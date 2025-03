Законопроект о стейблкоинах в США, семья Трампа заинтересована в доле Binance.US: что нового

Законопроект о стейблкоинах в США получил одобрение на уровне комитета в Сенате

Банковский комитет Сената США принял законопроект «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS). Билл призван установить нормативно-правовую базу для сектора стейблкоинов и эмитентов этих активов.

Билл прошел на уровне комитета с преимуществом 18−6. Теперь ему предстоит получить одобрение в обеих палатах Конгресса перед тем, как попадет на стол к президенту США Дональду Трампу.

Законопроект содержит следующие положения:

надзор за эмитентами. Компании с рыночной капитализацией свыше $10 млрд перейдут в юрисдикцию непосредственно ФРС и Управлению контролера денежного обращения (OCC). Фирмы с капитализацией менее $10 млрд будут регулироваться на общегосударственном уровне;

стандарты прозрачности и резервирования Они предусматривают: ежемесячные отчеты, полную прозрачность снабжения, 100% покрытие только высоколиквидными активами;

погашение и защиту прав потребителей. Оперативное удовлетворение заявок на выкуп эмитентами; возможность наложения санкций вплоть до лишения лицензии ФРС и ОСС;

AML-правила. Эмитенты обязаны соблюдать соответствующее законодательство, а также ввести меры KYC (Знай своего клиента).

Семья Трампа вела переговоры о приобретении доли Binance .US — The Wall Street Journal

Представители семьи президента США Дональда Трампа обсуждали возможность финансового участия в американском подразделении криптобиржи Binance. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, Binance инициировала переговоры в 2024 году, обратившись к связанным с Трампом людям с предложением соглашения с его семьей как часть плана возобновления позиций компании на рынке США после «изгнания».

Кроме того, основатель Binance Чанпен Чжао якобы активно добивался помилования со стороны администрации Трампа, сообщают источники.

Какую форму будет иметь доля семьи Трампов в случае реализации соглашения, неизвестно. Среди возможных вариантов рассматривается получение доли самими Трампами или реализация сделки через криптокомпанию World Liberty Financial (WLFI) при поддержке Трампов, отмечают источники.

Также знакомые с ситуацией источники утверждают, что к обсуждению соглашения вовлечены Стив Виткофф, давний друг Трампа и его ведущий переговорщик на Ближнем Востоке и в войне в Украине.

Представители администрации президента отрицают это. По их словам, Виткофф не участвует в этом процессе, и сейчас он работает над отказом от своих бизнес-интересов.

В свою очередь, Чанпен Чжао назвал факты The Wall Street Journal искаженными.

Ripple получила лицензию на работу в ОАЭ

Финтех-компания Ripple получила разрешение на предоставление услуг, связанных с криптовалютными платежами в Международном финансовом центре Дубая (DIFC).

Ripple стала первым поставщиком блокчейн-платежей, получившим лицензию Управления финансовых услуг Дубая (DFSA).

В прессрелизе отмечается, что ОАЭ — это центр международной торговли Ближнего Востока с объемом трансграничных платежей в $40 млрд. Ripple наблюдает растущий спрос на использование блокчейна как со стороны криптофирм, так и со стороны традиционных финансовых учреждений, говорится в заявлении.

Согласно опросу Ripple, в 2024 году 64% финансовых лидеров Ближнего Востока и Африки считали главным преимуществом интеграции криптовалюты в свой бизнес более быстрые платежи.

В Индии арестовали соучредителя российской криптобиржи Garantex

По запросу США полиция Индии арестовала соучредителя российской криптовалютной биржи Garantex Алексея Бещекова. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на подтверждение правоохранителей.

По данным издания, Бещеков был задержан вечером 11 марта 2025 года в прибрежном муниципалитете Варкала. Ордер на его арест выдал суд Патиалы в Нью-Дели.

В заявлении полиции отмечено, что арест был произведен по запросу американской стороны. В то же время Бещеков планировал скрыться из Индии до того, как его задержали.

Напомним, в марте 2025 года эмитент стейблкоинов Tether заморозил кошельки из USDT на Garantex на 2,5 млрд рублей ($28 млн). В связи с этим находящаяся под санкциями платформа приостановила все операции.

Позже Министерство юстиции США объявило о прекращении деятельности Garantex. 7 марта были конфискованы домены биржи и заморожены криптоактивы на сумму $26 млн.