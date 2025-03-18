Украинцы активно пользуются программой «єОселя». Уже выдано кредитов на 26,2 млрд грн

Украинцы продолжают активно пользоваться программой доступного ипотечного кредитования «єОселя». С начала действия программы уже 16016 семей получили кредиты на покупку жилья на общую сумму более 26,2 млрд грн. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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«єОселя — действенный инструмент как для поддержки населения в покупке собственного жилья, так и для стимулирования рынка строительства и производства строительных материалов. Мы видим, как после переориентации программы системно растет доля домов, купленных на первичном рынке — в 2024 году этот показатель был 32,9%, а в этом году — уже 52,6%. Так как следствие надеемся увидеть оживление строительства. В этом году предусмотрено достаточное финансирование программы. Надеемся выдать суммарно минимум 10 тысяч ипотек до конца 2025 года», — отметила Свириденко.

Кто уже воспользовался программой

Более половины заемщиков — это военнослужащие и силовики, которые могут получить кредит под 3% годовых. Таких кредитов уже 8545. Также льготной ставкой воспользовались 1290 медиков, 1301 педагог и 339 ученых.

По общим условиям под 7% кредиты получили:

— 3 724 граждан, не имеющих жилья

— 468 внутренне перемещенных лиц

— 349 ветеранов.

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Какое жилье покупают украинцы

За весь период действия программы приобретено:

— 10 121 объект на вторичном рынке

— 5 265 объектов первой продажи, из которых 1 043 — на стадии строительства

С 2024 года участники программы могут покупать частные дома и таунхаусы — уже 630 семей воспользовались этой возможностью.

География выдачи кредитов

Больше всего жилья по программе приобретено в:

Киевской области — 4 387

городе Киеве — 3 311

Львовской области — 954

Одесской — 763

Винницкой — 707

Ивано-Франковской — 680

Ровенской — 675

Волынской — 652

Выдача ипотек по типу недвижимости:

вторичный рынок — 10 728

первая продажа — 5288, из них 1 043 — на стадии строительства.

С начала 2025 года, после возобновления работы реестров, уже выдано более 1170 кредитов на сумму более 2 млрд грн.

Больше всего воспользовались программой в 2025 году:

Украинцы на общих условиях под 7% — 427 кредитов (40% от общего количества)

Военнослужащие и силовики под 3% — 403 кредита (34%)

Внутри перемещенные лица — 128 кредитов (11%)

Напомним

Программа есть «єОселя» стартовала в октябре 2022 года. Реализуется в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжитло».

Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.