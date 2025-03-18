Украинцы продолжают активно пользоваться программой доступного ипотечного кредитования «єОселя». С начала действия программы уже 16016 семей получили кредиты на покупку жилья на общую сумму более 26,2 млрд грн. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
Украинцы активно пользуются программой «єОселя». Уже выдано кредитов на 26,2 млрд грн
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«єОселя — действенный инструмент как для поддержки населения в покупке собственного жилья, так и для стимулирования рынка строительства и производства строительных материалов. Мы видим, как после переориентации программы системно растет доля домов, купленных на первичном рынке — в 2024 году этот показатель был 32,9%, а в этом году — уже 52,6%. Так как следствие надеемся увидеть оживление строительства. В этом году предусмотрено достаточное финансирование программы. Надеемся выдать суммарно минимум 10 тысяч ипотек до конца 2025 года», — отметила Свириденко.
Кто уже воспользовался программой
Более половины заемщиков — это военнослужащие и силовики, которые могут получить кредит под 3% годовых. Таких кредитов уже 8545. Также льготной ставкой воспользовались 1290 медиков, 1301 педагог и 339 ученых.
По общим условиям под 7% кредиты получили:
— 3 724 граждан, не имеющих жилья
— 468 внутренне перемещенных лиц
— 349 ветеранов.
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Какое жилье покупают украинцы
За весь период действия программы приобретено:
— 10 121 объект на вторичном рынке
— 5 265 объектов первой продажи, из которых 1 043 — на стадии строительства
С 2024 года участники программы могут покупать частные дома и таунхаусы — уже 630 семей воспользовались этой возможностью.
География выдачи кредитов
Больше всего жилья по программе приобретено в:
- Киевской области — 4 387
- городе Киеве — 3 311
- Львовской области — 954
- Одесской — 763
- Винницкой — 707
- Ивано-Франковской — 680
- Ровенской — 675
- Волынской — 652
Выдача ипотек по типу недвижимости:
- вторичный рынок — 10 728
- первая продажа — 5288, из них 1 043 — на стадии строительства.
С начала 2025 года, после возобновления работы реестров, уже выдано более 1170 кредитов на сумму более 2 млрд грн.
Больше всего воспользовались программой в 2025 году:
- Украинцы на общих условиях под 7% — 427 кредитов (40% от общего количества)
- Военнослужащие и силовики под 3% — 403 кредита (34%)
- Внутри перемещенные лица — 128 кредитов (11%)
Напомним
Программа есть «єОселя» стартовала в октябре 2022 года. Реализуется в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжитло».
Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.
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