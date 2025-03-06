За донат: как изменится уплата налогов для благотворителей и получателей помощи

Верховная Рада изменила порядок уплаты налогов со средств, которые направляются на благотворительность. Инициаторы документа говорят, что новый порядок будет стимулировать граждан и бизнес более активно донатить. Так ли это — разбирался «Минфин».

Украина входит в топ-5 стран, по количеству граждан, которые занимаются благотворительностью. Об этом свидетельствует свежий глобальный опрос о благотворительности, волонтерстве и помощи нуждающимся от Gallup. Согласно опросу, 65% украинских респондентов сообщили, что занимаются такой деятельностью, что поставило Украину на 4 место в рейтинге.

Поддержать жертвователей депутаты решили налоговыми стимулами. Как отметил глава профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, соответствующий закон открывает новые возможности для развития благотворительной деятельности в стране. То есть, по идее, и люди, и бизнес теперь станут донатить еще больше.

Что изменится для бизнеса и волонтеров

Законопроект № 1238-д, которым устанавливаются новые правила уплаты налогов для благотворителей, сейчас находится на подписи у Президента. Речь идет о довольно крупных суммах. Например, только 50 самых крупных компаний страны на помощь армии и пострадавшим от российского вторжения гражданам направили порядка 60 млрд грн.

Но нынешние налоговые правила сильно ограничивают возможности бизнеса увеличивать пожертвования. Сейчас без уплаты налогов на эти цели можно направлять только 4% от прибыли предприятия. Законопроект увеличивает эту часть до 8%. При этом не платить налог на прибыль с перечисляемых на благотворительность сумм компании смогут лишь в том случае, если получателями выступают благотворительные организации, внесенные в специальный реестр.

«Проще говоря, теперь юрлица смогут предоставлять помощь благотворительным организациям в размере 8% своей прибыли за прошлый год без негативных налоговых последствий для своего бизнеса. Такое правило будет действовать до конца календарного года, в котором отменят военное положение», — пояснил «Минфину» руководитель практики налогового права ЮФ «Ильяшев и партнеры» Иван Маринюк.

«Много компаний в Украине зарегистрированы плательщиками налога на прибыль. При его уплате они используют специальные корректировки. По общему правилу, такой бизнес может передавать на бесплатной основе свои деньги и другие активы неприбыльным организациям, в том числе благотворительным фондам, то есть заниматься благотворительностью.

Такая передача признается затратами бизнеса, за счет которых он имеет право уменьшать свой налог на прибыль. Но во избежание злоупотреблений, законодательством ограничена возможность признания таких затрат в пределах определенного лимита. Все, что выше, — не признается затратами.

До недавнего времени такой лимит составлял 4%, в новом законе его повысили до 8%. Но такое увеличение будет доступно только бизнесу, который более 4% из этих 8% передал благотворительным фондам", — говорит руководящий юрист практики налогово-транзакционного и международного налогообложения юридической компании Arzigner Денис Ерсой.

Вместе с тем определенные ограничения все же остались.

«Если плательщик налога на прибыль в прошлом году получил убытки, лимит на благотворительные траты будет нулевым. Исключения — по предоставлению помощи армии (ВСУ, Нацгвардии и другим военным подразделениям) — она будет учитываться в затратах без ограничений», — добавил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Есть еще одно важное нововведение. «Это касается волонтеров, собирающих донаты. В законе прописано, что такие средства не будет облагаться налогами. Это большой плюс, так как фактически выводит волонтеров из-под рисков годами судиться по налогам за собранные на благотворительность средства», — уточняет Ростислав Кравец, старший партнер ЮФ «Кравец и Партнеры».

Для получателей помощи

Также, по словам Забловского, новый закон уравнял подходы к налогообложению благотворительной помощи в денежной и не денежной (товарами и услугами) формах.

Это изменение прописано для получателей благотворительной помощи.

По словам Дениса Ерсоя, по ныне действующим правилам не нужно уплачивать налог из помощи, предоставленной в денежной форме благотворительными организациями, Обществом Красного Креста, а также за счет государственного и местных бюджетов в пользу граждан, пострадавших от вооруженной агрессии рф. Новым законом уточнено, что не должна облагаться налогом также благотворительная помощь, предоставленная гражданам в не денежной форме, и направляемая на восстановление утраченного жилья, решение жилищных, социальных и бытовых проблем.

«Например, если гражданские лица, пострадавшие от ракетного удара или атаки дронов, получили помощь от общественных организаций или благотворительных фондов, то денежная помощь не облагается налогом, в соответствии с действующим законодательством. Ранее любая помощь в натуральной форме, скажем, обеспечение фанерой для временного закрытия окон, облагалась налогом», — пояснила суть новации депутат Галина Васильченко.

Таким образом, полученные рядовыми украинцами от благотворителей стройматериалы или, к примеру, новые квартиры (а такая практика тоже существует) уже не будут считаться доходом, соответственно, с их стоимости не нужно будет отдавать в казну 18% НДФЛ.

При этом определенная недосказанность по этой части все же осталась. «Закон не уточняет, должна ли облагаться налогом такая благотворительная помощь, предоставленная до его вступления в силу», — отметил Денис Ерсой.

Больше донатов или налоговая оптимизация

Станет ли украинский бизнес действительно донатить еще больше после вступления в силу новых налоговых правил?

Глава концерна «Ярослав» Александр Барсук говорит, что прописанные в законе нововведения — «это в целом неплохо». И многих они действительно простимулируют помогать еще больше.

«Можно за счет них экономить на налогах, особенно на товарном эквиваленте. Благотворительность становится интересней в разы. Но, с другой стороны, потеряет бюджет по части недополученных налоговых отчислений. Не совсем понятно, зачем это делается, особенно в условиях войны. Возможно, для больших прозрачных предприятий, в том числе иностранных, которым нововведения позволят легально „оптимизировать“ налоги», — говорит Барсук.

Ростислав Кравец также говорит о том, что новые налоговые льготы могут стать «схемой».

"У части крупных компаний есть свои благотворительные фонды. То есть, прогоняя через них средства, они смогут в два раза увеличить экономию на налогах. Тем более, что в законе не прописано, как станут контролировать трату этих благотворительных взносов и пресекать злоупотребления.

Также не предоставлено экономических расчетов — сколько потеряет бюджет. Что касается волонтеров, то тоже остаются вопросы. К примеру, не прописано ни специального статуса для счетов, на которые собирают донаты, ни специального режима расходования этих средств. Для недобросовестных людей такие послабления могут послужить возможностью уклонения от уплаты НДФЛ", — добавил юрист.

Впрочем, определенный контроль, конечно же, будет.

«В новом законе указано, что в случае предоставления помощи гражданам налоговый агент (компания — ред.) должен отражать стоимость такой помощи в налоговой отчетности и направлять ее в налоговую службу. Не исключено, что Министерство финансов таким образом хочет отслеживать, какие суммы не облагаются налогом, и оценивать потенциальные „потери“ бюджета», — говорит Денис Ерсой.

Но как в последующем контролирующие органы могут использовать такую информацию, и не пойдет ли она во вред бизнесу, пока неясно.