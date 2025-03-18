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18 марта 2025, 11:03 Читати українською

Депозит по наследству: как передать, получить и уплатить налоги

В реалиях, в которых оказалась Украина, становится все больше ситуаций, когда родственникам нужно получить деньги с банковских счетов умершего. Как это сделать и какие налоговые последствия могут возникнуть по результатам получения такого наследства, рассказала начальник управления организации выплат вкладчикам и операционной поддержки банков, которые выводятся с рынка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц Елена Ракарчук.

В реалиях, в которых оказалась Украина, становится все больше ситуаций, когда родственникам нужно получить деньги с банковских счетов умершего.

Два варианта заранее распорядиться своим депозитом

Наследование права на вклад в банке (финансовом учреждении) регулируется ст. 1228 Гражданского кодекса Украины. Она устанавливает, что право на вклад входит в состав наследства, вне зависимости от способа распоряжения им.

У вкладчика есть два способа заранее распорядиться своим депозитом: составить завещание (традиционный вариант) или соответствующее распоряжение банка (вариант, предусмотренный только для финансовых учреждений). Если есть оба этих документа, но, как наследники, в них указаны разные лица, юридическую силу будет иметь документ, составленный позже.

Как узнать о вкладе

Распространенным вариантом остается также тот, когда никакого документа, удостоверяющего последнюю волю наследодателя относительно обращения со своими деньгами, нет. Тогда вклад наследуется на общих основаниях по закону — сначала дети, один из супругов, родители, потом родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед и т. д.

Причем каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование не только в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, но и когда они отстранены от права на наследование, они не приняли наследство или отказались от его принятия.

Для получения средств наследнику необходимо обратиться в отделение банка со следующими документами:

  • паспорт,
  • РНУКПН (идентификационный код),
  • оригинал (или нотариально заверенная копия) свидетельства о смерти человека,
  • оригинал свидетельства о праве на наследство, удостоверенный нотариально или соответствующим решением суда.

В свидетельстве о праве на наследство должны быть указаны: номер вкладного счета, название банка, ФИО наследника/наследников, дата составления завещания.

При наследовании по закону всей этой информации наследники могут не знать, как и вообще о том, были ли у умершего депозиты или открытые счета в банках и в каких именно. Найти эти данные помогает нотариус, услугами которого пользуются наследники при открытии наследственного дела. Нотариус обращается в финучреждения и Фонд гарантирования с запросом о наличии средств умершего, и таким образом гражданин получает результат, а банк узнает о факте смерти клиента.

Самостоятельно такую информацию без лишней нужды банк о вкладчиках не обновляет. Обязательную идентификацию клиентов банк проводит еще до установления деловых отношений с ними, тогда как периодическую — в соответствии со степенью рискованности деловых отношений с клиентом: при высокой — не реже одного раза в год, средней — не реже одного раза в три года, и при отсутствии рисков — не реже одного раза в 5 лет (Постановление Правления НБУ от 19.05.2020 № 65).

Поэтому, когда по истечении срока депозита вкладчик не обращается в банк за своими деньгами, банк обычно автоматически продлевает действие договора на новый срок. Если финучреждению становится известен факт смерти клиента, его счета в банке блокируются до момента обращения наследника, любые другие операции, кроме выдачи средств наследнику, запрещены.

Куда обращаться по вкладу

Процедура наследования средств в банке (как депозита, так и с текущих счетов) занимает от двух до четырех недель и включает следующие этапы:

  • банк получает запрос от нотариуса о наличии денежных средств на счетах;
  • на основании полученной информации от банка нотариус готовит свидетельство о праве на наследство;
  • наследник с этим свидетельством обращается в банк;
  • банк открывает счет наследнику и переводит на него средства (если наследник не хочет открывать счет в банке, средства могут быть выданы наличными в кассе).

Если унаследованный вклад был размещен в банке, который на момент получения свидетельства о праве на наследство признан неплатежеспособным, к действиям наследника прилагается еще одно: для получения гарантированной суммы вклада сначала нужно в письменном виде обратиться в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Необходимо будет подать заявление о выплате гарантированной суммы возмещения.

К заявлению прилагаются:

  • заверенная личной подписью наследника копия паспорта или другого документа, который удостоверяет личность наследника вкладчика и может быть использован на территории Украины для совершения сделок, с информацией о фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии (при наличии), номере, наименовании или коде органа, который выдал документ, дате выдачи;
  • заверенная личной подписью наследника копия идентификационного кода.
  • нотариально заверенная копия документа, который дает право на получение возмещения на правах наследства.

После получения ответа от Фонда о выплате средств наследник может обратиться в любое отделение банка-агента (на сегодняшний день их насчитывается 16).

Следует помнить: если речь идет о наследовании депозита, выплатить должны не только его тело, но и начисленные проценты, ведь согласно части 2 ст. 608 Гражданского кодекса Украины, со смертью вкладчика обязательство банка по начислению процентов не прекращается.

В случае признания банка неплатежеспособным, начисление процентов по вкладам прекращается в день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка. Напомним: на время военного положения и трех месяцев после его отмены гарантируется 100% выплат по вкладам.

Налоги при наследовании и с процентов

Наследство облагается налогом на доходы физических лиц по ставкам 0%, 5% или 18%.

0% — для наследников первого (дети, в том числе усыновленные и рожденные после смерти наследодателя, муж или жена, родители) и с 2017 года — второй степени родства (родные братья и сестры, баба и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки). В таком случае годовую декларацию об имущественном положении и доходах подавать не нужно, если для этого отсутствуют другие основания.

5% — для других наследников (тети и дяди, лица, проживавшие одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства, другие родственники, иждивенцы наследодателя).

18% — вне зависимости от степени родства, применяется, если наследодатель или наследник является нерезидентом.

Наследники, получившие наследство, облагаемое налогом по ставкам 5% и 18% НДФЛ, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и включить в нее суммы такого дохода.

Также наследники, за исключением тех, кто получил наследство по нулевой ставке налога, должны уплатить военный сбор, размер которого с 1 декабря 2024 повышен с 1,5% до 5%.

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Проценты по депозиту подлежат налогообложению, вне зависимости от степени родства, поскольку это пассивный доход физического лица. Из суммы процентов банк, как налоговый агент, уплатит 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, годовую декларацию подавать не нужно.

Автор:
Ракарчук Елена
Начальник управления организации выплат вкладчикам и операционной поддержки банков, которые выводятся с рынка Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ракарчук Елена
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