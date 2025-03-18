ЕС отключил 11 российских банков от SWIFT

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Что известно

Речь идет о таких банках как «Ак Барс», «Уралсиб», «Синара», «Точка», НРБанк, Росэксимбанк, Примсоцбанк, ББР-банк, Кузнецкбизнесбанк, «Кубань-кредит», Мирбизнесбанк, а также небанковских организаций «Платежный конструктор» и «Петербургский расчетный центр».

Ограничения вводятся в рамках 16-го пакета санкций ЕС, согласованного в феврале 2025 года. Глава дипломатии Е С Кая Каллас говорила, что под ограничения попали банки, способствующие обходу санкций. Всего в санкционный список добавлены 48 граждан и 35 компаний, связанных с россией.

«Целесообразно распространить ограничительные меры в отношении <…> услуг по обмену финансовыми сообщениями на определенные российские кредитные организации или организации, являющиеся подписчиками услуг по обмену финансовыми сообщениями, или российские дочерние компании кредитных организаций третьих стран, которые имеют значение для российской финансовой и банковской системы и являются либо крупными и важными региональными банками, которые, следовательно, содействуют региональным и федеральным финансам и бизнесу, либо банками, которые содействуют значительным трансграничным платежам», — указано в опубликованном документе.