога, нужно будет доплатить разницу — 20 тыс. грн.

Если документов об уплате налогов за границей нет, тогда человеку нужно подать заявление в налоговый орган по его месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.

При этом те украинцы, которые были вынуждены покинуть Родину из-за войны и получают в иностранных юрисдикциях финансовую помощь, например, в рамках национальных программ помощи беженцам, не должны платить за это налог в Украине.

Действие этой нормы распространяется на все формы предоставления указанной помощи, в том числе от иностранных благотворительных организаций. Для плательщика налога, получавшего вышеперечисленные доходы, декларация не подается.

Обязанность подавать декларацию возложена также на физических лиц, которые должны представлять отчет о контролируемых иностранных компаниях (КИК).

Напомним, что с 2024 года контролером КИК является физическое лицо — резидент Украины, который:

владеет долей в иностранном юридическом лице в размере более 50%, или

владеет долей в иностранном юридическом лице в размере более 10%, если несколько физических или юридических лиц — резидентов Украины владеют долями в иностранном юридическом лице, размер которых совокупно составляет 50% и более, или

отдельно или вместе с другими резидентами Украины — связанными лицами осуществляет фактический контроль над иностранным юридическим лицом.

Контроллеры КИК обязаны представлять отчет о КИК одновременно с подачей годовой декларации. При этом в таких случаях они подаются исключительно в электронной форме.

В соответствии с действующими сейчас правилами (Закон от 04.12.2024 № 4113-IX), к контролирующим лицам не будут применяться штрафные санкции за неподачу отчетов КИК в период с 1 января 2022 года и в течение действия военного положения, если такие отчеты будут поданы в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Подать годовую декларацию должны люди, которым в течение 2024 года были списаны долги, не связанные с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности, если сумма списанного долга превышает 25% минимальной заработной платы (в расчете на год) на 1 января отчетного налогового года (для 2024 года — это 1 775 грн).

Списанный долг считается дополнительным благом человека и должен быть отражен в декларации, если кредитор уведомил человека о таком списании заказным письмом либо путем заключения соответствующего договора, либо предоставлением уведомления под подпись лично.

В противном случае, кредитор обязан самостоятельно выполнить все обязанности налогового агента по таким доходам.

Человек должен задекларировать и уплатить налоги с суммы задолженности по заключенному им гражданско-правовому договору, по которой истек срок исковой давности (то есть 3 года) и которая превышает 50% месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года (в 2024 году — это 1 514 грн).

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Куда и как подается декларация

Физическое лицо представляет декларацию в контролирующий орган по своему налоговому адресу (по месту регистрации, по которому он взят на учет, как налогоплательщик в контролирующем органе).

Если лицо снято с регистрации по одному адресу и не зарегистрировано по другому, то оно должно подать декларацию в контролирующий орган по предварительному налоговому адресу.

Внутри перемещенное лицо подает декларацию в тот же контролирующий орган, в который подал заявление по форме № 5ДР со справкой о взятии на учет. Однако если такие действия не совершены, то декларация подается налогоплательщиком по адресу (местонахождению) контролирующего органа, который перемещен со временно оккупированной территории.

Подать Декларацию можно следующими способами:

лично или с помощью уполномоченного лица;

почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи, то есть не позднее 25.04.2025;

в электронной форме через электронный кабинет плательщика (подробное видео, как это сделать, можно посмотреть здесь) или через мобильное приложение «Моя налоговая».

Подача декларации в электронной форме достаточно удобным способом, так как сервисы ГНС позволяют частично автоматически заполнять декларации на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налога, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

Сроки уплаты налогов, определенных в декларации

Самостоятельно задекларированные лицом НДФЛ и военный сбор уплачиваются до 1 августа в бюджет по своему налоговому адресу. Физическое лицо, которое после подачи декларации сменило место жительства и подала в контролирующий орган соответствующее заявление (форма № 5ДР), задекларированную сумму налогового обязательства, уплачивает обязательство по новому налоговому адресу.

Штрафы за неподачу декларации

Штрафы за неподачу или несвоевременную подачу декларации составляет 340 грн — если это первое такое нарушение, и 1 020 грн — за каждое повторное нарушение в течение года.

В случае доначисления налоговым органом сумм налоговых обязательств, которые лицо должно было определить самостоятельно, применяется штраф в размере 10% суммы доначисленного налога, а если налоговая сочтет, что уменьшение суммы налога совершено умышленно, — штраф составит 25%.

Если в течение 1095 дней орган ГНС повторного определит сумму налогового обязательства, что было осуществлено вторично умышленно, размер штрафа будет равен 50% этой суммы.

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При несвоевременной уплате сумм налогов, определенных в декларации, штраф будет составлять 5% погашенной суммы налога при задержке уплаты до 30 календарных дней, а при задержке свыше 30 календарных дней — 10%. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) налогов умышленно применяется штраф в размере 25% от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) обязательства.