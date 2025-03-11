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11 марта 2025, 7:10 Читати українською

Авто в кредит: сколько займ стоит сейчас и как могут измениться его условия с апреля

На прошлой неделе Нацбанк вновь повысил учетную ставку — до 15,5%. Решение регулятора повлияет не только на доходность депозитов, но и на кредитные ставки, в том числе и займов на покупку авто.

Автокредитование в Украине растет, несмотря на дороговизну займов

В последнее время этот сегмент кредитования рекордно растет. В целом на рынке в прошлом году кредитные продажи машин увеличились, по сравнению с 2023 годом, на 40%. Не в последнюю очередь — благодаря усилиям дилеров и банков, которые улучшали условия для клиентов.

Что изменится для водителей из-за роста учетной ставки НБУ, разбирался «Минфин».

В кредите — каждое пятое авто

С начала войны рынок кредитования под покупку авто резко обвалился, как, собственно, и общие продажи авто. Но уже в 2023 году авторынок начал стремительно восстанавливаться, а вместе с ним стало расти и количество кредитных сделок.

По словам руководителя PR-департамента компании «Ниссан Украина» Владимира Иванова, в прошлом году сегмент автокредитования вырос на 40%, по сравнению с 2023-м.

«С началом полномасштабного вторжения рф доля продаж авто в кредит упала почти до нуля. С 2023 года начался рост. А в 2024 году доля кредитных сделок в общих продажах автомобилей составила 10−20%, в зависимости от региона. При этом спрос на кредиты увеличивается как со стороны частных, так и корпоративных клиентов», — отметил Иванов.

Положительные тенденции заметили и у корпорации Укравто. По данным пресс-службы компании, если в 2023 году доля кредитных соглашений среди корпоративных клиентов у них составляла 11%, то в прошлом году — 14%. В сегменте продаж частным клиентам этот показатель вырос с 15% до 21%.

Темпы наращивания «автомобильных» кредитных портфелей подтверждают и в банках, хотя в разных финучреждениях динамика отличается.

Член правления по вопросам розничного бизнеса Приватбанка Дмитрий Мусиенко рассказал «Минфину», что у них доля кредитных сделок по покупке авто в 2024 году выросла в два раза к показателям 2023 года — с 15% до 30%.

«Положительная динамика стала возможной благодаря нескольким факторам. Во-первых, банк расширил партнерскую сеть, привлекая новых игроков рынка. Во-вторых, были адаптированы условия кредитования, в соответствии с современными экономическими реалиями, что сделало автокредиты более доступными для клиентов. В общей сложности доля кредитных покупок в 2024 году достигла 24% от регистраций новых авто, тогда как в 2023 году она составляла 16%. Поэтому можно говорить о возобновлении автокредитования», — отметил Мусиенко.

По данным Валерии Малаховой, директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка, в прошлом году их финучреждение выдало почти 3 900 кредитов на новые автомобили. «Этот показатель почти не изменился, по сравнению с 2023 годом. Это почти в два раза меньше, чем в довоенном 2021 году», — говорит она.

Но Малахова тоже говорит об оживлении автокредитования.

«У рынка кредитных авто в последние два года наблюдается стабильная тенденция к росту, на это влияет как общее ежегодное повышение продаж авто в стране, так и дополнительное стимулирование продаж импортерами и дилерами путем улучшения условий кредитования совместно с банками-партнерами», — отметила она.

По данным «Укравтопрома», в прошлом году украинцы купили почти 70 тыс. новых легковушек, это на 14% больше, чем в 2023 году. Есть положительная динамика и в сегменте подержанных автомобилей — их купили на 4% больше, чем в прошлом году. С начала 2025 года спрос на машины уже устанавливает новые рекорды. Скажем, за февраль украинцы купили почти 17 тыс. б/у легковушек, это на 21% больше, чем в январе.

Какие авто покупают в кредит

Начальник отдела развития автомобильного кредитования ОТП Банка Виталий Скоробогатый говорит, что, например, в сегменте авто с пробегом самый большой спрос — на бюджетные авто стоимостью до $10 тыс. (средний возраст 12−15 лет). Это можно объяснить изменениями в восприятии авто. Это уже не роскошь, а мобильность и безопасность. Одновременно растет кредитование под покупку электрокаров, особенно среди молодежи", — говорит Скоробогатый.

По словам Валерии Малаховой из Ощадбанка, у них самыми популярными «кредитными» брендами, по результатам прошлого года, стали Toyota, Mazda, Volkswagen, KIA и Suzuki.

«Как и в целом на рынке продаж новых автомобилей, при кредитовании клиенты в основном выбирают класс SUV (легкие внедорожники — ред.), предпочитая его практичность. Средняя стоимость кредитных авто в прошлом году составила почти 1,8 млн грн, что на 7% выше, чем в 2023 году. К причинам роста средней стоимости автомобилей можно отнести курсовые колебания и постепенное повышение цен автопроизводителями», — объясняет она.

Дмитрий Мусиенко из Приватбанка говорит, что в его банке самым большим спросом пользовались кредитные TOYOTA, Hyundai, SKODA, Volkswagen, Honda. Среди самых популярных моделей у TOYOTA — RAV4 Hybrid и COROLLA, у бренда Hyundai — TUCSON и SONATA, у бренда Skoda — Octavia, KODIAQ и КAROQ.

Владимир Иванов рассказал «Минфину», что 80% кредитов выдано на авто стоимостью от 1 млн грн.

«Благодаря кредитным программам клиенты могут позволить себе купить автомобиль более высокого класса», — говорит он.

В Укравто рассказывают, что в кредит продаются авто стоимостью до 2 млн грн — сделок по таким транспортным средствам более 80%. «Это свидетельствует о популярности автокредитования, в первую очередь в сегменте транспортных средств среднего и выше среднего ценового диапазона», — добавили в компании.

«Золотые» займы

На каких условиях украинцы могут получить кредит на авто сейчас?

Отметим, что в банках можно взять кредиты как на новые, так и на подержанные машины. В рекламе и анонсах от банкиров кредитные сделки выглядят вполне выгодными.

В ОТП Банке говорят, что у них можно купить в кредит авто с пробегом не только в Украине, но и под заказ — из США, Европы и других стран.

«Предлагаем от 10 тысяч до миллиона гривен кредита на авто с пробегом. Первоначальный взнос — 10% от стоимости транспортного средства. Есть фиксированная процентная ставка на весь срок, срок кредитования — до 7 лет. Банк не выставляет ограничений по состоянию, возрасту или пробегу транспортного средства, а также не требует залога и обязательного страхования КАСКО.

Кроме того, ОТП Банк готов профинансировать до 2 миллионов гривен на покупку новой машины из автосалона сроком до 6 лет с первоначальным взносом от 30%". — рассказал Скоробогатый.

Но на официальном сайте ОТП Банка указана достаточно высокая реальная годовая ставка под покупку автомобилей с пробегом — от 35,96% до 42,66%. А в кредитном договоре указано, что ставка не может превышать 50% годовых (т.е. до такого уровня ей расти «позволяют». Это заоблачная цифра, особенно при расчете на 6−7 лет кредитования — за это время автомобиль успеет подорожать в несколько раз (при этом его рыночная стоимость, наоборот, ежегодно будет лишь падать).

В займе есть смысл разве что на короткий срок и в незначительном размере — если собственных средств на покупку авто не хватает.

По словам Малаховой, Ощадбанк тоже предлагает программы кредитования как на новые, так и на б/у автомобили.

«Для новых авто кредитование предлагается с первоначальным взносом от 20% на срок до 7 лет, при этом, в зависимости от аванса, срока и выбранной программы кредитования, процентная ставка может быть от 0,01% годовых. На покупку б/у автомобилей банк предоставляет целевой наличный кредит без залога, первичного взноса и обязательного страхования на срок до 5 лет и на сумму до 500 тыс. грн. При этом клиент может купить любое авто, независимо от его года выпуска и пробега», — отметила Малахова.

На официальном сайте Ощада указана процентная ставка по кредитам на б/у авто — 56%. Также есть уточнение: ставка может быть снижена до 36% годовых, начиная с 31 календарного дня пользования кредитом при предоставлении подтверждающих документов о целевом использовании средств (техпаспорт и договор купли-продажи).

На сайте Ощада также есть кредитный калькулятор, который показывает реальные расходы по займу. Скажем, если взять в кредит на подержанный автомобиль 400 тыс. грн (за них можно купить достаточно приличное б/у авто среднего класса) на пять лет, то, как показывает калькулятор Ощада, ежемесячный платеж составит 24 853 грн, а общая стоимость кредита за весь срок кредитования — более 970 тыс. грн (т.е. более чем в два раза превысит сумму займа). Таким образом, по этому конкретному случаю реальная процентная ставка просто заоблачная — 71,78%.

По новым авто условия более мягкие. Скажем, если взять кредит на год с первоначальным взносом 40%, то процентная ставка составит 5,49%. Если оформить займ на 6−7 лет с минимальным 20% взносом, придется платить 14,49%.

Такой же кредит, как в случае с б/у автомобилем, — 400 тыс. грн сроком на 5 лет — это 8 838 грн ежемесячного платежа, что за весь срок пользования займом увеличит его стоимость до 434 648 грн, то есть реальная процентная ставка составит 15,15%.

В Приватбанке предоставляют автокредиты на следующих условиях. На новые автомобили: авансовый взнос — от 20%, срок — до 5 лет. Процентная ставка зависит от срока и первого взноса. Скажем, если занимать на год со взносом 70%, то можно получить кредит под 0,01%. Если брать такой же кредит на 5 лет — под 4%.

Займ с первоначальным взносом 20% на максимальный срок в 5 лет будет стоить 13% годовых.

Банк предоставляет такие расчеты по новому авто стоимостью 600 тыс. грн с авансом 360 тыс. на три года: ежемесячный платеж — 7 201 грн (5% годовых), а общие проценты за время пользования займом составят 19 218 грн. Но, учитывая страхование КАСКО (более 119 тыс. грн по этому авто), разовую комиссию (3,6 тыс. грн), уплату в Пенсионный фонд (20 тыс. грн), госрегистрацию авто (587 грн), реальная годовая ставка составит 58,42% годовых.

Если покупать в Приватбанке в кредит авто с пробегом, получится еще дороже. Машина с такими же параметрами, как вышеописанная новая, но б/у (стоимость 600 тыс. грн, первый взнос — 360 тыс. грн, срок кредитования — три года) — это ежемесячный платеж 21 514 грн в месяц и, учитывая страхование и дополнительные платежи, — 65,92% годовых.

В Sense Bank реальные ставки по автокредитам колеблются от 42,06% годовых (расчет осуществлен на максимальную сумму кредитования 3 млн грн и максимальный срок 60 месяцев при первом взносе 30%) до 146,8% (при минимальной сумме кредитования 100 тыс. грн на минимальный срок 12 месяцев при первом взносе 70%), — такие данные приводятся в существенных характеристиках кредитования под покупку авто.

То есть, как видим, даже «кредиты под 0,01%», которые рекламируют многие салоны и банки, на самом деле, учитывая страхование и дополнительные платежи, это не менее 13−15% годовых. И только тогда, когда сроки займа минимальные (в среднем — год), а сумма первого взноса большая.

«Клиенты, ожидающие предложения под 0%, должны быть готовы внести аванс от 40% и рассчитывать на короткие сроки кредитования», — объяснили в Укравто. Конечно, расходы на КАСКО, оформление займа и т. д. идут по отдельной калькуляции.

Что изменит повышение учетной ставки НБУ

То есть, как видим, автокредиты в Украине очень дорогие. Повышение учетной ставки НБУ, в теории, должно сделать их еще дороже. Банкиры, к которым «Минфин» обратился за разъяснениями, комментируют этот вопрос довольно расплывчато.

Дмитрий Мусиенко говорит, что повышение учетной ставки Нацбанком «может повлиять на стоимость кредитов, в частности, привести к росту ставок», но насколько подорожают займы — не уточнил. В ОТП Банке и Ощаде вопросы «Минфина» вообще оставили без ответа.

В Укравто рассказали, что сейчас банки-партнеры работают по действующим соглашениям по кредитам — они будут действовать до конца марта. В дальнейшем решения банков по изменению ставок будут зависеть от ряда факторов, в частности, общей экономической ситуации в стране, стоимости денежных ресурсов и спроса на автокредиты.

«В то же время спрос во многом зависит именно от доступности программ и гибкости их условий — возможности снижения авансовых платежей, включения страхования в займ и более длительные сроки кредитования», — отметили в компании.

Владимир Иванов рассказал, что они коммуницируют с банком-партнером о сохранении условий кредитования для клиентов компании. «Пока нам удается найти ресурсы для того, чтобы наши клиенты не почувствовали такого удорожания на собственных карманах», — отметил он.

То есть можно прогнозировать, что для покупателей новых авто процентные ставки в ближайшее время либо совсем не изменятся, либо вырастут незначительно — именно об этом с финучреждениями договариваются дилеры.

Что касается б/у авто, то здесь «договариваться» за покупателей по факту некому, поэтому ставки могут вырасти более ощутимо. Но не исключено, что для того, чтобы удержать клиентов, банки начнут менять к лучшему другие условия займа, скажем, уменьшать авансовые взносы, увеличивать срок кредитования, более лояльно относиться к покупке машин с большим пробегом и т. п.

Но есть составляющие автокредитов, которые точно вырастут после повышения учетной ставки НБУ. Это касается, скажем, пени за просрочку платежей по займам. В большинстве банков за это предусмотрена пеня в размере двойной учетной ставки Нацбанка от суммы просроченного платежа в день. И если в прошлом году речь шла о 27%, то сейчас — уже о 31%.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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