В реалиях, в которых оказалась Украина, становится все больше ситуаций, когда родственникам нужно получить деньги с банковских счетов умершего. Как это сделать и какие налоговые последствия могут возникнуть по результатам получения такого наследства, рассказала начальник управления организации выплат вкладчикам и операционной поддержки банков, которые выводятся с рынка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц Елена Ракарчук.
Депозит по наследству: как передать, получить и уплатить налоги
Два варианта заранее распорядиться своим депозитом
Наследование права на вклад в банке (финансовом учреждении) регулируется ст. 1228 Гражданского кодекса Украины. Она устанавливает, что право на вклад входит в состав наследства, вне зависимости от способа распоряжения им.
У вкладчика есть два способа заранее распорядиться своим депозитом: составить завещание (традиционный вариант) или соответствующее распоряжение банка (вариант, предусмотренный только для финансовых учреждений). Если есть оба этих документа, но, как наследники, в них указаны разные лица, юридическую силу будет иметь документ, составленный позже.
Как узнать о вкладе
Распространенным вариантом остается также тот, когда никакого документа, удостоверяющего последнюю волю наследодателя относительно обращения со своими деньгами, нет. Тогда вклад наследуется на общих основаниях по закону — сначала дети, один из супругов, родители, потом родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед
Причем каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование не только в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, но и когда они отстранены от права на наследование, они не приняли наследство или отказались от его принятия.
Для получения средств наследнику необходимо обратиться в отделение банка со следующими документами:
- паспорт,
- РНУКПН (идентификационный код),
- оригинал (или нотариально заверенная копия) свидетельства о смерти человека,
- оригинал свидетельства о праве на наследство, удостоверенный нотариально или соответствующим решением суда.
В свидетельстве о праве на наследство должны быть указаны: номер вкладного счета, название банка, ФИО наследника/наследников, дата составления завещания.
При наследовании по закону всей этой информации наследники могут не знать, как и вообще о том, были ли у умершего депозиты или открытые счета в банках и в каких именно. Найти эти данные помогает нотариус, услугами которого пользуются наследники при открытии наследственного дела. Нотариус обращается в финучреждения и Фонд гарантирования с запросом о наличии средств умершего, и таким образом гражданин получает результат, а банк узнает о факте смерти клиента.
Самостоятельно такую информацию без лишней нужды банк о вкладчиках не обновляет. Обязательную идентификацию клиентов банк проводит еще до установления деловых отношений с ними, тогда как периодическую — в соответствии со степенью рискованности деловых отношений с клиентом: при высокой — не реже одного раза в год, средней — не реже одного раза в три года, и при отсутствии рисков — не реже одного раза в 5 лет (Постановление Правления НБУ
Поэтому, когда по истечении срока депозита вкладчик не обращается в банк за своими деньгами, банк обычно автоматически продлевает действие договора на новый срок. Если финучреждению становится известен факт смерти клиента, его счета в банке блокируются до момента обращения наследника, любые другие операции, кроме выдачи средств наследнику, запрещены.
Куда обращаться по вкладу
Процедура наследования средств в банке (как депозита, так и с текущих счетов) занимает от двух до четырех недель и включает следующие этапы:
- банк получает запрос от нотариуса о наличии денежных средств на счетах;
- на основании полученной информации от банка нотариус готовит свидетельство о праве на наследство;
- наследник с этим свидетельством обращается в банк;
- банк открывает счет наследнику и переводит на него средства (если наследник не хочет открывать счет в банке, средства могут быть выданы наличными в кассе).
Если унаследованный вклад был размещен в банке, который на момент получения свидетельства о праве на наследство признан неплатежеспособным, к действиям наследника прилагается еще одно: для получения гарантированной суммы вклада сначала нужно в письменном виде обратиться в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Необходимо будет подать заявление о выплате гарантированной суммы возмещения.
К заявлению прилагаются:
- заверенная личной подписью наследника копия паспорта или другого документа, который удостоверяет личность наследника вкладчика и может быть использован на территории Украины для совершения сделок, с информацией о фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии (при наличии), номере, наименовании или коде органа, который выдал документ, дате выдачи;
- заверенная личной подписью наследника копия идентификационного кода.
- нотариально заверенная копия документа, который дает право на получение возмещения на правах наследства.
После получения ответа от Фонда о выплате средств наследник может обратиться в любое отделение банка-агента (на сегодняшний день их насчитывается 16).
Следует помнить: если речь идет о наследовании депозита, выплатить должны не только его тело, но и начисленные проценты, ведь согласно части 2 ст. 608 Гражданского кодекса Украины, со смертью вкладчика обязательство банка по начислению процентов не прекращается.
В случае признания банка неплатежеспособным, начисление процентов по вкладам прекращается в день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка. Напомним: на время военного положения и трех месяцев после его отмены гарантируется 100% выплат по вкладам.
Налоги при наследовании и с процентов
Наследство облагается налогом на доходы физических лиц по ставкам 0%, 5% или 18%.
0% — для наследников первого (дети, в том числе усыновленные и рожденные после смерти наследодателя, муж или жена, родители) и с 2017 года — второй степени родства (родные братья и сестры, баба и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки). В таком случае годовую декларацию об имущественном положении и доходах подавать не нужно, если для этого отсутствуют другие основания.
5% — для других наследников (тети и дяди, лица, проживавшие одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства, другие родственники, иждивенцы наследодателя).
18% — вне зависимости от степени родства, применяется, если наследодатель или наследник является нерезидентом.
Наследники, получившие наследство, облагаемое налогом по ставкам 5% и 18% НДФЛ, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и включить в нее суммы такого дохода.
Также наследники, за исключением тех, кто получил наследство по нулевой ставке налога, должны уплатить военный сбор, размер которого с 1 декабря 2024 повышен с 1,5% до 5%.
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Проценты по депозиту подлежат налогообложению, вне зависимости от степени родства, поскольку это пассивный доход физического лица. Из суммы процентов банк, как налоговый агент, уплатит 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, годовую декларацию подавать не нужно.
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