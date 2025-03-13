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13 марта 2025, 17:34 Читати українською

Импорт российского сжиженного газа в ЕС растет: как его заменить

В 2024 году страны ЕС импортировали российский сжиженный природный газ (СПГ) на 7 миллиардов евро, что на 18% больше, чем годом ранее. Есть ли шанс у Европы отказаться от российских энергоносителей и как их можно заменить, в колонке для NV рассказала директор Razom We Stand Светлана Романко. «Минфин» выбрал главное.

В 2024 году страны ЕС импортировали российский сжиженный природный газ (СПГ) на 7 миллиардов евро, что на 18% больше, чем годом ранее.

Почему импорт до сих пор не остановлен

Несмотря на санкции и громкие заявления об энергетической независимости, Европа продолжает импортировать российский сжиженный газ (СПГ). В 2024 году импорт российского СПГ в ЕС, по данным IEEFA, вырос на 18%, а три страны — Франция, Испания и Бельгия — обеспечили 85% всех закупок. В то же время Германия, которая официально отказалась от российского трубопроводного газа, продолжает получать СПГ через государственную компанию SEFE (бывшую Gazprom Germania).

Франция и Нидерланды увеличили импорт российской СПГ на 81%, тогда как Испания и Бельгия лишь незначительно сократили свои закупки. Хотя ранее, в прошлом году, регуляторное агентство ACER призвало страны ЕС прекратить спотовые закупки российского газа; 31% импорта в 2024 году приходится именно на спотовые соглашения, свидетельствующие о нежелании бизнеса быстро отказаться от дешевых российских поставок.

Несмотря на снижение общего импорта СПГ в ЕС на 32 млрд кубометров в 2024 году, спрос на российский газ остается высоким. И пока политики откладывают жесткие санкции, кремль продолжает зарабатывать миллиарды евро на европейском рынке.

Энергетика, как фактор выборов

Европейские политики хорошо понимают, что отказ от российского СПГ — это не просто экономическое решение, а политическая ловушка. Несмотря на обещания избавиться от зависимости от российского газа, реальные действия многих правительств указывают на другое. 16-й пакет санкций так и не содержит эмбарго на российский СПГ, хотя Польша и страны Балтии настаивали на его включении. Причина очевидна: при отсутствии гарантий доступных по цене поставок со стороны США, политики боятся социальных последствий и избирательного удара.

В 2024 году цены на газ в Европе оставались на уровне 37−42 евро за МВт·ч, что все еще значительно превышает довоенные показатели. Для домохозяйств это означает, что затраты на энергию остаются высокими, а промышленность сталкивается с конкурентным давлением со стороны США и Китая, где энергоносители дешевле. Да, высокие цены на энергоносители существенно влияют на немецкую промышленность. Например, в январе 2025 года компания GMH Gruppe была вынуждена остановить производство «зеленой» стали из-за скачка цен на электроэнергию до €400 за МВт·ч, что сделало дальнейшую работу экономически невыгодной.

Франция и Германия активно блокируют санкции против СПГ, объясняя это рисками для экономики. Например, наряду с немецкой SEFE, которая продолжает использовать контракты Gazprom Germania, у французской TotalEnergies значительная доля в проектах Ямал СПГ и Арктик СПГ-2, что делает ее заинтересованной стороной в сохранении российских поставок.

Европейские правительства оказались в политическом капкане: если они поддержат полное эмбарго на российскую СПГ, не имея надежной стратегии его замещения, это может привести к удорожанию газа и росту тарифов. Как следствие — граждане отреагируют недовольством, что может изменить расстановку сил на предстоящих выборах. Выборы во Франции, Германии и Испании в 2025—2026 годах станут лакмусовой бумажкой: если в этих странах победят популистские силы, санкционная политика в отношении россии может быть пересмотрена.

Роль американского СПГ

США уже являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, и эта роль только усиливается. Соединенные Штаты третий год сохраняют статус крупнейшего в мире экспортера сжиженного газа. В 2024 году США экспортировали 88,3 млн тонн СПГ, что на 4,5%, или на 3,8 млн тонн больше, чем годом ранее. На Европу пришлось 55% от общего объема экспорта СПГ из США в прошлом году. Вашингтон продвигает американский СПГ, как единственную стратегическую альтернативу российскому газу, а возвращение Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году лишь усилило этот курс. Его администрация разморозила строительство новых СПГ-терминалов в США.

По прогнозам Еврокомиссии, поскольку новые проекты экспортных СПГ-терминалов вступают в силу во всем мире, а потребление газа продолжает падать, IEEFA прогнозирует, что регазификационные мощности Европы в 2030 году более чем в три раза превышать спрос на СПГ. Поэтому инвестиции в новые СПГ-терминалы могут оказаться убыточными.

Если ЕС достигнет своих климатических целей, спрос на газ к 2040 году сократится настолько, что новые мощности СПГ окажутся невыгодными. Если Европа не ускорит переход на ВИЭ, она просто сменит одну зависимость на другую — на этот раз от США и Катара.

Таким образом, американский СПГ может являться частью решения для замещения российского газа, но не единственным вариантом. ЕС также должен думать не только об источниках поставок, но и о сокращении спроса на газ в целом.

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Европа уже два года движется к отказу от российского газа, но этот процесс проходит медленнее, чем планировалось. В 2022 году казалось, что санкции заставят москву потерять свой энергетический рынок в ЕС за считанные месяцы. Но сегодня, в 2025 году, россия продолжает продавать миллиарды кубометров СПГ в Европу, а полное эмбарго так и не введено.

Если ЕС не сделает решительных шагов в ближайшие месяцы, то рискует потерять уникальный исторический шанс полностью избавиться от российского газа.

Источник: Минфин
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