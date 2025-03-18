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18 марта 2025, 13:42 Читати українською

ЕС отключил 11 российских банков от SWIFT

Евросоюз 17 марта отключил 11 российских банков и две небанковские кредитные организации от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Евросоюз 17 марта отключил 11 российских банков и две небанковские кредитные организации от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноРечь идет о таких банках как «Ак Барс», «Уралсиб», «Синара», «Точка», НРБанк, Росэксимбанк, Примсоцбанк, ББР-банк, Кузнецкбизнесбанк, «Кубань-кредит», Мирбизнесбанк, а также небанковских организаций «Платежный конструктор» и «Петербургский расчетный центр».
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Речь идет о таких банках как «Ак Барс», «Уралсиб», «Синара», «Точка», НРБанк, Росэксимбанк, Примсоцбанк, ББР-банк, Кузнецкбизнесбанк, «Кубань-кредит», Мирбизнесбанк, а также небанковских организаций «Платежный конструктор» и «Петербургский расчетный центр».

Ограничения вводятся в рамках 16-го пакета санкций ЕС, согласованного в феврале 2025 года. Глава дипломатии Е С Кая Каллас говорила, что под ограничения попали банки, способствующие обходу санкций. Всего в санкционный список добавлены 48 граждан и 35 компаний, связанных с россией.

«Целесообразно распространить ограничительные меры в отношении <…> услуг по обмену финансовыми сообщениями на определенные российские кредитные организации или организации, являющиеся подписчиками услуг по обмену финансовыми сообщениями, или российские дочерние компании кредитных организаций третьих стран, которые имеют значение для российской финансовой и банковской системы и являются либо крупными и важными региональными банками, которые, следовательно, содействуют региональным и федеральным финансам и бизнесу, либо банками, которые содействуют значительным трансграничным платежам», — указано в опубликованном документе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+81
bonv
bonv
18 марта 2025, 14:17
#
Є більш важливіші банки які давно потрібно відключати…
+
0
LutyiPerets
LutyiPerets
18 марта 2025, 16:18
#
Відключили банки, які вже забули що вони були підключені, бо ніколи не користувались СВІФТом.
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